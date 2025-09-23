यामी गौतम और इमरान हाशमी की फिल्म 'हक' का टीजर रिलीज हो गया है. इसने दर्शकों के बीच एक्साइटमेंट पैदा कर दी है. यामी गौतम और इमरान हाशमी की जोड़ी पहली बार किसी फिल्म में साथ नजर आने जा रही है, जिसकी वजह से फिल्म को लेकर फैंस की उम्मीदें बढ़ गई हैं.

'हक' के टीजर में यामी गौतम एक स्ट्रॉन्ग और फाइटिंग वुमन के रूप में दिख रही हैं, जो अपने हक के लिए अदालत की लड़ाई लड़ रही हैं. इस फिल्म की कहानी साल 1985 के फेमस शाह बानो बनाम अहमद खान केस से इंस्पायर्ड है, जो वुमन राइट्स और सोशल जस्टिस की दिशा में एक मील का पत्थर माना जाता है. 'हक' 7 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

View this post on Instagram A post shared by Yami Gautam Dhar (@yamigautam)



कैसा है 'हक' का टीजर?

'हक' में यामी गौतम शाह बानो का किरदार निभा रही हैं, जबकि इमरान हाशमी उनके पति मोहम्मद अहमद खान की भूमिका में दिखाई देंगे. टीजर की शुरुआत में इमरान हाशमी यामी गौतम से कहते हैं- 'अगर तुम सही मुसलमान होती और अगर नेक-वफादार बीवी होती तो ऐसी बात कभी नहीं करती.' इस पर यामी गौतम कहती हैं- 'हम सिर्फ शाजिया बानो हैं. हमारी लड़ाई सिर्फ एक चीज की रही है. हमारे हक की.'

यामी का नया अवतार

यामी का नया अवतार काफी दमदार और प्रभावशाली लग रहा है. इसमें उनके किरदार की कहानी दिखाई गई है, जो अपने पति से परेशान है. उसके हक को दबाया जा रहा है. वह इंसाफ की मांग कर रही है. वह सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची है. वह अदालत से कहती है कि उसे उसका हक दिया जाए. लेकिन, अदालत में उनसे कहा जाता है कि आपको किसी काजी के पास जाना चाहिए. इस पर यामी गौतम कहती हैं- 'अगर हमारे हाथ किसी का खून हो जाएं तो क्या आप तब भी मुझसे यही बात कहेंगे?' टीजर में आगे इमरान हाशमी कहते हैं- 'शरीयत का मामला अब इस कोर्ट में डिसकस होगा?'