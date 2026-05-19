हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडरणबीर कपूर की 'रामायण' ने बनाया नया रिकॉर्ड, फिल्म के लिए जुटी 10 हजार क्रू मेंबर्स की टीम

रणबीर कपूर की 'रामायण' ने बनाया नया रिकॉर्ड, फिल्म के लिए जुटी 10 हजार क्रू मेंबर्स की टीम

Ramayana Movie Update: रणबीर कपूर की फिल्म 'रामायण' बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक है. हाल ही में फिल्म की अपडेट आया है कि इसमें 10 हजार से ज्यादा क्रू मेंबर्स काम कर रहे हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 19 May 2026 08:01 AM (IST)
Preferred Sources

रणबीर कपूर स्टारर 'रामायण' इस साल की सबसे बड़ी और पॉपुलर फिल्मों में से एक हैं. इस फिल्म को लेकर दर्शक बहुत एक्साइटेड है और इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. फिल्म का बजट और स्टारकास्ट पहले से ही खूब चर्चा में है. इसी बीच फिल्म को लेकर एक और बड़ी अपडेट सामने आई है, जिसने सभी को हैरान कर दिया हैं. 

बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्म है रामायण 

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, रणबीर कपूर की 'रामायण' बॉलीवुड की सबसे बड़ी और तगड़ी फिल्म मानी जा रही है क्योंकि इस फिल्म के लिए करीब 10 हजार से ज्यादा क्रू मेंबर्स काम कर रहे हैं. इसीलिए इस फिल्म को बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्म मानी जा रही हैं. फिल्म के प्रोडक्शन डिजाइन, विजुअल इफेक्ट्स, एक्शन, कॉस्ट्यूम और सेट डिजाइन के लिए ये मेंबर्स लगातार मेहनत कर रहे हैं, ताकि इसे भव्य बनाया जा सकें. 

इसके अलावा मेकर्स इस फिल्म में इंटरनेशनल लेवल की क्वालिटी देने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए वो विदेश के बड़े टेक्नीशियन और एक्सपर्ट्स के साथ काम कर रहे हैं. फिल्म में तकनीक, बड़े सेट्स और ग्रैंड लेवल की बिल्डिंग पर काम किया जा रहा है. इस पौराणिक फिल्म में दर्शकों को एक नया सिनेमैटिक अनुभव भी देखने को मिलेगा. 

ये भी पढ़ें: Bhooth Bangla Worldwide Box Office: 'भूत बंगला' ने दुनियाभर में तोड़े कमाई के रिकॉर्ड, 'कांतारा चैप्टर 1' को पछाड़ा

रणबीर ने अपने किरदार को लेकर कहा

हाल ही में न्यूयॉर्क में 'राम' की झलक दिखाई गई है, जिसके बाद रणबीर ने कहा कि भगवान राम जैसा किरदार निभाना उनके लिए बहुत बड़ी बात है. एक एक्टर के रूप में उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपने किरदार को ईमानदारी से निभाए और शानदार तरीके से दर्शकों के सामने पेश करें. 

इस साल रिलीज होगा पार्ट 1

बता दें कि इस फिल्म को नितेश तिवारी के निर्देशन में बनाया जा रहा है, जिसे नमित मल्होत्रा प्रोड्यूस कर रहे हैं. फिल्म को 2 पार्ट में रिलीज किया जाएगा, जिसका पहला पार्ट दिवाली 2026 और दूसरा दिवाली 2027 में रिलीज किया जाएगा. रणबीर कपूर के अलावा फिल्म में साई पल्लवी, यश, रवि दुबे, सनी देओल, अरुण गोविल समेत कई दमदार कलाकार नजर आएंगे. 

ये भी पढ़ें: कीकू शारदा ने दुबई में खरीदा अपार्टमेंट, बोले- मैं बहुत खुश हूं, ये शहर सुरक्षित है

और पढ़ें
Published at : 19 May 2026 08:01 AM (IST)
Tags :
Ranbir Kapoor Nitesh Tiwari Ramayana Movie
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
रणबीर कपूर की 'रामायण' ने बनाया नया रिकॉर्ड, फिल्म के लिए जुटी 10 हजार क्रू मेंबर्स की टीम
रणबीर कपूर की 'रामायण' ने बनाया नया रिकॉर्ड, फिल्म के लिए जुटी 10 हजार क्रू मेंबर्स की टीम
बॉलीवुड
1892 में बने विष्णु मंदिर की अमिताभ बच्चन ने दिखाई झलक, ईरान में आज भी हैं मौजूद, देखें वीडियो
1892 में बने विष्णु मंदिर की अमिताभ बच्चन ने दिखाई झलक, ईरान में आज भी हैं मौजूद, देखें वीडियो
बॉलीवुड
Raja Shivaji BO Day 18 Worldwide: ‘राजा शिवाजी’ ने दुनियाभर में रच दिया इतिहास, बन गई नंबर 1 फिल्म, जानें- 18 दिनों का टोटल कलेक्शन
‘राजा शिवाजी’ ने दुनियाभर में रच दिया इतिहास, बन गई नंबर 1 फिल्म, जानें- 18 दिनों का टोटल कलेक्शन
बॉलीवुड
Dhurandhar 2 BO: बॉक्स ऑफिस पर रेंग रही 'धुरंधर 2', 61वें दिन कमाई में आई भारी गिरावट
बॉक्स ऑफिस पर रेंग रही 'धुरंधर 2', 61वें दिन कमाई में आई भारी गिरावट
Advertisement

