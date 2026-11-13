'हमारे दिलों में हमेशा खास जगह रखोगे' आर्यन खान के बर्थडे पर रजत बेदी ने लुटाया प्यार

शाहरुख खान के बेटे और और फिल्ममेकर आर्यन खान आज अपना 29वा बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. बॉलीवुड एक्टर रजत बेदी ने आर्यन खान को बर्थडे विश करते हुए एक खास पोस्ट शेयर की है. उन्होंने आर्यन के लिए प्यार और आशीर्वाद भरा मैजेस लिखा है.

रजत ने कहा कि आर्यन को आज इस मुकाम तक पहुंचते देखना उनके लिए बेहद खास रहा है. इसके साथ ही उन्होंने आर्यन के हमेशा इसी तरह बने रहने की कामना भी की.

रजत बेदी ने आर्यन खान के लिए शेयर किया खास पोस्ट

रजत बेदी ने आर्यन खान के बर्थडे पर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर आर्यन खान के लिए जन्मदिन की बधाई देते हुए एक पोस्ट शेयर की. इस पोस्ट में उन्होंने आर्यन के साथ अपने रिश्ते और उनके प्रति अपने लगाव को जाहिर किया.

रजत ने लिखा, 'जन्मदिन मुबारक हो आर्यन! तुम हमेशा हमारे दिलों में एक खास जगह रखोगे. तुम्हें बड़े होते और आज जो इंसान तुम हो, उसे देखना मेरे लिए बेहद खास रहा है.'

उन्होंने आगे आर्यन के अच्छे भविष्य की कामना करते हुए लिखा, ‘तुम्हारी जिंदगी हमेशा खुशियों और मजबूती से भरी रहे, तुम लगातार सफलता हासिल करते रहो.’ इसी के साथ रजत ने आर्यन को सलाह दी कि वह अपने सपने देखना कभी बंद न करें और हमेशा ऐसे ही अच्छे इंसान बने रहें.

View this post on Instagram A post shared by Rajat Bedi (@rajatbedi24)

अपनी पोस्ट के आखिर में उन्होंने बेदी परिवार की तरफ से आर्यन को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दिया.

'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में साथ नजर आए थे दोनों

रजत बेदी और आर्यन खान ने 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में साथ काम किया था. इस सीरीज के जरिए आर्यन खान ने बतौर डायरेक्टर अपना डेब्यू किया था. यह सीरीज नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी और इसमें बॉलीवुड की फिल्मी दुनिया के पीछे की कहानी को व्यंग्य और कॉमेडी के जरिए दिखाया गया है.

ये एक ऐसे लड़के की कहानी है जो एक्टर बनने का सपना लेकर दिल्ली से निकलता है. पहली फिल्म की सक्सेस के बाद कहानी कई मोड़ लेती है. धीरे-धीरे उसका सामना फिल्म इंडस्ट्री की पॉलिटिक्स और बड़े लोगों से होता है. सीरीज में बॉबी देओल, लक्ष्य, राघव जुयाल, सहर बंबा, अन्या सिंह, मनोज पाहवा, मोना सिंह और गौतमी कपूर जैसे कलाकार भी नजर आए थे.