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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड102 डिग्री बुखार, पीरियड्स का दर्द, 'टिप टिप बरसा पानी' की शूटिंग में रो पड़ी थीं रवीना टंडन

102 डिग्री बुखार, पीरियड्स का दर्द, 'टिप टिप बरसा पानी' की शूटिंग में रो पड़ी थीं रवीना टंडन

फिल्म 'मोहरा' का गाना 'टिप टिप बरसा पानी' आज भी लोगों के पसंदीदा गानों में शामिल है. इसकी शूटिंग के दौरान रवीना टंडन को तेज बुखार था. पीरियड्स के दर्द के बावजूद उन्होंने गाने की शूटिंग पूरी की थी.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 27 Oct 2026 01:07 PM (IST)
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अक्षय कुमार, रवीना टंडन और सुनील शेट्टी जैसे सितारों से सजी फिल्म 'मोहरा' 1994 में रिलीज हुई थी और दर्शकों ने इसे खूब पसंद किया था. अब 32 साल बाद ये फिल्म एक बार फिर सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है. 'मोहरा' 6 नवंबर, 2026 को बड़े पर्दे पर लौटेगी. इस बार बॉक्स ऑफिस पर इसका सामना रणबीर कपूर की फिल्म 'रामायण' से होने वाला है.

फिल्म का गाना 'टिप टिप बरसा पानी' भी खूब हिट हुआ था. आज भी ये गाना लोगों के पसंदीदा गानों में शुमार है. हालांकि, इसकी शूटिंग के दौरान रवीना टंडन को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था. तेज बुखार और पीरियड्स के दर्द के बावजूद उन्होंने गाने की शूटिंग पूरी की थी. आइए, जानते हैं इससे जुड़ा पूरा किस्सा.

अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में फिल्माया गया था गाना

हिंदुस्तान टाइम्स को दिए इंटरव्यू में रवीना टंडन ने गाने 'टिप टिप बरसा पानी' की शूटिंग से जुड़ा अनुभव शेयर किया था. उन्होंने बताया था कि पर्दे पर भले ही ये गाना बेहद ग्लैमरस नजर आता है, लेकिन इसकी शूटिंग उनके लिए काफी मुश्किल रही थी. 

102 डिग्री बुखार, पीरियड्स का दर्द, 'टिप टिप बरसा पानी' की शूटिंग में रो पड़ी थीं रवीना टंडन

करीब चार दिनों तक चली इस शूटिंग को एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में फिल्माया गया था. इस दौरान रवीना को कंकड़-पत्थरों पर नंगे पैर डांस करना पड़ा था. वहीं, ठंडे पानी में बार-बार भीगने के साथ वो पीरियड्स के दर्द से भी जूझ रही थीं.

ठंडे पानी में शूटिंग करना पड़ा भारी

गाने में बारिश का सीन फिल्माने के लिए टैंकर से पानी बरसाया जा रहा था. ये पानी काफी ठंडा था. लगातार पानी में भीगने और शूटिंग के दौरान मुश्किल स्टेप्स करने की वजह से रवीना की तबीयत बिगड़ने लगी थी. घुटनों के बल घूम-घूमकर डांस करने के कारण उनके पैर भी छिल गए थे. इन तमाम परेशानियों के बावजूद उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं आने दी. पर्दे पर अक्षय कुमार के साथ उनकी केमिस्ट्री और शानदार डांस ने दर्शकों का दिल जीत लिया.

102 डिग्री बुखार में की शूटिंग

रवीना की मुश्किलें गाने की शूटिंग से एक दिन पहले ही शुरू हो गई थीं. उन्हें तेज सर्दी लग गई थी और 102 डिग्री बुखार हो गया था. इसके बावजूद उन्हें शूटिंग के लिए सेट पर पहुंचना पड़ा. तेज बुखार होने के बाद भी उन्होंने ठंडे पानी के बीच गाने के सीन शूट किए. पहले से खराब तबीयत और लगातार ठंडे पानी में भीगने के कारण उनकी हालत और बिगड़ गई थी. हालांकि, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और शूटिंग पूरी की. 

102 डिग्री बुखार, पीरियड्स का दर्द, 'टिप टिप बरसा पानी' की शूटिंग में रो पड़ी थीं रवीना टंडन

आज भी लोगों की पसंद है 'टिप टिप बरसा पानी'

गाने को देखते हुए अंदाजा लगाना मुश्किल है कि रवीना ने इसे इतनी मुश्किल परिस्थितियों में शूट किया था. बारिश में फिल्माए गए खूबसूरत सीन्स, शानदार संगीत और अक्षय कुमार के साथ उनकी केमिस्ट्री ने इसे 90 के दशक के यादगार गानों में शामिल कर दिया. 'टिप टिप बरसा पानी' की जबरदस्त लोकप्रियता ने रवीना टंडन को एक अलग पहचान दिलाई और वो 'मस्त मस्त गर्ल' के नाम से मशहूर हो गईं.

'मोहरा' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म 'मोहरा' ने दुनियाभर में 22.65 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया था. इसमें भारत में फिल्म की कमाई 16.22 करोड़ रुपये रही, जबकि ओवरसीज मार्केट से 6.43 करोड़ रुपये मिले. वहीं, फिल्म का भारत में नेट कलेक्शन 12.02 करोड़ रुपये रहा. अब ये फिल्म 6 नवंबर, 2026 को दोबारा सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है. दर्शक इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.

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About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
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Published at : 27 Oct 2026 01:07 PM (IST)
Tags :
Raveena Tandon Mohra
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