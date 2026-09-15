गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'हनुमान अंश' ने बदली कंपोजर की किस्मत, बोले- जिन्होंने रिजेक्ट किया वो ऑफर दे रहे

'हनुमान अंश' ने बदली कंपोजर की किस्मत, बोले- जिन्होंने रिजेक्ट किया वो ऑफर दे रहे

'हनुमान अंश' ने बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार कमाई की. फिल्म ने 200 करोड़ क्लब में एंट्री ले ली है. अब कंपोजर धीरेंद्र मुल्कलवार ने इसे लेकर रिएक्ट किया है. vs

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 15 Sep 2026 07:33 PM (IST)
Preferred Sources

'हनुमान अंश' बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है. 2 करोड़ में बनी इसी फिल्म ने 200 करोड़ क्लब में एंट्री ले ली है. फिल्म अभी भी हर दिन जबरदस्त कमाई कर रही है. अब फिल्म के कंपोजर धीरेंद्र मुल्कलवार ने सक्सेस को लेकर रिएक्ट किया है. 

हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत में उन्होंने कहा कि कैसे बड़ी फिल्में जिन्होंने पहले कभी रिजेक्ट किया था अब वो अप्रोच कर रहे हैं. धीरेंद्र मुल्कलवार ने कहा, 'ये हमारे लिए चमत्कार से कम नहीं है. हमें अभी तक नहीं पता है कि कैसे रिएक्ट करें. मुझे लगता है कि हमने सरेंडर कर दिया था और इसे बाबाजी का आशीर्वाद समझ रहे हैं.'

ये भी पढ़ें- शुक्रवार को इन 6 फिल्मों-शोज से आएगा बवंडर, थिएटर-ओटीटी पर मचेगा धमाल

सेट पर ऐसा था माहौल

धीरेंद्र ने बताया कि क्रू ने काफी चैलेंजेस फेस किए थे फिल्म की शूटिंग के वक्त. खासतौर पर दिक्कत बजट की वजह से थी. हालांकि, कोई भी दिक्कत लंबे समय तक नहीं रही. उन्होंने बताया कि हर सुबह पहले शॉट से पहले पूरा क्र हनुमान चालीसा पढ़ता था और 30-40 मिनट आरती करता था. जब तक प्रार्थना पूरी होती थी तब तक दिक्कत खत्म हो जाती थी, या फिर टीम हल ढूंढ़ लेती थी. सेट पर सभी सात्विक डायट ले रहे थे.

धीरेंद्र ने बताया कि फिल्म की पहली थीम पर काम करते हुए उन्होंने लगभग दो महीने बिताए. लेकिन बाबाजी का ध्यान करने पर कुछ मिनटों में ही धुन मिल गई. ऐसा कई बार हुआ कि जब हमें लगा कि हम कहीं अटक गए हैं. लेकिन फिर चीजें ठीक हो गईं.

ये भी पढ़ें- नाना पाटेकर का 19 साल छोटी मनीषा कोइराला संग था अफेयर? राइटर ने किया रिएक्ट

धीरेंद्र ने बताया कि उन्होंने अपने दोस्तों को हनुमान अंश का म्यूजिक सुनाया था, ताकि फीडबैक मिल सके. तो दोस्तों ने उन्हें अच्छा रिस्पॉन्स दिया था. सिंगर शांतनु सुदामे ने म्यूजिक को अद्भुत बताया और डेडकेशन से काम करने के लिए प्रोत्साहित किया.

मुंबई छोड़कर जा रहे थे धीरेंद्र

इसके अलावा उन्होंने कहा, 'मैं महाराष्ट्र के छोटे से जिले से आता हूं, जिसे चंद्रपुर के नाम से जाना जाता है. ये जिला नक्सल प्रभावित था. मैं जंगलों में पला-बढ़ा हूं. मैंने आदिवासी और लोक संगीत सुना है. मैं जैसे-तैसे मुंबई आया. मैंने शुरू में एड फिल्मों और जिंगल्स में काम किया. लेकिन जो सपना मैंने देखा था वो दूर होता दिख रहा था. कई लोगों को मेरा काम अच्छा लगा लेकिन या तो वो फिल्में ठंडे बस्ते में चली गईं या फिर मुझे हटा दिया गया. लोगों ने कहा कि ये बड़ी फिल्म है और न्यूकमर को नहीं ले सकते.'

उन्होंने कहा, '20 साल मैंने बहुत उतार-चढ़ाव देखा. 'हनुमान अंश' से पहले मैं मुंबई छोड़ने का सोच रहा था. उस वक्त मैं कैंची धाम गया. मैं 4 साल से वहां जाना चाह रहा था, लेकिन जा नहीं पा रहा था. विशाल जी ने मुझे ये फिल्म दी और मेरी जिंदगी में जादू हो गया.  मुझे लगता है कि बाबाजी ने मेरा स्ट्रगल देखा और कहा कि तुमने बहुत स्ट्रगल किया है और अब तुम्हारे समय है.' 

फिल्म को विशाल चतुर्वेदी ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में शोभिनव सत्या लीड रोल में हैं.

