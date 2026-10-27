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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडदीपिका पादुकोण की दिवाली में इस बार दोगुनी खुशियां, दोनों बेटियों संग मनाएंगी त्योहार

दीपिका पादुकोण की दिवाली में इस बार दोगुनी खुशियां, दोनों बेटियों संग मनाएंगी त्योहार

एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने हाल ही में अपनी दूसरी बेटी का वेलकम किया. उनके लिए इस साल की दिवाली बेहद खास है. दो बेटियों की मां बनने के बाद वो अपने परिवार संग सुकून भरे पल बिताएंगी.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 27 Oct 2026 12:41 PM (IST)
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बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण इस साल अपनी दूसरी बेटी का वेलकम किया. वो दो बच्चों की मां बन गई हैं और इस साल की दीवाली उनके जीवन में एक खास जगह रखती है. इस साल वो अपनी दोनों बेटियों, दुआ और देवी के साथ ये त्योहार मना रही हैं. 

ऐसे में मां बनने के बाद परिवार के साथ समय बिताने की खुशी ने रोशनी के इस त्योहार को उनके लिए और भी यादगार बना दिया है.

दीपिका पादुकोण की दिवाली में इस बार दोगुनी खुशियां
अपने प्रियजनों के साथ दिवाली मनाने के महत्व के बारे में बात करते हुए दीपिका ने कहा, 'हमारे लिए दिवाली हमेशा से परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताने के बारे में रही है. चाहे साथ में किसी मॉल में समय बिताना हो या किसी रेस्टोरेंट में साथ बैठकर खाना खाना, यहां हर पीढ़ी के लोगों के अनुभव करने और आनंद लेने के लिए कुछ न कुछ है.'

दीपिका के लिए दिवाली का असली मतलब परिवार के साथ यादगार पल बनाना और एक-दूसरे के साथ बिताए गए पलों को संजोना है.

बता दें, कपल दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह दशहरे के मौके पर अपनी दूसरी बेटी का नाम रिवील किया था. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक प्यारी सी तस्वीर शेयर कर अपनी बेटी का नाम देवी बताया. 

 
 
 
 
 
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दीपिका पादुकोण की अपकमिंग फिल्म
दीपिका इन दिनों मदरहुड एंजॉय कर रही हैं. वहीं, वो अपनी दो मचअवेटेड फिल्मों, 'राका' और 'किंग' की शूटिंग में भी बिजी हैं. शाहरुख खान के साथ उनकी अपकमिंग फिल्म 'किंग' इस साल दिसंबर में रिलीज होने वाली है, जिसका दर्शक बेसब्री से इंताजार कर रहे हैं.

वहीं राका में वो साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन संग स्क्रीन शेयर करती नजर आएंगी. इसके अलावा फिल्म में रश्मिका मंदाना, मृणाल ठाकुर, जान्हवी कपूर, रम्या कृष्णन और योगी बाबू जैसे कलाकार भी होंगे.

इस फिल्म का निर्देशन एटली कर रहे हैं. फिल्म 2027 में रिलीज हो सकती है.

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 27 Oct 2026 12:41 PM (IST)
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Deepika Padukone
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