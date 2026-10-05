गोरगांव फिल्म सिटी में ‘सीरियल’ के सेट पर लगी आग, काबू पाने में लगा करीब 1 घंटा

इलेक्ट्रिक वायरिंग और शूटिंग सामग्री जली, फायर ब्रिगेड ने 53 मिनट में आग बुझाई

गोरगांव ईस्ट स्थित फिल्म सिटी में आज सोमवार शाम एक अस्थायी शूटिंग सेट पर आग लगने से हड़कंप मच गया. आग प्राइम फोकस स्टूडियो के पीछे, रिलायंस मीडिया वर्क्स के पास बने सेट में लगी.

BMC के मुंबई फायर ब्रिगेड के मुताबिक आग शाम 4:02 बजे रिपोर्ट हुई और इसे लेवल-1 की घटना बताया गया. आग एक अस्थायी रूप से बनाए गए करीब 100x20 फीट के PCR यूनिट तक सीमित रही.

आग में इलेक्ट्रिक वायरिंग, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, केबल, दरवाजे, लकड़ी के प्लैंक, AC यूनिट, बांस और प्लास्टिक सामग्री, साउंड सिस्टम और शूटिंग से जुड़ा सामान प्रभावित हुआ.

फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर शाम 4:55 बजे आग पर पूरी तरह काबू पा लिया. घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है.

मौके पर BMC फायर ब्रिगेड, पुलिस, BMC वार्ड कंट्रोल और 108 एंबुलेंस की टीमों को तैनात किया गया था.