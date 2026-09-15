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नाना पाटेकर का 19 साल छोटी मनीषा कोइराला संग था अफेयर? राइटर ने किया रिएक्ट

रणबीर पुष्प ने नाना पाटेकर को लेकर बात की. उन्होंने बताया कि नाना पाटेकर को लेकर जो धारण है कि वो प्रोड्यूसर का पैसा बर्बाद करते हैं, वो गलत है.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 15 Sep 2026 04:59 PM (IST)
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नाना पाटेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं. नाना पाटेकर को लेकर कहा जाता है कि वो शॉर्ट टेंपर हैं. 1989 की क्राइम ड्रामा फिल्म 'परिंदा' के सेट पर फिल्ममेकर विधु विनोद चोपड़ा संग उनकी हाथापाई का किस्सा काफी चर्चा में रहा था. हालांकि, अब नेशनल अवॉर्ड विनर स्क्रीनराइटर रणबीर पुष्प ने नाना पाटेकर को लेकर रिएक्ट किया है. उन्होंने नाना पाटेकर को लेकर डिफेंड किया है. इसके अलावा मनीषा और नाना पाटेकर के उस वक्त की अफेयर की खबरों पर भी रिएक्ट किया.

बता दें कि रणबीर पुष्प और नाना पाटेकर ने साथ में 1989 में आई साइकोलॉजिकल फिल्म 'अग्नि साक्षी' में काम किया था.

नाना पाटेकर ने की थी मदद

इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, रणबीर पुष्प ने कहा, 'लोगों ने उन्हें लेकर गलत धारणा बनाई है. नाना पाटेकर ने एक बार किसानों के परिवारों की मदद की थी. उन्होंने 1.5 करोड़ की कार लेने से मना कर दिया था और इसके अलावा उन्होंने अपने दोस्त से कहा कि वो किसानों की फैमिली में ये पैसा बांट दें. हर परिवार को 15 लाख रुपये दें. जो किसानों के परिवार के आंसू पौंछे वो किसी को हर्ट नहीं कर सकता. उन्होंने NAAM फाउंडेशन बनाया, जो काफी फंड्स कलेक्ट करता है. नाना खुद फार्म में रहते हैं.'

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आगे उन्होंने कहा कि नाना पाटेकर को गुस्सा आता है लेकिन वो सही कारणों पर. एक बार नाना पाटेकर ने देखा कि एक गाड़ी वाला प्लास्टिक की बोतल सड़क पर फेंक रहा है तो नाना पाटेकर ने कार रोकी और वो बोतल उठाई. आगे जाकर सिग्नल पर उन्होंने उस शख्स को रोका और उससे शीशा नीचे करने को कहा. फिर नाना पाटेकर ने स्वच्छ भारत अभियान के बारे में बताया और कहा कि भारत को स्वच्छ कौन रखेगा? गांधी जी तो चले गए लेकिन आप अभी भी हैं. तो क्या आपकी ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि आप अपने देश को साफ रखें. क्या मैं आपकी गाड़ी के अंदर बोतल फेंकू. ये सोचकर कि ये कूड़ेदान है.

ये भी पढ़ें- ASKSRK: 'किंग' की शूटिंग के वक्त शाहरुख खान को लगी थी चोट, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स को लेकर कहा ये

मनीषा कोइराला और नाना पाटेकर को लेकर कहा ये

इसके अलावा रणबीर ने नाना पाटेकर और उनकी 'अग्नि साक्षी' की को-एक्टर मनीषा कोइराला के उस वक्त के अफेयर रूमर्स पर भी रिएक्ट किया. उन्होंने कहा, 'उनके बीच कुछ तो था. अब भगवान जाने कि वो दोस्त थी या फिर रोमांस. लेकिन दोनों क्लोज थे. उनके बीच में अच्छी समझ थी. वो सीन परफॉर्म करने से पहले बातचीत करते थे. आप उन परफॉर्मेंस को स्क्रीन पर देख सकते हैं. मैंने इसके बारे में पेपर पर पढ़ा था. लेकिन मैंने खुद से ये महसूस नहीं किया. मैं अपने काम पर फोकस रखता था. सेट पर कुछ सीन देखता था और चला जाता था.'

बता दें कि मनीषा और नाना पाटेकर में 19 साल का एज गैप था. दोनों ने साथ में संजय लीला भंसाली की 'खामोशी' में काम किया था. इस फिल्म में उन्होंने नाना पाटेकर की बेटी का रोल प्ले किया था. इसके बाद उन्होंने 'अग्नि साक्षी' की. उन्होंने 'युगपुरुष' में भी साथ काम किया. 'युगपुरुष' 1998 में आई थी. फिल्म को पार्थो घोष ने बनाया था.

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
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Published at : 15 Sep 2026 04:58 PM (IST)
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