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बॉक्स ऑफिस पर बवाल मचाने आ रही हैं ये फिल्में, IMDb की इस लिस्ट ने बढ़ाई फैंस की धड़कनें
Most Anticipated Films: इस साल रिलीज होने वाली कई बड़ी फिल्में दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए तैयार हैं. आईएमडीबी की मोस्ट एंटिसिपेटेड लिस्ट सामने आई है, जिनका फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.
साल 2026 में कई बड़ी फिल्में और सीरीज दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए तैयार हैं. एक्शन, रोमांस, हॉरर, कॉमेडी और सस्पेंस से भरपूर इन फिल्मों को लेकर फैंस में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है. इसी बीच आईएमडीबी की लेटेस्ट मोस्ट एंटिसिपेटेड लिस्ट में कई भाषाओं की फिल्में शामिल हैं, जिनका दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. मलयालम एक्शन थ्रिलर से लेकर बॉलीवुड रोमांटिक ड्रामा तक, हर फिल्म अपनी कहानी और स्टारकास्ट की वजह से चर्चा में बनी हुई है.
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Published at : 18 May 2026 03:51 PM (IST)
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