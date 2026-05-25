धर्मेंद्र-हेमा मालिनी से अमिताभ बच्चन-जया तक, इन स्टार कपल्स को मिल चुके हैं पद्म अवॉर्ड्स

दिवंगत एक्टर धर्मेंद्र आज भी फैंस के दिलों में बसे हुए हैं. आज ही उन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण सम्मान से नवाजा गया है, जिसे उनकी पत्नी हेमा मालिनी को सौंपा गया. धर्मेंद्र ने अपने करियर में कई शानदार फिल्मों से अपनी एक अलग पहचान बनाई थीं. उनकी पत्नी हेमा मालिनी को भी साल 2000 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था. इसी बीच आइए बॉलीवुड कपल्स के बारे में जानते हैं, जिन्हें पद्म भूषण और पद्म श्री जैसे अवॉर्ड मिले हैं.

धर्मेंद्र और हेमा मालिनी

दिवंगत एक्टर धर्मेंद्र को साल 2012 में इंडियन सिनेमा में योगदान के लिए पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था. वहीं आज 25 मई 2026 को मरणोपरांत उन्हें देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण दिया गया. हेमा मालिनी को साल 2000 में सिनेमा में योगदान के लिए पद्म श्री मिला था.

अमिताभ बच्चन और जया बच्चन

अमिताभ बच्चन को 1984 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया. इसके बाद उन्हें 2001 में पद्म भूषण सम्मान मिला और 2015 में पद्म विभूषण से नवाजा गया था. वहीं उनकी पत्नी जया बच्चन को 1992 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था.

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सुनील दत्त और नरगिस दत्त

बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त के पिता और दिवंगत एक्टर सुनील दत्त को 1968 में पद्म श्री से नवाजा गया था. वहीं उनकी पत्नी और एक्ट्रेस नरगिस दत्त को 1958 में पद्म श्री अवॉर्ड मिला था. भले ही दोनों अब इस दुनिया में नहीं हैं, फिर भी उनकी फिल्मों को आज भी दर्शक पसंद करते हैं.

इन कलाकारों को मिला पुरस्कार

बता दें कि इस साल धर्मेंद्र को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया हैं. वहीं साउथ सुपरस्टार ममूटी और दिग्गज सिंगर अलका याग्निक को पद्म भूषण से नवाजा गया हैं. इसके अलावा बंगाली एक्टर प्रसेनजीत चटर्जी, सतीश शाह (मरणोपरांत), तमिल सिंगर एन. स्वामीनाथन और अरविंद वैद्य को पद्म श्री दिया गया.

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