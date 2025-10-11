कुनिका सदानंद इन दिनो सलमान खान के मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल शो बिग बॉस के 19वें सीजन में बतौर कंटेस्टेंट नजर आ रही हैं और खूब सुर्खियां भी बटोर रही . तकरीबन घर में मौजूद हर सदस्य के साथ उनकी खूब नोंक-झोंक होती दिख रही है. इन सबके बीच कुनिका सदानंद लगातार अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी शाकिंग खुलासे कर रही हैं. वहीं बिग बॉस 19 के हालिया एपिसोड में, कुनिका ने अपने रोमांटिक रिश्तों के बारे में खुलकर बात की. इस दौरान दिग्गज अभिनेत्री ने खुलासा किया की वह अपनी लाइफ में चार रिलेशनशिप में रह चुकी है.

कुनिका सदानंद आठ रिलेशनशिप में रही थीं

दरअसल गौरव खन्ना और प्रणित मोरे से बात करते हुए, कुनिका सदानंद ने कहा, "मैं एक डिनर डेट पर गई थी जहां एक शख्स ने 20,000 रुपये की शैंपेन ऑर्डर की थी. एक-दो दिन बाद, उसी शख्स ने कहा, 'यह सबसे अच्छी शैंपेन है, बहुत महंगी है. मैंने इसके लिए बहुत पैसे दिए हैं. तभी मुझे एहसास हुआ - मैंने भी वह पी ली! इसलिए, अगली बार जब उसने मुझे डिनर पर चलने के लिए कहा, तो मैंने उससे सीधे कहा, 'देखो, मैं नहीं आ रही हूं.'हालांकि, अभिनेत्री ने नाम लेने से इनकार कर दिया और कहा, "अरे वो आदमी अगर आप सुनेंगे, मैं नाम नहीं बता सकती." इसके बाद गौरव ने कुनिका से पूछा कि वह कितने रिश्तों में रही हैं तो उन्होंने खुलासा किया, "मेरे दो लिव-इन रिलेशनशिप और चार रोमांस रहे हैं. और दो शादियां भी. मतलब 60 के उमर तक ठीक है."

जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्होंने कभी किसी एक्टर को डेट किया है, तो कुनिका ने जवाब दिया, "नहीं, कभी नहीं, मैंने कभी किसी अभिनेता को डेट नहीं किया. अभिनेताओं के साथ प्रॉब्लम ये है कि वे खुद से बहुत प्यार करते हैं. वो अपने आप को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वो किसी और को कर ही नहीं सकते, खासकर सभी बड़े अभिनेताओं को. वे हर समय आईने में अपना चेहरा देखते रहेंगे. मैं कैसा दिख रहा हूं?"

कुनिका सदानंद की लव लाइफ

कुनिका सदानंद की पर्सनल लाइफ कई चुनौतियों से भरी रही है. अभिनेत्री की पहली शादी एक मारवाड़ी से हुई थी, जो उनसे 13 साल बड़ा था और ढाई साल में ही ये शादी टूट गई थी. साथ में, उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया, और बच्चे की कस्टडी के लिए उन्होंने आठ साल तक लंबी लड़ाई लड़ी. बाद में, बच्चे ने अपने पिता के साथ रहने का फैसला किया था.

कुनिका ने प्यार को एक और मौका दिया जब वह लिव-इन रिलेशनशिप में आ गईं, लेकिन ये भी नहीं चला. इसके बाद, उन्हें कुमार सानू से प्यार हो गया, जो उस समय अपनी शादीशुदा ज़िंदगी के मुश्किल दौर से गुज़र रहे थे. उनका ये रिश्ता छह साल तक चला. लेकिन कुनिका ने प्यार का दामन नहीं छोड़ा. अभिनेत्री ने अमेरिका में रहने वाले एक व्यक्ति से शादी की और उसके साथ रहने लगीं. उनका एक बेटा भी है, लेकिन यह शादी भी ज़्यादा दिन नहीं चली थी.