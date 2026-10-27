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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडसैफ अली खान ने शेयर की फ्रांस वेकेशन की तस्वीरें, करीना और बच्चों संग मस्ती करते दिखे एक्टर

सैफ अली खान ने शेयर की फ्रांस वेकेशन की तस्वीरें, करीना और बच्चों संग मस्ती करते दिखे एक्टर

सैफ अली खान इन दिनों पत्नी करीना कपूर और बेटों तैमूर-जेह के साथ फ्रांस में छुट्टियां बिता रहे हैं. एक्टर ने इस वेकेशन की कुछ तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.

Written By : दीक्षा शर्मा  | Updated at : 27 Oct 2026 11:43 AM (IST)
सैफ अली खान इन दिनों पत्नी करीना कपूर और बेटों तैमूर-जेह के साथ फ्रांस में छुट्टियां बिता रहे हैं. एक्टर ने इस वेकेशन की कुछ तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.

बॉलीवुड के नवाब सैफ अली खान इन दिनों मुंबई की भागदौड़ से दूर फ्रांस में परिवार के साथ सुकून के पल बिता रहे हैं. वो पत्नी करीना कपूर खान और दोनों बेटों तैमूर अली खान और जेह अली खान के साथ फ्रांस के खूबसूरत शहर नुई-सेंट-जॉर्ज में छुट्टियां एंजॉय कर रहे हैं. आइए, देखते हैं उनके वेकेशन की खास तस्वीरें.

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सैफ अली खान ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर अपने फ्रांस वेकेशन की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं. इन तस्वीरों में वो पत्नी करीना कपूर खान और बेटों जेह-तैमूर के साथ नजर आ रहे हैं. उनकी ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.
सैफ अली खान ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर अपने फ्रांस वेकेशन की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं. इन तस्वीरों में वो पत्नी करीना कपूर खान और बेटों जेह-तैमूर के साथ नजर आ रहे हैं. उनकी ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.
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सैफ ने फोटोज शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'हर बार कोई एक रास्ता चुनना जरूरी नहीं है. कभी-कभी दो रास्तों के बीच रुककर नजारा देखना भी अच्छा होता है.'
सैफ ने फोटोज शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'हर बार कोई एक रास्ता चुनना जरूरी नहीं है. कभी-कभी दो रास्तों के बीच रुककर नजारा देखना भी अच्छा होता है.'
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उन्होंने आगे लिखा, नुई-सेंट-जॉर्ज की गलियों में घूमते हुए रास्ता भटक गया, लेकिन इस बहाने बरगंडी की एक और वाइन की तलाश करने का मौका मिल गया. तस्वीरों में अंतर पहचानिए... पहली तस्वीर को ध्यान से देखा था या नहीं?'
उन्होंने आगे लिखा, नुई-सेंट-जॉर्ज की गलियों में घूमते हुए रास्ता भटक गया, लेकिन इस बहाने बरगंडी की एक और वाइन की तलाश करने का मौका मिल गया. तस्वीरों में अंतर पहचानिए... पहली तस्वीर को ध्यान से देखा था या नहीं?'
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इस तस्वीर में सैफ अली खान फ्रांस की सड़कों पर बैठकर पोज देते नजर आ रहे हैं. उनका डैशिंग लुक फैंस को काफी पसंद आ रहा है.
इस तस्वीर में सैफ अली खान फ्रांस की सड़कों पर बैठकर पोज देते नजर आ रहे हैं. उनका डैशिंग लुक फैंस को काफी पसंद आ रहा है.
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इस तस्वीर में जेह और तैमूर लाइब्रेरी में किताब पढ़ते नजर आ रहे हैं. दोनों भाइयों की प्यारी बॉन्डिंग फैंस का दिल जीत रही है.
इस तस्वीर में जेह और तैमूर लाइब्रेरी में किताब पढ़ते नजर आ रहे हैं. दोनों भाइयों की प्यारी बॉन्डिंग फैंस का दिल जीत रही है.
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इस तस्वीर में सैफ अली खान अपने परिवार और दोस्तों के साथ नजर आ रहे हैं. सभी साथ में खुशनुमा पल बिताते दिख रहे हैं.
इस तस्वीर में सैफ अली खान अपने परिवार और दोस्तों के साथ नजर आ रहे हैं. सभी साथ में खुशनुमा पल बिताते दिख रहे हैं.
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इस तस्वीर में सैफ अली खान और करीना कपूर खान की शानदार केमिस्ट्री देखने को मिल रही है. दोनों साथ में कैमरे के लिए पोज देते नजर आ रहे हैं. फैंस को भी दोनों का ये अंदाज काफी पसंद आ रहा है.
इस तस्वीर में सैफ अली खान और करीना कपूर खान की शानदार केमिस्ट्री देखने को मिल रही है. दोनों साथ में कैमरे के लिए पोज देते नजर आ रहे हैं. फैंस को भी दोनों का ये अंदाज काफी पसंद आ रहा है.
Published at : 27 Oct 2026 11:43 AM (IST)
Tags :
Kareena Kapoor Khan SAIF ALI KHAN

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