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
Read More
Published at : 15 Sep 2026 07:33 PM (IST)
Tags :
Hanuman Ansh
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
सोनू निगम ने लाइव कॉन्सर्ट में ऐसा क्या किया? नेहा कक्कड़ को ट्रोल करने लगे लोग
सोनू निगम ने लाइव कॉन्सर्ट में ऐसा क्या किया? नेहा कक्कड़ को ट्रोल करने लगे लोग
बॉलीवुड
शुक्रवार को इन 6 फिल्मों-शोज से आएगा एंटरटेनमेंट का बवंडर, थिएटर-ओटीटी पर मचेगा धमाल
शुक्रवार को इन 6 फिल्मों-शोज से आएगा एंटरटेनमेंट का बवंडर, थिएटर-ओटीटी पर मचेगा धमाल
बॉलीवुड
'हमेशा ऐसी ही खूबसूरत बनी रहे', ऋतिक रोशन ने भांजी सुरानिका के बर्थडे पर लुटाया प्यार
'हमेशा ऐसी ही खूबसूरत बनी रहे', ऋतिक रोशन ने भांजी सुरानिका के बर्थडे पर लुटाया प्यार
बॉलीवुड
'बिहार के लिए गर्व की बात...' अंबानी के गणेशोत्सव में पहुंचीं मैथिली ठाकुर, फैंस ने ऐसे किया रिएक्ट
अंबानी के गणेशोत्सव में पहुंचीं मैथिली ठाकुर, ईशा संग दिखी खास बॉन्डिंग
Advertisement

वीडियोज

KBC 18: Amitabh Bachchan ने Jaya Bachchan के साथ Time पर पहुंचने का Secret बताया
Bigg Boss 20: Mary Kom के बयान पर विवाद, Team ने Clarification के साथ मांगी माफी
Yaadein: 🤗Dev और Srishti की जिंदगी में लौटीं बहारें! गांव में मिली जिंदगी की नई खुशी। #sbs
Bigg Boss 20: Gullu-Kanika के Love Angle पर सवाल, Audience को क्यों लग रहा है Romance Fake?
Bigg Boss 20: Uditi Singh की One Life खत्म, Kanika Mann-Gullu की Chemistry बनी चर्चा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
हूती विद्रोहियों के खिलाफ पाक से मिला धोखा! अब सऊदी को इजरायल पर भरोसा
हूती विद्रोहियों के खिलाफ पाक से मिला धोखा! अब सऊदी को इजरायल पर भरोसा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UCC पर चर्चा के बीच गृह मंत्री से मुलाकात के बाद सीएम योगी का पहला बयान, जानें- क्या कहा?
UCC पर चर्चा के बीच गृह मंत्री से मुलाकात के बाद सीएम योगी का पहला बयान, जानें- क्या कहा?
क्रिकेट
IND vs AFG 2nd T20: दूसरे टी20 में भारत ने जीता टॉस, वैभव सूर्यवंशी को नहीं मिला मौका; हुआ 1 बदलाव
दूसरे टी20 में भारत ने जीता टॉस, वैभव सूर्यवंशी को नहीं मिला मौका; हुआ 1 बदलाव
ओटीटी
'लस्ट स्टोरीज 3' से 'इरुमुडी' तक, नेटफ्लिक्स पर इस हफ्ते गर्दा उड़ाएंगी ये 5 फिल्में
नेटफ्लिक्स पर इस हफ्ते गर्दा उड़ाएंगी ये 5 फिल्में, चेक करें लिस्ट
इंडिया
राजपाल यादव पर SC की अहम टिप्पणी, 'आपका आचरण विश्वसनीय नहीं रहा, फिर भी...'
राजपाल यादव पर SC की अहम टिप्पणी, 'आपका आचरण विश्वसनीय नहीं रहा, फिर भी...'
इंडिया
शुभेंदु अधिकारी ने बताया नंदीग्राम में कितने वोटों से जीतेगी BJP?
शुभेंदु अधिकारी ने बताया नंदीग्राम में कितने वोटों से जीतेगी BJP?
ऐस्ट्रो
Ganesh Visarjan 2026: 14 को स्थापना के बाद 16 सितंबर को तीसरे दिन का विसर्जन कैसे?
Ganesh Visarjan 2026: 14 को स्थापना के बाद 16 सितंबर को तीसरे दिन का विसर्जन कैसे?
Home Tips
Matchstick Storage Tips: नमी से खराब हो रही घर पर रखी माचिस, डिब्बे में डालें ये चीज
नमी से खराब हो रही घर पर रखी माचिस, डिब्बे में डालें ये चीज
ENT LIVE
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Salman को पसंद आई Gullu-Kanika की Chemistry, Audience ने उठाए सवाल
Bigg Boss 20: Salman को पसंद आई Gullu-Kanika की Chemistry, Audience ने उठाए सवाल
ENT LIVE
Varanasi के सेट से वायरल तस्वीरें, Dinosaur और Temple ने बढ़ाई Rajamouli की फिल्म पर चर्चा
Varanasi के सेट से वायरल तस्वीरें, Dinosaur और Temple ने बढ़ाई Rajamouli की फिल्म पर चर्चा
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Mary Kom के बयान पर विवाद, Team ने मांगी माफी
Bigg Boss 20: Mary Kom के बयान पर विवाद, Team ने मांगी माफी
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Uditi Singh की एक Life खत्म, Gullu ने Kanika Mann को किया Propose
Bigg Boss 20: Uditi Singh की एक Life खत्म, Gullu ने Kanika Mann को किया Propose
Embed widget