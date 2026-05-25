रणवीर सिंह पर FWICE ने लगाया बैन, शूटिंग से 3 हफ्ते पहले छोड़ी थी फरहान अख्तर की 'डॉन 3'

रणवीर सिंह इन दिनों फिल्म 'डॉन 3' को लेकर चर्चा में हैं. एक्टर को इस फिल्म में बतौर लीड एक्टर कास्ट किया गया था, जिसका निर्माण खुद फरहान अख्तर कर रहे थे. लेकिन फरहान ने FWICE में रणवीर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई कि अभिनेता ने उनकी फिल्म को शूटिंग से महज 3 हफ्ते पहले ही छोड़ दिया, जिसके बाद अब फेडरेशन की ओर से कहा गया कि वो उनसे इस पर बैठकर बात करेंगे और मामले को सुलझाने की कोशिश करेंगे. फेडरेशन ने कहा कि कोई सुपरस्टार सिस्टम से बड़ा नहीं है.

अशोक पंडित बोले- रणवीर सिंह टच में हैं...

फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉईज (FWICE) की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई. इस दौरान अशोक पंडित 'डॉन 3' और रणवीर सिंह के विवाद को लेकर बात की. और कहा, 'फरहान अख्तर ने हमें शिकायत दर्ज कराई थी. उन्होंने रणवीर सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और इसमें साफ तौर से कहा कि रणवीर सिंह ने लास्ट मोमेंट में फिल्म की शूटिंग शुरू होने से करीब 3 हफ्ते पहले फिल्म से एग्जिट कर लिया. जबकि सारी तैयारी हो गई थी और यूनिट भी शूटिंग के लिए निकलने वाली थी. इसी बीच रणवीर सिंह ने फिल्म छोड़ दी.'

इसके साथ ही FWICE द्वारा मामले की सुनवाई के लिए संबंधित पक्षों की बैठक बुलाई गई. इस दौरान Farhan Akhtar और फिल्म निर्माता Ritesh Sidhwani ने बताया कि फिल्म की प्री-प्रोडक्शन पर अब तक करीब 45 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। उनका कहना था कि इतने बड़े प्रोजेक्ट से किसी प्रमुख अभिनेता का अचानक हटना निर्माताओं को भारी आर्थिक नुकसान पहुंचा सकता है और फिल्म की पूरी योजना प्रभावित हो सकती है।

यह भी पढ़ें: 'धुरंधर 2' का भी बाप निकली 7 करोड़ के बजट में बनी हॉरर फिल्म, कमाया 10000% प्रॉफिट, बनी 2026 बड़ी हिट

रणवीर सिंह ने नहीं दिया रिस्पांस

अशोक पंडित कहते हैं, 'शिकायत मिलने के बाद हमने रितेश सिद्धवानी और फरहान अख्तर को मिलने के लिए बुलाया. वो दोनों आए. उन्होंने 2 घंटे तक इस शिकायत के बारे में विस्तार से बताया. काफी कुछ बताया. उन्होंने ये भी बताया कि फिल्म की प्री-प्रोडक्शन पर अब तक करीब 45 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं.अभिनेता के फिल्म को छोड़ने से भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है. फेडरेशन की ओर से रणवीर सिंह को हफ्ते 10 दिन में एक रिमाइंडर भेजा. हमने रूल के अनुसार, उन्हें तीन बार नोटिस भेजा आने के लिए लेकिन उनकी ओर से कोई रिस्पांस नहीं मिला. प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऐलान के बाद उन्होंने एक मेल भेजा, जिसमें उन्होंने मिलने की बात कही. हम उनके टच में हैं. हम मामले को सुलझाने की पूरी कोशिश करेंगे.'

रणवीर सिंह के खिलाफ 'नॉन कॉपरेटिव डायरेक्टरी' जारी

फेडरेशन के प्रेसिडेंट ने बताया, 'रणवीर सिंह का एक लैटर और आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो मिलना चाहते हैं. हम उसे कंसिडर करेंगे लेकिन फिलहाल जो सिस्टम है कि फिल्म जब बनती है तो हमारे हजारों वर्कर्स को काम मिलता है. सब पहले से ही साइन किए होते हैं. अगर कोई फिल्म रोकी जाती है तो बड़ा नुकसान होता है. फेडरेशन वर्कर्स और प्रोड्यूसर के लिए लड़ती है. अगर किसी प्रोड्यूसर के साथ भी अन्याय होता है तो उसके साथ भी फेडरेशन खड़ा रहता है. तो हमने ये विचार किया है कि यदि कोई सुपरस्टार है तो वो नियम से बड़ा नहीं है. एक मैसेज जाना चाहिए. हम उन्हें आज से अभी से 'नॉन कॉपरेटिव डायरेक्टरी' इश्यू कर रहे हैं.'

यह भी पढ़ें: रितेश देशमुख की 'राजा शिवाजी' ने रचा इतिहास, बनी पहली 100 करोड़ कमाने वाली मराठी फिल्म

फेडरेशन के प्रेसिडेंट ने आगे ये भी कहा, 'ये हमारी आजादी है कि हम किसके साथ काम करते हैं और किसके साथ नहीं करते हैं. हम आपके माध्यम से अपने सारे क्राफ्ट से अनुरोध करते हैं कि रणवीर सिंह किसी से भी मीटिंग की बात करते हैं, आने की बात करते हैं और पर्सनल लेवल पर फेडरेशन से मीटिंग नहीं करते हैं. तब तक नॉन कॉपरेटिव डायरेक्टरी इश्यू रहेगा. क्योंकि ये प्रोड्यूसर्स के हित की बात है तो मैं अनुरोध करता हूं कि प्रोड्यूसर्स भी साथ दें.'

रणवीर सिंह का वर्कफ्रंट

बहरहाल, अगर रणवीर सिंह के वर्कफ्रंट की बात की जाए तो अभिनेता आखिरी बार फिल्म 'धुरंधर 2' और 'धुरंधर' में नजर आए थे. ये 2025-26 की हिट फ्रेंचाइजी रही. ये बॉलीवुड की मोस्ट प्रॉफिटेबल फ्रेंचाइजी है, जिसने 3000 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन किया. ये एक स्पाई थ्रिलर फिल्म है, जिसमें रणवीर सिंह ने हमजा अली मजारी और जसकीरत सिंह रांगी का रोल प्ले किया है. इसमें सारा अर्जुन, राकेश बेदी, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, आर माधवन और अक्षय खन्ना जैसे कलाकार अहम रोल में थे.