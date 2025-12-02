बॉलीवुड के तमाम स्टार्स जहां सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं और अपनी लाइफ से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बात फैंस के साथ शेयर करते रहते हैं तो वहीं कुछ एक्टर्स ऐसे भी हैं जिनके सोशल मीडिया पर अकाउंट नहीं हैं. इनमें रणबीर कपूर से लेकर सैफ अली खान और आमिर खान तक शामिल हैं. हालांकि कहा जाता है कि सैफ अली खान का इंस्टाग्राम पर प्राइवेट अकाउंट है. वहीं नेहा धूपिया ने एक इंटरव्यू के दौरान सैफ अली खान के इंस्टा पर प्राइवेट अकाउंट का सच बताया है.

क्या इंस्टा पर सैफ अली खान का है प्राइवेट अकाउंट?

हाल ही में जूम के साथ एक इंटरव्यू में, नेहा धूपिया ने सोशल मीडिया ट्रोलिंग के मुद्दे पर बात की और बताया कि सैफ का सोशल मीडिया पर एक प्राइवेट अकाउंट है जहां वह अपने बारे में लिखी गई बातें पढ़ते हैं. नेहा ने सोशल मीडिया ट्रोलिंग पर सैफ की बात याद करते हुए कहा, "5-6 साल पहले, मेरे शो पर ही एक इंटरव्यू के दौरान, मैं सैफ से ट्रोलिंग के बारे में बात कर रही थी. उन्होंने कहा कि वह सोशल मीडिया पर नहीं हैं, लेकिन उनका एक प्राइवेट अकाउंट है, और कभी-कभी वह लिखी हुई चीज़ें पढ़ते हैं. उन्होंने कहा कि यह इतना बुरा होने वाला है, पुलिसिंग इतनी ज़्यादा होगी कि साइबरक्राइम डिपार्टमेंट के लोग आपको ढूंढ लेंगे.. और यह हो रहा है, लोग मिल भी रहे हैं."

एक्टर्स को ऑनलाइन सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है, इस बारे में बात करते हुए नेहा ने कहा, "हाल ही में कुछ एक्ट्रेसेस के साथ जो हुआ, चाहे वह AI का गलत इस्तेमाल हो या चीज़ों को दिखाना, यह सब हो रहा है. मुझे खुशी है कि लोगों को टोका जा रहा है. इससे मुझे गुस्सा आता है, लेकिन अब मैं उस पॉइंट पर पहुंच गई हूं जहां मैं मोटी चमड़ी की हो गई हूं कि 'अब फर्क नहीं पड़ता.'

नेहा धूपिया वर्क फ्रंट

नेहा जल्द ही अपकमिंग शो, सिंगल पापा में नज़र आएंगी. शशांक खेतान, हितेश केवलाया और नीरज उधवानी की डायरेक्ट की हुई इस सीरीज़ में कुणाल खेमू, मनोज पाहवा, प्राजक्ता कोली और आयशा रज़ा भी लीड रोल में हैं. ये शो12 दिसंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाला है.

सैफ अली खान वर्क फ्रंट

दूसरी तरफ, सैफ अली खान अभी अपनी आने वाली फिल्म, हैवान की शूटिंग में बिज़ी हैं. प्रियदर्शन के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में अक्षय कुमार भी लीड रोल में हैं. इस फिल्म में अक्षय और सैफ 17 साल बाद फिर से साथ आ रहे हैं. फिल्म के 2026 में रिलीज़ होने की उम्मीद है.