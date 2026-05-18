इन हॉलीवुड स्टार्स को हो चुका है स्किन कैंसर, ऐसी रही ट्रीटमेंट जर्नी, बदली लाइफस्टाइल

ह्यू जैकमैन, जो मार्वल फ्रैंचाइज़ी में वूल्वरिन का रोल निभाने के लिए काफी फेमस हैं, को कुल 6 बार स्किन कैंसर हो चुका है. उन्हें पहली बार स्किन कैंसर 2013 में हुआ था, तब से उनकी कई बायोप्सी और सर्जरी हो चुकी हैं. वो अपने फैंस को नियमित स्किन जांच की सलाह देते हैं.