जो मालोन की फेस्टिव डिनर पार्टी में सोफी चौधरी अपने खूबसूरत ट्रेडिशनल लुक से महफिल लूटती नजर आईं. पेस्टल मिंट ग्रीन शेड की हैवी वर्क वाली साड़ी, मैचिंग ब्लाउज और स्टेटमेंट चांदबाली ईयररिंग्स में उन्होंने अपने ग्लैमरस अंदाज से सबका ध्यान खींचा. वहीं, स्लीक बन और सॉफ्ट ग्लैम मेकअप ने उनके लुक में चार चांद लगा दिए.