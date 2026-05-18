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इन हॉलीवुड स्टार्स को हो चुका है स्किन कैंसर, ऐसी रही ट्रीटमेंट जर्नी, बदली लाइफस्टाइल
स्किन कैंसर से लड़ने वाले हॉलीवुड स्टार्स की कहानी जिन्होंने बदली अपनी आदतें और लाइफस्टाइल. उन्होंने शेयर की अपनी ट्रीटमेंट जर्नी और अपने फैंस को किया जागरूक.
स्किन कैंसर से लड़ने वाले हॉलीवुड स्टार्स- ह्यू जैकमैन, केविन जोनास, गॉर्डन रामसे, क्रिस्टी ब्रिंकले, मिशेल मोनाघन, जेनेल ब्राउन, एंडी कोहेन की कहानी जो बताती है कि हम किस तरीके से इस बीमारी की पहचान कर सकते हैं. साथ ही इससे अपना बचाव कर सकते हैं. इन सभी की स्किन कैंसर जर्नी लोगों को काफी ज़यादा प्रभावित और जागरूक करती है.
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Published at : 18 May 2026 04:14 PM (IST)
Tags :Cancer Treatment HollyWood
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