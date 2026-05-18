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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडलिविंग से ग्लैमर रूम तक, मनीष पॉल के लग्जरी घर को देख फराह खान के उड़े होश, देखें घर की इनसाइड फोटो

लिविंग से ग्लैमर रूम तक, मनीष पॉल के लग्जरी घर को देख फराह खान के उड़े होश, देखें घर की इनसाइड फोटो

Inside Photo of Maniesh Paul House: मनीष पॉल ने अपने नए लग्जरी घर की झलक दिखाई, जिसे देखकर फराह खान भी हैरान रह गईं. उनका घर शानदार लिविंग एरिया, मॉड्यूलर किचन, बड़ी बालकनी और ग्लैम रूम से सजा हुआ है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 18 May 2026 07:17 PM (IST)
Inside Photo of Maniesh Paul House: मनीष पॉल ने अपने नए लग्जरी घर की झलक दिखाई, जिसे देखकर फराह खान भी हैरान रह गईं. उनका घर शानदार लिविंग एरिया, मॉड्यूलर किचन, बड़ी बालकनी और ग्लैम रूम से सजा हुआ है.

मनीष पॉल इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' को लेकर चर्चा में हैं, जो 5 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही हैं. इसी बीच फराह खान हाल ही में मनीष पॉल के नए घर में पहुंचीं, जहां उन्होंने उनके घर का टूर किया और साथ में खाना भी खाया. मनीष पॉल ने अपने घर को बहुत ही खूबसूरती से सजाया है. तो आइए हम आपको मनीष पॉल के घर की इनसाइड फोटो दिखाते हैं.

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मनीष पॉल के इस लिविंग एरिया को बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया है, ब्लू कलर का सोफा व्हाइट टेबल और पेंटिंग्स के साथ इसे खास बनाया गया है.
मनीष पॉल के इस लिविंग एरिया को बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया है, ब्लू कलर का सोफा व्हाइट टेबल और पेंटिंग्स के साथ इसे खास बनाया गया है.
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लिविंग एरिया के साथ ही इस शेल्फ में मनीष की अचीवमेंट रखी गई है, जिसे देखकर फराह खान ने उनकी बहुत तारीफ की.
लिविंग एरिया के साथ ही इस शेल्फ में मनीष की अचीवमेंट रखी गई है, जिसे देखकर फराह खान ने उनकी बहुत तारीफ की.
Published at : 18 May 2026 07:17 PM (IST)
Tags :
Farah Khan Maniesh Paul

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