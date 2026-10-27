एक्सप्लोरर
'ईठा' से बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचाने आ रहीं श्रद्धा कपूर, इस दिन आएगा ट्रेलर
श्रद्धा कपूर की अपकमिंग फिल्म 'ईठा' के ट्रेलर की रिलीज डेट अनाउंस हो गई है.
श्रद्धा कपूर इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'ईठा' को लेकर चर्चा में हैं. फिल्म को लेकर दर्शक काफी एक्साइटेड हैं. अब मेकर्स ने इसकेृ ट्रेलर की रिलीज डेट भी अनाउंसकर दी है.
ईठा का ट्रेलर इस शुक्रवार 30 नवंबर को रिलीज होगा.
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
बॉलीवुड
‘कातिल नहीं, आशिक हूं', ‘किंग’ के दमदार पोस्टर में दिखा शाहरुख खान का गजब अंदाज
बॉलीवुड
क्या आने वाली है 'भेड़िया 2'? वरुण धवन और कृति सेनन की मुलाकात ने बढ़ाई फैंस की एक्साइटमेंट
बॉलीवुड
'रामायण' ने रिलीज से पहले 'बॉर्डर 2' को दी मात, जानें- एडवांस बुकिंग कलेक्शन
बॉलीवुड
मंडे को भी ‘जेलर 2’ की रही धूम, 'उड़ता तीर' की घटी कमाई, 'प्रहार'-'नई नवेली' ने तोड़ा दम
Advertisement
Advertisement