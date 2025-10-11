इंडियन क्रिकेटर हार्दिक पांड्या एक बार फिर सुर्खियों का हिस्सा बने हुए हैं. उन्होंने हाल ही में माहिका शर्मा के साथ अपना रिलेशनशिप ऑफिशियल कर दिया है. हार्दिक ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर माहिका के साथ ढेर सारी फोटोज शेयर की हैं. जिसमें दोनों वेकेशन एंजॉय करते नजर आ रहे हैं. नताशा स्टेनकोविक से तलाक के दो साल बाद हार्दिक ने अपना रिलेशनशिप ऑफिशियल किया है. माहिका संग हार्दिक के रिलेशनशिप ऑफिशियल करने के बाद नताशा ने एक पोस्ट शेयर किया है.

हार्दिक और माहिका का एयरपोर्ट से साथ में वीडियो वायरल हुआ था. जिसके बाद नताशा ने अपनी ढेर सारी मिरर सेल्फी शेयर की हैं. ये लिफ्ट से लेकर शॉपिंग ट्रिप, मूवी नाइट तक की अलग-अलग मिरर सेल्फी हैं.

नताशा ने कही ये बात

नताशा ने ढेर सारी फोटोज शेयर करते हिए एक व्हाइट इमोजी पोस्ट की. इसके साथ उन्होंने एक गाना लगाया है जिसने सबकी अटेंशन अपनी तरफ खींच ली है. इस गाने का नाम 'ऑर्डिनरी गर्ल' है. इस पोस्ट पर फैंस ढेर सारे कमेंट कर रहे हैं. एक फैन ने लिखा- 'तुम बेहतर लड़के के लायक हो, चलो चलते रहो.' दूसरे फैन ने लिखा- तुम्हे कोई नहीं बदल सकता है. एक ने लिखा- तुम उससे बहुत बेहतर हो.

नताशा को अब सोशल मीडिया पर जबरदस्त सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन जब उनके अलग होने की अनाउंसमेंट हुई थी, तब उन्हें काफी ट्रोल किया गया था. कई लोगों ने तो उनकी शादी टूटने के लिए उन्हें ही जिम्मेदार ठहराया था. हालांकि दोनों ने कभी ऑफिशियली इसकी वजह नहीं बताई थी. अब, नताशा के नए पोस्ट के साथ, ऐसा लग रहा है कि वह अपने एक्स हसबैंड और अपनी टूटी हुई शादी को लेकर हो रही चर्चाओं से बेपरवाह हैं. नताशा अकेले अपने बेटे की परवरिश कर रही हैं. वो अक्सर बेटे के साथ फोटोज शेयर करत रहती हैं.

