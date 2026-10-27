सैफ अली खान ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर अपने फ्रांस वेकेशन की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं. इन तस्वीरों में वो पत्नी करीना कपूर खान और बेटों जेह-तैमूर के साथ नजर आ रहे हैं. उनकी ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.