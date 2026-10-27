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मुंबई दिवाली पार्टी में धमाका, पटाखा बनकर पहुंचे बॉलीवुड सेलेब्स, देखें Pics
'जो मालोन' के एनुअल फेस्टिव डिनर में खुशी कपूर, अंशुला कपूर, राहुल खन्ना और वेदांग रैना समेत कई सितारों ने शिरकत की. सभी सेलेब्स अपने शानदार लुक से पार्टी में चार चांद लगाते नजर आए.
लंदन के मशहूर परफ्यूम ब्रांड 'जो मालोन' ने हर साल की तरह इस बार भी मुंबई में एक ग्रैंड दिवाली पार्टी का आयोजन किया, जिसमें बॉलीवुड की कई जानी-मानी हस्तियों ने शिरकत की. इस दौरान सितारे अपने ग्लैमरस अंदाज से महफिल लूट ली. आइए, देखते हैं ब्रांड के एनुअल फेस्टिव डिनर की शानदार तस्वीरें.
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Published at : 27 Oct 2026 08:56 AM (IST)
Tags :KHUSHI KAPOOR Anshula Kapoor
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