हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडकैटरीना कैफ ने अनाउंस की प्रेग्नेंसी, पति विक्की कौशल संग शेयर की तस्वीर, बेबी बंप फ्लॉन्ट करती दिखीं

कैटरीना कैफ ने अनाउंस की प्रेग्नेंसी, पति विक्की कौशल संग शेयर की तस्वीर, बेबी बंप फ्लॉन्ट करती दिखीं

Katrina Kaif Pregnant: एक्ट्रेस कैटरीना कैफ ने प्रेग्नेंसी की अनाउंसमेंट कर दी है. उन्होंने पति विक्की कौशल के साथ एक खूबसूरत की फोटो शेयर की है. सोशल मीडिया पर ये फोटो वायरल है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 23 Sep 2025 01:33 PM (IST)
एक्ट्रेस कैटरीना कैफ और विक्की कौशल के घर खुशियां आने वाली हैं. विक्क और कैटरीना पेरेंट्स बनने वाले हैं. लंबे समय से कैटरीना के प्रेग्नेंसी की खबरें चर्चा में थीं. अब एक्ट्रेस ने पति के साथ इसकी अनाउंसमेंट कर दी है. उन्होंने पति विक्की कौशल के साथ एक खूबसूरत सी फोटो शेयर की. हर तरफ इसकी चर्चा हैं. स्टार्स से लेकर फैंस सभी उन्हें बधाई दे रहे हैं. 

बेबी बंप फ्लॉन्ट करते हुए कैटरीना कैफ शेयर की फोटो

कैटरीना और विक्की ने एक फोटो शेयर की. इसमें कैटरीना को व्हाइट कलर की स्लीवलेस ड्रेस में देखा गया. वो बेबी बंप प्लॉन्ट करती दिखीं. वहीं विक्की कौशल बेबी बंप को पकड़े हुए दिखे. फोटो को कैटरीना और विक्की ने पकड़ी हुई है. दोनों बहुत खुश और एक्साइटेड नजर आए. फोटो के कैप्शन में उन्होंने लिखा- हमारी जिंदगी का बेस्ट चैप्टर शुरू करने की शुरुआत हो रही है. दिल खुशी और आभार से भरा है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Katrina Kaif (@katrinakaif)

कैटरीना और विक्की को रिया कपूर ने बधाई दी. उन्होंने लिखा- आप दोनों को बहुत बधाई. फैंस भी उन्हें बधाई दे रहे हैं. 

कैटरीना और विक्की की शादी

बता दें कि कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने 9 दिसंबर 2021 को शादी की थी. उनकी शादी ग्रैंड लेवल पर हुई थी. शादी राजस्थान के सवाईमाधोपुर में हुई थी. दोनों की शादी की बहुत चर्चा रही. कैटरीना और विक्की की शादी की तस्वीरें काफी वायरल हुई थीं. विक्की और कैटरीना की जोड़ी को फैंस काफी पसंद करते हैं. दोनों का रोमांटिक बॉन्ड फैंस को पसंद आता है. फैंस उन्हें साथ में स्क्रीन पर भी देखना चाहते हैं.

वर्क फ्रंट पर विक्की को पिछली बार फिल्म छावा में देखा गया था. ये फिल्म ब्लॉकबस्ट हिट हुई. फिल्म ने कमाई में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए. अव वो संजय लीला भंसाली की फिल्म लव एंड वॉर में दिखेंगे. वहीं कैटरीना कैफ को 2024 में फिल्म मैरी क्रिसमस में देखा गया था.

Published at : 23 Sep 2025 12:48 PM (IST)
