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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडगोरगांव फिल्म सिटी में ‘सीरियल’ के सेट पर लगी आग, काबू पाने में लगा करीब 1 घंटा

गोरगांव फिल्म सिटी में ‘सीरियल’ के सेट पर लगी आग, काबू पाने में लगा करीब 1 घंटा

Written By : नम्रता अरविंद दुबे |  Updated at : 05 Oct 2026 07:49 PM (IST)
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इलेक्ट्रिक वायरिंग और शूटिंग सामग्री जली, फायर ब्रिगेड ने 53 मिनट में आग बुझाई

गोरगांव ईस्ट स्थित फिल्म सिटी में आज सोमवार शाम एक अस्थायी शूटिंग सेट पर आग लगने से हड़कंप मच गया. आग प्राइम फोकस स्टूडियो के पीछे, रिलायंस मीडिया वर्क्स के पास बने सेट में लगी.

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BMC के मुंबई फायर ब्रिगेड के मुताबिक आग शाम 4:02 बजे रिपोर्ट हुई और इसे लेवल-1 की घटना बताया गया. आग एक अस्थायी रूप से बनाए गए करीब 100x20 फीट के PCR यूनिट तक सीमित रही.

आग में इलेक्ट्रिक वायरिंग, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, केबल, दरवाजे, लकड़ी के प्लैंक, AC यूनिट, बांस और प्लास्टिक सामग्री, साउंड सिस्टम और शूटिंग से जुड़ा सामान प्रभावित हुआ.

फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर शाम 4:55 बजे आग पर पूरी तरह काबू पा लिया. घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है.

मौके पर BMC फायर ब्रिगेड, पुलिस, BMC वार्ड कंट्रोल और 108 एंबुलेंस की टीमों को तैनात किया गया था.

(ये ब्रेकिंग न्यूज़ स्टोरी है और इसे अपडेट किया जा रहा है. ताजा अपडेट के लिए कृपया रिफ्रेश करें)

About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
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Published at : 05 Oct 2026 07:49 PM (IST)
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