बॉक्स ऑफिस पर बवाल मचाने आ रही हैं ये फिल्में, IMDb की इस लिस्ट ने बढ़ाई फैंस की धड़कनें

कट्टालान (28 मई) - मलयालम एक्शन थ्रिलर फिल्म 'कट्टालान' आईएमडीबी की लिस्ट में पहले नंबर पर है. फिल्म को पॉल जॉर्ज ने डायरेक्ट किया है और ये हिंदी समेत पांच भाषाओं में रिलीज होगी. दमदार एक्शन और सस्पेंस के कारण फैंस इसका इंतजार कर रहे हैं.