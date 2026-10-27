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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडमुंबई दिवाली पार्टी में धमाका, पटाखा बनकर पहुंचे बॉलीवुड सेलेब्स, देखें Pics

मुंबई दिवाली पार्टी में धमाका, पटाखा बनकर पहुंचे बॉलीवुड सेलेब्स, देखें Pics

'जो मालोन' के एनुअल फेस्टिव डिनर में खुशी कपूर, अंशुला कपूर, राहुल खन्ना और वेदांग रैना समेत कई सितारों ने शिरकत की. सभी सेलेब्स अपने शानदार लुक से पार्टी में चार चांद लगाते नजर आए.

Written By : दीक्षा शर्मा  | Updated at : 27 Oct 2026 08:56 AM (IST)
'जो मालोन' के एनुअल फेस्टिव डिनर में खुशी कपूर, अंशुला कपूर, राहुल खन्ना और वेदांग रैना समेत कई सितारों ने शिरकत की. सभी सेलेब्स अपने शानदार लुक से पार्टी में चार चांद लगाते नजर आए.

लंदन के मशहूर परफ्यूम ब्रांड 'जो मालोन' ने हर साल की तरह इस बार भी मुंबई में एक ग्रैंड दिवाली पार्टी का आयोजन किया, जिसमें बॉलीवुड की कई जानी-मानी हस्तियों ने शिरकत की. इस दौरान सितारे अपने ग्लैमरस अंदाज से महफिल लूट ली. आइए, देखते हैं ब्रांड के एनुअल फेस्टिव डिनर की शानदार तस्वीरें.

