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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडसलमान खान की तन्हाई की पोस्ट देख मां सलमा को भी हुई बेटे की चिंता, अब सुपरस्टार ने दी सफाई, बोले- 'कभी-कभी लोगों के साथ...'

सलमान खान की तन्हाई की पोस्ट देख मां सलमा को भी हुई बेटे की चिंता, अब सुपरस्टार ने दी सफाई, बोले- 'कभी-कभी लोगों के साथ...'

Salman Khan New Post: सलमान खान ने अपनी एक पोस्ट में अकेलेपन का जिक्र किया था. जिससे हर किसी की टेंशन बढ़ गई थी. वहीं सुपरस्टार ने अब इस पर सफाई दी है और कहा है कि वे तन्हा नहीं हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 19 May 2026 09:03 AM (IST)
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बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान ने हाल ही में सोशल मीडिया पर ‘अकेला और तन्हा’ होने के बारे में एक क्रिप्टिक मैसेज पोस्ट किया था जिसने फैंस की टेंशन को बढ़ा दिया था. यह पोस्ट तुरंत वायरल हो गई थी. वहीं अब सलमान खान ने सोशल मीडिया पर एक नई पोस्ट कर क्लियर किया है कि उनकी बात गलत समझा गया और उन्होंने ये भी बताया कि इस वजह से उनकी मां की टेंशन भी बढ़ गई थी. वहीं सलमान खान ने जोर देकर कहा कि वह अपने बारे में बात नहीं कर रहे थे

सलमान खान ने अपनी पोस्ट पर दी सफाई
मंगलवार को सलमान ने इंस्टाग्राम पर वायरल पोस्ट को लेकर क्लियरिफिकेशन दिया. उन्होंने बताया कि वह अकेले नहीं हैं. उन्होंने लिखा, “अरे यार, मैं अपने बारे में बात नहीं कर रहा था. जब मेरे पास इतना बड़ा और प्यारा परिवार और दोस्त हैं, तो मैं अकेला कैसे हो सकता हूं? और जब मेरे पास आप लोग हैं, आपकी दुआएं और शुभकामनाएं हैं, तो मैं सबसे बड़ा शुक्रगुजार हूं.”

उन्होंने आगे बताया कि यह पोस्ट इतनी बड़ी खबर बन गई कि उनकी मां सलमा खान भी उन्हें लेकर परेशान हो गई थीं. सलमान ने लिखा, “कभी-कभी लोगों के साथ रहकर पक जाता हूं, इसलिए मुझे थोड़ा 'मी टाइम' चाहिए, बस... इस बार कोई फोटो नहीं आई, ब्रेकिंग न्यूज़ बना दिया, मम्मी पूछ रही हैं, क्या हुआ बेटा? चिल करो यार.”

 

 
 
 
 
 
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सलमान खान ने पहले क्या पोस्ट किया था
ये क्लियरिफिकेशन सलमान द्वारा इंस्टाग्राम पर अपनी शर्टलेस तस्वीर शेयर करने के कुछ दिनों बाद आया है, जिसमें वह अपने एब्स फ्लॉन्ट करते दिखे थे. तस्वीर के साथ उन्होंने लिखा, “खुद के साथ रहने के दो तरीके हैं, अकेले रहना और तन्हा महसूस करना. अकेले रहना आपकी पसंद है और तन्हा तब महसूस होता है जब कोई आपके साथ रहना नहीं चाहता... अब इसके आगे, आपको खुद तय करना होगा कि आपको क्या करना है.”

जहां कई फैंस ने एक्टर की फिटनेस और फिजिक की तारीफ की तो वहीं कई अन्य लोग कैप्शन पढ़कर टेंशन में आ गए. सोशल मीडिया यूजर्स ने अटकलें लगाईं कि क्या सलमान इमोशनली उदास हैं या अपनी पर्सनल लाइफ में अकेलेपन की ओर इशारा कर रहे हैं. हालांकि सुपरस्टार के लेटेस्ट क्लियरिफिकेशन ने अब इन अफवाहों पर विराम लगा दिया है.

सलमान खान की अपकमिंग फिल्मे
सलमान खान जल्द ही अपूर्वा लखिया द्वारा निर्देशित फिल्म 'मातृभूमि' में नजर आएंगे. इस प्रोजेक्ट का टाइटल पहले 'बैटल ऑफ गलवान' था और कहा जाता है कि यह गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच हुए रियल संघर्ष से इंस्पायर है. हालांकि, खबरों के अनुसार, फिल्म में अब कई बदलाव किए गए हैं, जिनमें नया टाइटल और एडिटेड कहानी शामिल है. इस फिल्म की रिलीज डेट अभी घोषित नहीं की गई है.

इसके अलावा सुपरस्टार ने नयनतारा के साथ अपनी अपकमिंग फिल्म के लिए ईद 2027 की रिलीज तय कर ली है. टेंटेटिवली 'एसवीसी63' टाइटल वाली इस फिल्म का निर्देशन वामशी पेडिपल्ली करेंगे और इसका निर्माण दिल राजू करेंगे. प्रोजेक्ट की शूटिंग पहले ही शुरू हो चुकी है. 

ये भी पढ़ें:-Pati Patni Aur Woh Do BO Day 4:आयुष्मान खुराना की 'पति पत्नी और वो दो' मंडे टेस्ट में पास हुई या फेल? जानें- चौथे दिन का कलेक्शन

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Published at : 19 May 2026 08:59 AM (IST)
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