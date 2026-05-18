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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडइन हॉलीवुड स्टार्स को हो चुका है स्किन कैंसर, ऐसी रही ट्रीटमेंट जर्नी, बदली लाइफस्टाइल

इन हॉलीवुड स्टार्स को हो चुका है स्किन कैंसर, ऐसी रही ट्रीटमेंट जर्नी, बदली लाइफस्टाइल

स्किन कैंसर से लड़ने वाले हॉलीवुड स्टार्स की कहानी जिन्होंने बदली अपनी आदतें और लाइफस्टाइल. उन्होंने शेयर की अपनी ट्रीटमेंट जर्नी और अपने फैंस को किया जागरूक.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 18 May 2026 04:54 PM (IST)
स्किन कैंसर से लड़ने वाले हॉलीवुड स्टार्स की कहानी जिन्होंने बदली अपनी आदतें और लाइफस्टाइल. उन्होंने शेयर की अपनी ट्रीटमेंट जर्नी और अपने फैंस को किया जागरूक.

स्किन कैंसर से लड़ने वाले हॉलीवुड स्टार्स- ह्यू जैकमैन, केविन जोनास, गॉर्डन रामसे, क्रिस्टी ब्रिंकले, मिशेल मोनाघन, जेनेल ब्राउन, एंडी कोहेन की कहानी जो बताती है कि हम किस तरीके से इस बीमारी की पहचान कर सकते हैं. साथ ही इससे अपना बचाव कर सकते हैं. इन सभी की स्किन कैंसर जर्नी लोगों को काफी ज़यादा प्रभावित और जागरूक करती है.

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ह्यू जैकमैन, जो मार्वल फ्रैंचाइज़ी में वूल्वरिन का रोल निभाने के लिए काफी फेमस हैं, को कुल 6 बार स्किन कैंसर हो चुका है. उन्हें पहली बार स्किन कैंसर 2013 में हुआ था, तब से उनकी कई बायोप्सी और सर्जरी हो चुकी हैं. वो अपने फैंस को नियमित स्किन जांच की सलाह देते हैं.
ह्यू जैकमैन, जो मार्वल फ्रैंचाइज़ी में वूल्वरिन का रोल निभाने के लिए काफी फेमस हैं, को कुल 6 बार स्किन कैंसर हो चुका है. उन्हें पहली बार स्किन कैंसर 2013 में हुआ था, तब से उनकी कई बायोप्सी और सर्जरी हो चुकी हैं. वो अपने फैंस को नियमित स्किन जांच की सलाह देते हैं.
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जोनस ब्रदर्स के गिटारिस्ट, केविन जोनस को 2024 में सर पर एक दाने की वजह से स्किन कैंसर का पता लगा. जिसके लिए सर्जरी की ज़रूरत थी, केविन ने अपने सोशल मीडिया पर फैंस को जागरूक करते हए लिखा कि अपने शरीर के दानों की जांच जरूर करवाएं.
जोनस ब्रदर्स के गिटारिस्ट, केविन जोनस को 2024 में सर पर एक दाने की वजह से स्किन कैंसर का पता लगा. जिसके लिए सर्जरी की ज़रूरत थी, केविन ने अपने सोशल मीडिया पर फैंस को जागरूक करते हए लिखा कि अपने शरीर के दानों की जांच जरूर करवाएं.
Published at : 18 May 2026 04:14 PM (IST)
Tags :
Cancer Treatment HollyWood

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