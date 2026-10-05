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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटी'मंदादि' की OTT रिलीज कंफर्म, जानें कब और कहां देखें तमिल की 4th हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म

'मंदादि' की OTT रिलीज कंफर्म, जानें कब और कहां देखें तमिल की 4th हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म

Mandaadi OTT Release: तमिल फिल्म 'मंदादि' की ओटीटी रिलीज कंफर्म हो गई है. ऐसे में चलिए बताते हैं इस फिल्म को आप ओटीटी पर कब और कहां देख सकते हैं.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 05 Oct 2026 06:53 PM (IST)
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Tamil Film Mandaadi OTT Release: तमिल फिल्म 'मंदादि' की ओटीटी रिलीज का इंतजार खत्म हो गया है. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बंपर कमाई की थी और कई रिकॉर्ड्स को भी तोड़ दिया था. इसने इस साल की तमिल की मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्म के लाइफटाइम कलेक्शन तक को पछाड़ दिया था. ऐसे में धुआंधार कमाई के बाद फिल्म ओटीटी पर भी रिलीज के लिए तैयार है.

तमिल फिल्म 'मंदादि' की ओटीटी रिलीज का ऑफिशियल ऐलान कर दिया गया है. इसे ओटीटी पर इस हफ्ते देख सकते हैं. फिल्म को केवल तमिल ही नहीं बल्कि हिंदी समेत अन्य भाषाओं में भी देखा जा सकता है. इसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन हो गई है. चलिए बताते हैं पूरी डिटेल्स.

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OTT पर कब और कहां देखें 'मंदादि'?

इसके साथ ही अगर बात की जाए कि तमिल फिल्म 'मंदादि' को ओटीटी पर कब और कहां देख सकते हैं तो फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर आने वाली है. इसका ऑफिशियल ऐलान नेटफ्लिक्स की ओर से किया गया है. ये ओटीटी पर 8 अक्टूबर से स्ट्रीम की जाएगी. इसे तमिल के साथ ही हिंदी समेत तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ में भी देख सकते हैं.

मंदादि' की OTT रिलीज कंफर्म, जानें कब और कहां देखें तमिल की 4th हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म

'मंदादि' की कमाई और प्रॉफिट

वहीं, अगर तमिल फिल्म 'मंदादि' के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और प्रॉफिट के बारे में बात की जाए तो इसने अपने बजट से कहीं ज्यादा कलेक्शन किया था. सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म का बजट 45 करोड़ था और इसका वर्ल्डवाइड कलेक्शन 132.40 करोड़ था. जबकि फिल्म ने ओवरसीज में 17.95 करोड़ और इसका नेट कलेक्शन 99.40 करोड़ रहा था. बजट और वर्ल्डवाइड कमाई के लिहाज से फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर करीब 194.22% का प्रॉफिट कमाया था.

यह भी पढ़ें: नेटफ्लिक्स पर अक्टूबर में एंटरटेनमेंट का महा-डोज, रिलीज होंगी 9 धमाकेदार फिल्में-सीरीज

इतना ही नहीं, ये इस साल यानी कि 2026 की चौथी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म भी रही. कोईमोई के अनुसार, इसने तमिल की मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्म और 5वीं हाईएस्ट ग्रॉसर 'ताई किज्झवी' और 'डीसी' के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया था. 

ये हैं तमिल की टॉप 10 हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म (नेट) 

1. जन नायकन- 198.42 करोड़
2. करुप्पु- 198.18 करोड़
3. विश्वनाथ एंड सन्स- 122.43 करोड़
4. मंदादि- 99.40 करोड़
5. डीसी- 69.33 करोड़ 
6. ताई किज्झवी- 62.46 करोड़
7. ब्लास्ट- 53.06 करोड़
8. यूथ- 52.53 करोड़
9. पराशक्ति- 52.46 करोड़
10. लव इंश्योरेंस कंपनी- 43.07 करोड़

क्या है 'मंदादि' की कहानी?

बहरहाल, इसके अलावा अगर 'मंदादि' की कहानी के बारे में बात की जाए तो ये तमिल की स्पोर्ट्स एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसकी कहानी तमिलनाडु पर आधारित है. इसमें दक्षिण भारत की पारंपरिक और रोमांचक सेलबोट-रेसिंग की राइवलरी को दिखाया गया है. फिल्म में साउथ एक्टर सूरी और उनके साथ ही सुहास भी अहम रोल में हैं.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 05 Oct 2026 06:53 PM (IST)
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OTT Release
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