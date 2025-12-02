एकनाथ शिंदे दौरे के दौरान बैग में नोट? मालवण चुनाव में बड़ा आरोप वायरल, क्या है पूरा मामला
Maharashtra Nikay Chunav: मालवण में एकनाथ शिंदे के दौरे में पैसे से भरे बैग ले जाए जाने के कथित वीडियो ने राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है. पूर्व विधायक वैभव नाइक का आरोप है कि यही पैसा मतदाताओं को बांटा गया.
महाराष्ट्र निकाय चुनाव के बीच एक नया विवाद खड़ा होता दिख रहा है. मालवण में एकनाथ शिंदे के दौरे के दौरान पैसे से भरे बैग ले जाने का वीडियो वायरल होने के आरोप सामने आए हैं. यह वीडियो कथित तौर पर मालवण में हाल ही के दौरों से जुड़ा बताया जा रहा है और इसे लेकर राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है. मामले में शिंदे–शिवसेना और निलेश राणे पर मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए धन वितरण के आरोप लगाए गए हैं.
वीडियो में कथित रूप से देखा जा सकता है कि जब एकनाथ शिंदे मालवण आए थे, तब उनके पीछे उनके बॉडीगार्ड कैमरे से बचते हुए पैसे से भरे बैग लेकर दौड़ते हुए दिख रहे हैं. पूर्व विधायक वैभव नाइक का आरोप है कि यह वही पैसा बाद में मतदाताओं तक पहुंचाया गया. नाइक का कहना है कि सत्ता में रहकर भ्रष्टाचार से जनता के पैसों को इकट्ठा किया गया और अब चुनाव के दौरान वोट प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जा रहा है.
पैसे के वितरण का आरोप
वैभव नाइक ने दावा किया कि कथित बैगों का वही पैसा कल निलेश राणे द्वारा क्षेत्र के मतदाताओं में बांटा गया. उनके अनुसार, “पैसे से सत्ता और सत्ता से पैसा” की नीति शिंदे–शिवसेना हर चुनाव में अपनाती है. उन्होंने कहा कि विपक्ष पर आरोप लगाने वाले खुद भी पूरी तरह निष्पक्ष नहीं हैं और चुनावी माहौल में दोनों तरफ से धन का उपयोग किया जा रहा है.
जनता से अपील और राजनीतिक प्रतिक्रिया
वैभव नाइक ने मालवण की जनता से अपील की कि इस तरह की कथित खरीद–फरोख़्त और भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए सोच-समझकर मतदान करें. उन्होंने कहा कि चुनाव लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और पैसों के प्रभाव से इसकी गरिमा नहीं गिरनी चाहिए. फिलहाल वीडियो और आरोपों पर किसी भी पक्ष की आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है और मामला राजनीतिक चर्चाओं में तेजी से फैल रहा है.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL