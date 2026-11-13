बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता अनुपम खेर सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं. हाल ही में उन्होंने महेश भट्ट का वो लेटर शेयर किया था जिसमें महेश ने अनुपम खेर की तारीफ की थी. जबकि अब अनुपम ने ऑस्कर अवॉर्ड विनर संगीतकार एमएम कीरावानी के साथ अपनी तस्वीरें शेयर की हैं. पोस्ट के कैप्शन में अनुपम ने बताया कि कीरावानी ने अपना 22 किलो तक वजन घटाया है. इस पर अनुपम ने खुशी जताते हुए कहा कि उन्हें प्राउड फील हो रहा है.

एमएम कीरावानी ने घटाया 22 किलो वजन

अनुपम खेर ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से एमएम कीरावानी की पहके की और अब की तस्वीर शेयर की है. इसके अलावा उन्होंने अपने साथ भी संगीतकार की तस्वीरें पोस्ट कीं. पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कीरावानी ने अपना काफी वजन घटा लिया है. अनुपम के मुताबिक उन्होंने 22 किलो तक वजन कम किया है.

अनुपम खेर बोले- मुझे गर्व महसूस हुआ

अनुपम खेर ने तस्वीरें पोस्ट करने के साथ कैप्शन में लिखा, 'मेरे बहुत अच्छे दोस्त और ऑस्कर विनर संगीतकार एमएम कीरावानी ने अपना 22 किलो वजन घटाया. पहले और अब. उनका ये संकल्प मोटिवेट करने वाला रहा. हैदराबाद में अपनी जर्नी के दौरान उनसे मुलाकात की. वो एक दम एनर्जेटिक थे और लग रहा था कि दुनिया जीतने के लिए तैयार हों. मुझे बहुत गर्व महसूस हुआ. वो इतने गजब के फुर्तीले और आत्मविश्वास से भरे हुए थे.'

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अनुपम खेर ने एमएम कीरावानी को बताया 'जीनियस'

अनुपम खेर ने आगे एमएम कीरावानी को जीनियस बताते हुए लिखा, 'कीरावनी सर, संगीत के मामले में आप एक जीनियस हैं. आपने साबित कर दिया कि फोकस और दृढ़ संकल्प से क्या कुछ मुमकिन किया जा सकता है. आपकी लाइफ के इस मोटिवेशनल चैप्टर के लिए बहुत-बहुत बधाई, मेरे दोस्त. जय हो आपसे मिलकर काफी अच्छा लगा.'

एमएम कीरावानी के बारे में

65 वर्षीय कीरावानी का पूरा नाम कोडुरी मराकथामनी कीरावानी है. वो 'स्टूडेंट नंबर 1', 'बाहुबली', 'बाहुबली 2', 'आरआरआर', 'ईगा', 'स्पेशल 26', 'जख्म', 'जिस्म', 'पहेली' और 'बेबी' सहित कई साउथ और हिंदी फिल्मों में संगीत दे चुके हैं. साल 2022 में आई मूवी आरआरआर के गाने 'नाटू नाटू' के लिए उन्होंने ऑस्कर अवॉर्ड जीता था.