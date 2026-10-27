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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'ईठा' से बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचाने आ रहीं श्रद्धा कपूर, इस दिन आएगा ट्रेलर

'ईठा' से बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचाने आ रहीं श्रद्धा कपूर, इस दिन आएगा ट्रेलर

श्रद्धा कपूर की अपकमिंग फिल्म 'ईठा' के ट्रेलर की रिलीज डेट अनाउंस हो गई है.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 27 Oct 2026 11:17 AM (IST)
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श्रद्धा कपूर इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'ईठा' को लेकर चर्चा में हैं.  फिल्म को लेकर दर्शक काफी एक्साइटेड हैं. अब मेकर्स ने इसकेृ ट्रेलर की रिलीज डेट भी अनाउंसकर दी है.

ईठा का ट्रेलर इस शुक्रवार 30 नवंबर को रिलीज होगा.

About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 27 Oct 2026 11:17 AM (IST)
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