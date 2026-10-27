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सैफ अली खान ने शेयर की फ्रांस वेकेशन की तस्वीरें, करीना और बच्चों संग मस्ती करते दिखे एक्टर
सैफ अली खान इन दिनों पत्नी करीना कपूर और बेटों तैमूर-जेह के साथ फ्रांस में छुट्टियां बिता रहे हैं. एक्टर ने इस वेकेशन की कुछ तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.
बॉलीवुड के नवाब सैफ अली खान इन दिनों मुंबई की भागदौड़ से दूर फ्रांस में परिवार के साथ सुकून के पल बिता रहे हैं. वो पत्नी करीना कपूर खान और दोनों बेटों तैमूर अली खान और जेह अली खान के साथ फ्रांस के खूबसूरत शहर नुई-सेंट-जॉर्ज में छुट्टियां एंजॉय कर रहे हैं. आइए, देखते हैं उनके वेकेशन की खास तस्वीरें.
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Published at : 27 Oct 2026 11:43 AM (IST)
Tags :Kareena Kapoor Khan SAIF ALI KHAN
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