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जो मालोन लंदन के एनुअल फेस्टिव डिनर में अर्जुन कपूर की बहन अंशुला कपूर अपने ग्लैमरस अंदाज से छा गईं. इस इवेंट में उन्होंने मैटेलिक ब्रोकेड जैकेट-स्टाइल टॉप को रॉयल ब्लू रंग की धोती पैंट या ड्रेप्ड स्कर्ट के साथ पेयर किया.
जो मालोन लंदन के एनुअल फेस्टिव डिनर में अर्जुन कपूर की बहन अंशुला कपूर अपने ग्लैमरस अंदाज से छा गईं. इस इवेंट में उन्होंने मैटेलिक ब्रोकेड जैकेट-स्टाइल टॉप को रॉयल ब्लू रंग की धोती पैंट या ड्रेप्ड स्कर्ट के साथ पेयर किया.
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इस पार्टी में अंशुला अपने पति रोहन ठक्कर के साथ पहुंचीं. दोनों ने रेड कार्पेट पर एक से बढ़कर एक पोज दिए. दोनों की शानदार केमिस्ट्री ने फैंस का ध्यान खींचा. रोहन ठक्कर इस दौरान ऑल-ब्लैक लुक में नजर आए, जिसमें वो काफी स्टाइलिश लगे.
इस पार्टी में अंशुला अपने पति रोहन ठक्कर के साथ पहुंचीं. दोनों ने रेड कार्पेट पर एक से बढ़कर एक पोज दिए. दोनों की शानदार केमिस्ट्री ने फैंस का ध्यान खींचा. रोहन ठक्कर इस दौरान ऑल-ब्लैक लुक में नजर आए, जिसमें वो काफी स्टाइलिश लगे.
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जो मालोन की फेस्टिव डिनर पार्टी में सोफी चौधरी अपने खूबसूरत ट्रेडिशनल लुक से महफिल लूटती नजर आईं. पेस्टल मिंट ग्रीन शेड की हैवी वर्क वाली साड़ी, मैचिंग ब्लाउज और स्टेटमेंट चांदबाली ईयररिंग्स में उन्होंने अपने ग्लैमरस अंदाज से सबका ध्यान खींचा. वहीं, स्लीक बन और सॉफ्ट ग्लैम मेकअप ने उनके लुक में चार चांद लगा दिए.
जो मालोन की फेस्टिव डिनर पार्टी में सोफी चौधरी अपने खूबसूरत ट्रेडिशनल लुक से महफिल लूटती नजर आईं. पेस्टल मिंट ग्रीन शेड की हैवी वर्क वाली साड़ी, मैचिंग ब्लाउज और स्टेटमेंट चांदबाली ईयररिंग्स में उन्होंने अपने ग्लैमरस अंदाज से सबका ध्यान खींचा. वहीं, स्लीक बन और सॉफ्ट ग्लैम मेकअप ने उनके लुक में चार चांद लगा दिए.
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इस दिवाली पार्टी में एक्ट्रेस खुशी कपूर अपने ग्लैमरस और मॉडर्न एथनिक लुक में नजर आईं. रॉयल ब्लू कलर के कट-आउट कुर्ते और मैचिंग बॉटम में उनका अंदाज काफी स्टाइलिश लगा.
इस दिवाली पार्टी में एक्ट्रेस खुशी कपूर अपने ग्लैमरस और मॉडर्न एथनिक लुक में नजर आईं. रॉयल ब्लू कलर के कट-आउट कुर्ते और मैचिंग बॉटम में उनका अंदाज काफी स्टाइलिश लगा.
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इसके साथ हैवी चोकर नेकलेस, गोल्डन पोटली बैग और मेटैलिक हील्स ने उनके लुक को और खास बना दिया. वहीं, स्लीक हेयरस्टाइल और न्यूड मेकअप ने उनके ग्लैमरस अंदाज को कंप्लीट किया.
इसके साथ हैवी चोकर नेकलेस, गोल्डन पोटली बैग और मेटैलिक हील्स ने उनके लुक को और खास बना दिया. वहीं, स्लीक हेयरस्टाइल और न्यूड मेकअप ने उनके ग्लैमरस अंदाज को कंप्लीट किया.
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जो मालोन लंदन के एनुअल फेस्टिव डिनर में एक्टर वेदांग रैना अपने क्लासिक और स्टाइलिश अंदाज में नजर आए. उन्होंने रेड कार्पेट पर पैप्स को कई शानदार पोज दिए.
जो मालोन लंदन के एनुअल फेस्टिव डिनर में एक्टर वेदांग रैना अपने क्लासिक और स्टाइलिश अंदाज में नजर आए. उन्होंने रेड कार्पेट पर पैप्स को कई शानदार पोज दिए.
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इस दौरान उन्होंने डार्क टेक्सचर्ड बंदगला जैकेट के साथ ब्लैक ट्राउजर पहना, जिसमें वो काफी हैंडसम लग रहे थे. उनके मेसी कर्ली हेयरस्टाइल ने उनके लुक को और भी खास बना दिया.
इस दौरान उन्होंने डार्क टेक्सचर्ड बंदगला जैकेट के साथ ब्लैक ट्राउजर पहना, जिसमें वो काफी हैंडसम लग रहे थे. उनके मेसी कर्ली हेयरस्टाइल ने उनके लुक को और भी खास बना दिया.
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अक्षय खन्ना के भाई और एक्टर राहुल खन्ना भी जो मालोन लंदन के एनुअल फेस्टिव डिनर में पहुंचे. इस दौरान वो अपने स्टाइलिश अंदाज में नजर आए.
अक्षय खन्ना के भाई और एक्टर राहुल खन्ना भी जो मालोन लंदन के एनुअल फेस्टिव डिनर में पहुंचे. इस दौरान वो अपने स्टाइलिश अंदाज में नजर आए.
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उन्होंने ब्लैक सूट के साथ ब्राउन कलर की शीयर शर्ट पहनी थी, जिसमें उनका लुक काफी क्लासी लग रहा था.
उन्होंने ब्लैक सूट के साथ ब्राउन कलर की शीयर शर्ट पहनी थी, जिसमें उनका लुक काफी क्लासी लग रहा था.
Published at : 27 Oct 2026 08:56 AM (IST)
Tags :
KHUSHI KAPOOR Anshula Kapoor

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