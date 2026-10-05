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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'दृश्यम 3' ने नॉर्थ अमेरिका में भी गाड़े झंडे, बनी 2026 की बॉलीवुड की दूसरी बिगेस्ट ओपनर

'दृश्यम 3' ने नॉर्थ अमेरिका में भी गाड़े झंडे, बनी 2026 की बॉलीवुड की दूसरी बिगेस्ट ओपनर

Drishyam 3 Box office Collection: अजय देवगन की फिल्म 'दृश्यम 3' इन दिनों काफी चर्चा में है. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार परफॉर्म किया है और अब इसने नॉर्थ अमेरिका में भी इसने बंपर कमाई की है.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 05 Oct 2026 03:28 PM (IST)
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अजय देवगन की फिल्म 'दृश्यम 3' रिलीज के बाद से ही बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है. फिल्म एक के बाद एक रिकॉर्ड बना रही है और इसके आगे सब धाराशायी हो गए हैं. 'दृश्यम 3 द कनक्लूजन' दर्शकों को काफी पसंद आ रही है. ये इस साल का 6वां हिट सीक्वल रहा. इसने इंडिया और दुनियाभर में तबाही तो मचाई साथ ही नॉर्थ अमेरिका में भी फिल्म का जबरदस्त जादू चला.

'दृश्यम 3' अजय देवगन के करियर का मील का पत्थर साबित हुई है. ये बॉक्स ऑफिस पर नॉर्थ अमेरिका में एक्टर का करियर की सबसे अच्छी शुरुआत करने वाली फिल्म बन गई है. इसी के साथ ही इसने नॉर्थ अमेरिका में ओपनिंग डे पर 2026 का बड़ा रिकॉर्ड भी बना दिया है. चलिए बताते हैं फिल्म की विदेश की कमाई के बारे में.

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'दृश्यम 3' नॉर्थ अमेरिका ओपनिंग डे कलेक्शन

'दृश्यम 3' ने ओपनिंग डे पर नॉर्थ अमेरिका में भी बॉक्स ऑफिस पर सफलता का झंडा गाड़ दिया है. कोईमोई के अनुसार, फिल्म के पहले दिन 803K डॉलर की कमाई की, जो कि इंडियन रुपये के लिहाज से 7.73 करोड़ के बराबर होता है. ये अजय देवगन के लिए बेस्ट ओपनिंग है. इसने 'सिंघम अगेन' (615.7k) के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है.

यह भी पढ़ें: 'दृश्यम 3 द कनक्लूजन' की OTT रिलीज, जानें कब और कहां देख सकते हैं अजय देवगन की फिल्म

2026 की बॉलीवुड की दूसरी बिगेस्ट ओपनर बनी 'दृश्यम 3'

कोईमोई के अनुसार, 'दृश्यम 3' नॉर्थ अमेरिका में पहले दिन 803K डॉलर कमाकर 2026 की दूसरी बड़ी ओपनिंग करने वाली फिल्म भी बन चुकी है. इसने 'बॉर्डर 2' (435K डॉलर) को यहां भी पीछे छोड़ दिया है. जबकि नंबर 1 पर 'धुरंधर 2' (3.95 मिलियन डॉलर) का नाम दर्ज है. देखिए नॉर्थ अमेरिका में बॉक्स ऑफिस पर शानदार ओपनिंगह करने वाली बॉलीवुड फिल्में...

1. धुरंधर 2- 3.95 मिलियन डॉलर
2. दृश्यम 3- 803K डॉलर
3. बॉर्डर 2- 435K डॉलर
4. भूत बंगला- 345k डॉलर
5. मिर्जापुर द मूवी- 314k डॉलर

नॉर्थ अमेरिका में दमदार होगा ओपनिंग वीकेंड?

इतना ही नहीं, माना जा रहा है कि 'दृश्यम 3' ने जैसे ओपनिंग डे पर शानदार शुरुआत की है तो तो ये ओपनिंग वीकेंड में भी कमाल का बिजनेस कर सकती है. कोईमोई के अनुसार, कहा जा रहा है कि अजय देवगन की फिल्म नॉर्थ अमेरिका में ओपनिंग वीकेंड में 2.7 मिलियन डॉलर से ज्यादा का कलेक्शन कर सकती है.

बहरहाल, अगर 'दृश्यम 3' के बारे में बात की जाए तो फिल्म इंडिया और वर्ल्डवाइड कमाल का बिजनेस कर रही है. सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने ओपनिंग वीकेंड में 176.50 करोड़ नेट कलेक्शन और इंडिया ग्रॉस 211.80 करोड़ किया है. वहीं, ओवरसीज में 61 करोड़ कमा चुकी है. फिल्म ने पहले तीन दिनों में वर्ल्डवाइड 272.80 करोड़ का कलेक्शन भी कर लिया है.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 05 Oct 2026 03:28 PM (IST)
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