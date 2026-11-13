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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडRamayana Box Office Collection Day 9 Live Updates: 'रामायण' का जलवा जारी, 9वें दिन 1 बजे तक 570 करोड़ के हुई पार

Ramayana Box Office Collection Day 9 Live Updates: 'रामायण' का जलवा जारी, 9वें दिन 1 बजे तक 570 करोड़ के हुई पार

Ramayana Box Office Collection Day 9 Live Updates: रणबीर की 'रामायण' ने सिनेमाघरों में धमाकेदार एक वीक कंप्लीट कर लिया है. यहां इसके दूसरे फ्राइडे यानी 9वें दि के कलेक्शन के लाइव आंकड़े जान सकते हैं.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 13 Nov 2026 01:32 PM (IST)
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नितेश तिवारी का पौराणिक ड्रामा 'रामायण' ने सिनेमाघरों में एक हफ्ता पूरा कर लिया है और इस दौरान इसने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ परफॉर्म किया है.रिलीज के महज 8 दिनों में 550 करोड़ से ज्यादा कमा चुकी ये फिल्म अब दूसरे हफ्ते में एंट्री कर गई है. इसी के साथ चलिए यहां जानते हैं कि 'रामायण' रिलीज के 9वें दिन यानी दूसरे फ्राइडे को कितना कमा रही है और इसकी ऑक्यूपेंसी भी जानेंगे. 

'रामायण' ने 8 दिनों में कितनी की कमाई? 
रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश स्टारर 'रामायण' बॉक्स ऑफिस पर काफी मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है. महज 8 दिनों में ही ये साल की दूसरी सबसे बड़ी फिल्म बन गई है. फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो

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  • 'रामायण' ने 64.80 करोड़ से शुरुआत की थी. इसके बाद दूसरे दिन इसने 48.05 करोड़ और तीसरे दिन 69.80 करोड़ की कमाई की.
  • वहीं चौथे दिन 'रामायण' का कलेक्शन 56.15 करोड़ और पांचवें दिन की कमाई 107.50 करोड़ रुपये रही.
  • छठे दिन इस फिल्म ने 94.10 करोड़ कमाए और 7वें दिन 70.65 करोड़ का कलेक्शन किया.
  • वहीं सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक 'रामायण' ने रिलीज के 8वें दिन 53.50 करोड़ की कमाई की है.
  • इसी के साथ इस फिल्म की भारत में 8 दिनों की कुल नेट कमाई 564.60 करोड़ रुपये हुई है.

'रामायण' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 9 (Ramayana Box Office Collection Day 9 Live Updates)
'रामायण' के 9वें दिन यानी दूसरे फ्राइडे भी धुआंधार परफॉर्म करने की उम्मीद है. फिल्म की रफ्तार देखते हुए कयास लगाए जा रहे हैं कि ये आज 600 करो़ का आंकड़ा छू लेगी. इसी के साथ इसके कलेक्शन की बात करें तो

  • 'रामायण' ने सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक रिलीज के 9वें दिन दोपहर 1 बजे तक 6.15 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है.
  • इसी के साथ इस फिल्म की भारत में 9 दिनों की नेट कमाई अब 570.75 करोड़ रुपये हो चुकी है.
रामायण बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑक्यूपेंसी
डे- 9 6.15 करोड़ (दोपहर 1 बजे तक के आंकड़े) -
कुल कलेक्शन 570.75 करोड़  

नोट: 'रामायण' की 9वें दिन की कमाई के फाइनल आंकड़े रात 10.30 बजे के बाद ही पता चल पाएंगे. 

'रामायण' वर्ल्डवाइड हुई 1 हजार करोड़ के पार
'रामायण' वर्ल्डवाइड भी काफी शानदार परफॉर्म कर रही है. बता दें कि विदेशों में, फिल्म ने 8वें दिन 25.00 करोड़ की कमाई की, जिससे अब तक वहां इसकी कुल ग्रॉस कमाई 358.50 करोड़ हो गई है. इसके साथ ही, फिल्म की दुनियाभर में कुल ग्रॉस कमाई 1,033.55 करोड़ तक पहुंच गई है. जिसके बाद ये ऐसा करने वाली 11वीं भारतीय फिल्म बन गई है. 

About the author निशा शर्मा

निशा शर्मा ABP Live में सीनियर फ्रीलांस पत्रकार हैं और एंटरटेनमेंट बीट संभालती हैं. उन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 साल से ज्यादा का अनुभव है और बॉक्स ऑफिस की खबरों पर उनकी बेहतरीन पकड़ है. निशा मुख्य रूप से फिल्मों के बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, कमाई और नफे-नुकसान से जुड़े सटीक आंकड़ों और विश्लेषण पर लिखती हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 'आजतक' से की थी. इसके बाद वे 'फोकस टीवी' और 'साधना न्यूज' में बतौर प्रोड्यूसर काम किया. नेशनल और स्पेशल स्टोरीज की जिम्मेदारी संभाल चुकी हैं. निशा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और वाईडब्ल्यूसीए (YWCA), नई दिल्ली से मास कम्युनिकेशन में पीजी किया है.
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Published at : 13 Nov 2026 10:58 AM (IST)
Tags :
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