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'10 साल लगे...', पूरा हुआ अविनाश मिश्रा का सपना, मुंबई में खरीदा पहला घर, देखें फोटोज
अविनाश मिश्रा ने मुंबई में अपना पहला घर खरीद लिया है. उन्होंने परिवार के साथ गृह प्रवेश और सत्यनारायण पूजा की तस्वीरें पोस्ट कर फैंस को ये खुशखबरी दी.
अविनाश मिश्रा ने मुंबई में अपना पहला घर खरीद लिया है. एक्टर ने परिवार के साथ गृह प्रवेश और सत्यनारायण पूजा की तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट कर फैंस को ये खुशखबरी दी. तस्वीरों में अविनाश अपने माता-पिता, भाई और भाभी के साथ नजर आ रहे हैं. वहीं उन्होंने अपने नए और खूबसूरत घर की झलक भी दिखाई, जिसे फैंस काफी पसंद कर रहे हैं.
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Published at : 15 May 2026 10:16 AM (IST)
Tags :Avinash Mishra Bigg Boss 18
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डॉ .शिरीष मिश्र
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