इस तस्वीर में आयुष पत्नी अर्पिता के नाम का टैटू फ्लॉन्ट करते नजर आ रहे हैं. उन्होंने अपने हाथ पर इंग्लिश में 'अर्पिता' लिखवाया हुआ है. तस्वीर में अर्पिता भी उनके साथ दिखाई दे रही हैं.