वीडियोज

CBSE OSM Controversy | Sandeep Chaudhary: CBSE के OSM पैटर्न का सटीक विश्लेषण! | NEET Paper Leak
'ऐसी सोच शर्मनाक है', कान्स में आलिया को ट्रोल करने वालों की अमीषा पटेल ने लगाई क्लास
सलमान खान ने बताया 'अकेला' होने का मतलब, बोले- 'तन्हाई तब होती है जब कोई साथ न हो'
Vasudha: 😯Karishma की बदतमीजी पर Chandrika का तमाचा! टूट गया Karishma का घमंड। #sbs
Bollywood News: 'Welcome to the jungle' का टाइटल ट्रैक रिलीज! अक्षय कुमार ने फैंस को दिया बड़ा सरप्राइज (18-05-26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
नॉर्वे में पत्रकार ने पूछा सवाल तो आगे बढ़े पीएम मोदी, राहुल गांधी ने कहा- छिपाने को कुछ नहीं, फिर डर क्यों?
नॉर्वे में पत्रकार ने पूछा सवाल तो आगे बढ़े पीएम मोदी, राहुल गांधी ने कहा- छिपाने को कुछ नहीं, फिर डर क्यों?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में हीटवेव का कहर! कई जिलों में 46 डिग्री पार पहुंचा पारा, IMD का ऑरेंज अलर्ट जारी
यूपी में हीटवेव का कहर! कई जिलों में 46 डिग्री पार पहुंचा पारा, IMD का ऑरेंज अलर्ट जारी
आईपीएल 2026
CSK vs SRH: क्लासेन और संजू सैमसन के बीच मैदान पर हुआ बड़ा विवाद, बीच मैच में भिड़े, अंपायर्स को करना पड़ा बीच-बचाव
CSK vs SRH: क्लासेन और संजू सैमसन के बीच मैदान पर हुआ बड़ा विवाद, बीच मैच में भिड़े, अंपायर्स को करना पड़ा बीच-बचाव
ओटीटी
'7-8 महीने लगे...', 'ग्लोरी' के लिए इस एक्टर ने खूब बहाया पसीना, रिंग में जड़ा था पुलकित को पंच | Exclusive
'7-8 महीने लगे...', 'ग्लोरी' के लिए इस एक्टर ने खूब बहाया पसीना, रिंग में जड़ा था पुलकित को पंच
हरियाणा
'सॉरी आपको नौकरी पर नहीं रख सकते क्योंकि...', पानीपत में ज्वाइनिंग के 2 घंटे बाद दलित युवक को नौकरी से निकाला
'सॉरी आपको नौकरी पर नहीं रख सकते क्योंकि...', पानीपत में ज्वाइनिंग के 2 घंटे बाद दलित युवक को नौकरी से निकाला
इंडिया
पश्चिम बंगाल में 7वें वेतन आयोग को मंजूरी, जानें कितनी बढ़ जाएगी राज्य सरकार के कर्मचारियों की सैलरी?
पश्चिम बंगाल में 7वें वेतन आयोग को मंजूरी, जानें कितनी बढ़ जाएगी राज्य सरकार के कर्मचारियों की सैलरी?
इंडिया
‘US-ईरान युद्ध शुरू हुए हो गए 80 दिन, फिर भी भारत में...’, देश में तेल-गैस की आपूर्ति पर बोले हरदीप सिंह पुरी
‘US-ईरान युद्ध शुरू हुए हो गए 80 दिन, फिर भी भारत में...’, देश में तेल-गैस की आपूर्ति पर बोले हरदीप पुरी
जनरल नॉलेज
Traffic Lights: रुकने के लिए लाल और चलने के लिए हरा रंग‌ ही क्यों होता है इस्तेमाल, जानें किसने चुने थे ये रंग?
रुकने के लिए लाल और चलने के लिए हरा रंग‌ ही क्यों होता है इस्तेमाल, जानें किसने चुने थे ये रंग?
ENT LIVE
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
ENT LIVE
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
ENT LIVE
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
ENT LIVE
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
ENT LIVE
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
Embed widget