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अर्पिता के नाम का टैटू किया फ्लॉन्ट, बच्चों संग बिताए पल, देखें-सलमान खान के जीजू आयुष शर्मा के बर्थडे बैश की तस्वीरें
सुपरस्टार सलमान खान के जीजा और बॉलीवुड एक्टर आयुष शर्मा 36 साल के हो गए हैं. उन्होंने 26 अक्टूबर को अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया. अब उनके बर्थडे सेलिब्रेशन की तस्वीरें सामने आई हैं.
आयुष शर्मा ने अपना 36वां जन्मदिन पत्नी अर्पिता खान और बच्चों अहिल-आयत के साथ सेलिब्रेट किया. उनके बर्थडे सेलिब्रेशन की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं. ये फैमिली फोटोज इंटरनेट पर छाई हुई हैं. आइए, देखते हैं उनके जन्मदिन की कुछ खास तस्वीरें.
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Published at : 27 Oct 2026 10:58 AM (IST)
Tags :Ayush Sharma
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आयुष शर्मा ने फ्लॉन्ट किया पत्नी अर्पिता के नाम का टैटू, बर्थडे सेलिब्रेशन की तस्वीरें वायरल
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