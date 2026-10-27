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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडअर्पिता के नाम का टैटू किया फ्लॉन्ट, बच्चों संग बिताए पल, देखें-सलमान खान के जीजू आयुष शर्मा के बर्थडे बैश की तस्वीरें

अर्पिता के नाम का टैटू किया फ्लॉन्ट, बच्चों संग बिताए पल, देखें-सलमान खान के जीजू आयुष शर्मा के बर्थडे बैश की तस्वीरें

सुपरस्टार सलमान खान के जीजा और बॉलीवुड एक्टर आयुष शर्मा 36 साल के हो गए हैं. उन्होंने 26 अक्टूबर को अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया. अब उनके बर्थडे सेलिब्रेशन की तस्वीरें सामने आई हैं.

Written By : दीक्षा शर्मा  | Updated at : 27 Oct 2026 10:58 AM (IST)
सुपरस्टार सलमान खान के जीजा और बॉलीवुड एक्टर आयुष शर्मा 36 साल के हो गए हैं. उन्होंने 26 अक्टूबर को अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया. अब उनके बर्थडे सेलिब्रेशन की तस्वीरें सामने आई हैं.

आयुष शर्मा ने अपना 36वां जन्मदिन पत्नी अर्पिता खान और बच्चों अहिल-आयत के साथ सेलिब्रेट किया. उनके बर्थडे सेलिब्रेशन की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं. ये फैमिली फोटोज इंटरनेट पर छाई हुई हैं. आइए, देखते हैं उनके जन्मदिन की कुछ खास तस्वीरें.

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बॉलीवुड एक्टर आयुष शर्मा ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर अपने बर्थडे सेलिब्रेशन की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.
बॉलीवुड एक्टर आयुष शर्मा ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर अपने बर्थडे सेलिब्रेशन की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.
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इन तस्वीरों में आयुष अपनी पत्नी अर्पिता खान और बच्चों अहिल-आयत के साथ नजर आ रहे हैं. एक्टर अपने परिवार के साथ जन्मदिन का जश्न मनाते और खुशनुमा पल बिताते दिख रहे हैं.
इन तस्वीरों में आयुष अपनी पत्नी अर्पिता खान और बच्चों अहिल-आयत के साथ नजर आ रहे हैं. एक्टर अपने परिवार के साथ जन्मदिन का जश्न मनाते और खुशनुमा पल बिताते दिख रहे हैं.
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इस तस्वीर में आयुष पत्नी अर्पिता के नाम का टैटू फ्लॉन्ट करते नजर आ रहे हैं. उन्होंने अपने हाथ पर इंग्लिश में 'अर्पिता' लिखवाया हुआ है. तस्वीर में अर्पिता भी उनके साथ दिखाई दे रही हैं.
इस तस्वीर में आयुष पत्नी अर्पिता के नाम का टैटू फ्लॉन्ट करते नजर आ रहे हैं. उन्होंने अपने हाथ पर इंग्लिश में 'अर्पिता' लिखवाया हुआ है. तस्वीर में अर्पिता भी उनके साथ दिखाई दे रही हैं.
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किसी तस्वीर में आयुष अपनी पत्नी अर्पिता को बाहों में लिए नजर आ रहे हैं, तो किसी में उनके बच्चों की क्यूटनेस फैंस का दिल जीत रही है.
किसी तस्वीर में आयुष अपनी पत्नी अर्पिता को बाहों में लिए नजर आ रहे हैं, तो किसी में उनके बच्चों की क्यूटनेस फैंस का दिल जीत रही है.
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एक तस्वीर में वो केक काटते दिख रहे हैं, जबकि कुछ तस्वीरें उनके वेकेशन की भी हैं.
एक तस्वीर में वो केक काटते दिख रहे हैं, जबकि कुछ तस्वीरें उनके वेकेशन की भी हैं.
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इस तस्वीर में आयुष शर्मा का डैशिंग लुक देखने को मिल रहा है. वो कैजुअल आउटफिट में नजर आ रहे हैं.
इस तस्वीर में आयुष शर्मा का डैशिंग लुक देखने को मिल रहा है. वो कैजुअल आउटफिट में नजर आ रहे हैं.
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इस तस्वीर में आयुष शर्मा अपनी पत्नी अर्पिता खान के साथ नजर आ रहे हैं. दोनों मुस्कुराते हुए कैमरे के लिए पोज दे रहे हैं. उनकी प्यारी बॉन्डिंग फैंस का दिल जीत रही है.
इस तस्वीर में आयुष शर्मा अपनी पत्नी अर्पिता खान के साथ नजर आ रहे हैं. दोनों मुस्कुराते हुए कैमरे के लिए पोज दे रहे हैं. उनकी प्यारी बॉन्डिंग फैंस का दिल जीत रही है.
Published at : 27 Oct 2026 10:58 AM (IST)
Tags :
Ayush Sharma

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