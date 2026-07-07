तीसरी शादी के बाद इन फिल्मों से धूम मचांएगे आमिर, 460 करोड़ी मूवी का सीक्वल भी शामिल

बॉलीवुड एक्टर आमिर खान ने हाल ही में अपने मुंबई स्थित घर पर अपनी गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट से शादी रचा ली है. एक्टर ने 61 साल की उम्र में 47 साल की गौरी से शादी की. अब आइए जानते हैं कि शादी के बाद आमिर खान किन फिल्मों के जरिए अपने फैंस का मनोरंजन करने वाले हैं. वो बतौर एक्टर के साथ-साथ बतौर प्रोड्यसूर भी काम कर रहे हैं.

'बंटवारा 1947'

तीसरी शादी के बाद आमिर खान की जो फिल्म सबसे पहले रिलीज होगी उसका नाम है 'बंटवारा 1947'. नाम से ही आप समझ गए होंगे कि फिल्म की कहानी भारत के बंटवारे पर बेस्ड है. हालांकि आपको बता दें कि इस मूवी में आमिर खान नहीं, बल्कि सनी देओल लीड रोल निभा रहे हैं. वहीं उनका साथ देंगी प्रीति जिंटा. आमिर इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं. राजकुमार संतोषी ने इसका डायरेक्शन किया है. ये फिल्म 14 अगस्त 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी.

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'3 इडियट्स' का सीक्वल

आमिर खान की फिल्म '3 इडियट्स' बहुत बड़ी हिट साबित हुई थी. साल 2009 की ये फिल्म तीन दोस्तों की कहानी थी. इसमें आमिर के साथ शरमन जोशी और आर माधवन ने भी अहम किरदार निभाया था. फिल्म का हिस्सा करीना कपूर खान भी थीं. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक दुनियाभर में इसने 460 करोड़ रुपये कमाए थे और ये ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी. हाल ही में डायरेक्टर राजकुमार हिरानी ने इसके सीक्वल की पुष्टि की थी. उन्होंने इंडिया टुडे से बात करते हुए बताया था कि आमिर भी इसके सीक्वल के लिए तैयार हैं. फिलहाल इसकी स्क्रिप्ट पर काम किया जा रहा है. इसमें 15 से 20 साल के वक्त के बाद की कहानी दिखाई जाएगी.

'दादा साहेब फाल्के' की बायोपिक

राजकुमार हिरानी और आमिर खान थ्री इडियट्स के अलावा एक और फिल्म लेकर आने वाले हैं. ये फिल्म भारतीय सिनेमा के जनक कहे जाने वाले दादा साहब फाल्के की बायोपिक है. साल 2025 में ही इसका ऐलान कर दिया गया था. हालांकि फिल्म को लेकर अभी तक कोई खास और जरूरी जानकारी सामने नहीं आ सकी है. लेकिन, आमिर खान के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में ये मूवी भी शामिल है.

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