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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडदिवंगत एक्टर धर्मेंद्र को मिला 'पद्म विभूषण', हाथ जोड़ फूट-फूटकर रोने लगीं बेटी अहाना, हेमा मालिनी भी नहीं रोक पाईं आंसू

दिवंगत एक्टर धर्मेंद्र को मिला 'पद्म विभूषण', हाथ जोड़ फूट-फूटकर रोने लगीं बेटी अहाना, हेमा मालिनी भी नहीं रोक पाईं आंसू

Dharmendra awarded Padma Vibhushan: दिवंगत एक्टर धर्मेंद्र को मरणोंपरांत देश के सबसे प्रतिष्ठित पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया. उन्हें पद्म विभूषण सम्मान दिया गया. इसे हेमा मालिनी ने रिसीव किया.

By : राहुल यादव | Updated at : 25 May 2026 05:51 PM (IST)
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दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र आज भले ही दुनिया में नहीं हैं लेकिन वो आज भी अपनी फिल्मों और एक्टिंग की वजह से लोगों के जहन में हैं. परिवार अभी उनकी यादों को भुला नहीं पाया है. हेमा मालिनी समेत बॉबी, सनी देओल तक उनकी याद में कोई ना कोई पोस्ट शेयर करते रहते हैं. ऐसे में अब उन्हें भारत सरकार की ओर से पद्म सम्मान से सम्मानित किया गया. 25 मई, 2026 को धर्मेंद्र को पद्म विभूषण से मरणोपरांत सम्मानित किया गया. इस सम्मान को लेने के लिए हेमा मालिनी अपनी बेटी अहाना के साथ पहुंची थीं.

इमोशनल और गमगीन दिखा माहौल

पद्म सम्मान की शुरुआत दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र से ही की गई. भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हेमा मालिनी को धर्मेंद्र का पद्म विभूषण सम्मान सौंपा. इस दौरान का माहौल एकदम ही गमगीन और भावुक कर देने वाला था. जैसे ही धर्मेंद्र के नाम का ऐलान किया जाता है और हेमा मालिनी सम्मान को ग्रहण करने के लिए जाती हैं तो उनकी आंखें नम हो जाती है. वो अपने आंसू रोक नहीं पाती हैं. 


दिवंगत एक्टर धर्मेंद्र को मिला 'पद्म विभूषण', हाथ जोड़ फूट-फूटकर रोने लगीं बेटी अहाना, हेमा मालिनी भी नहीं रोक पाईं आंसू

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इतना ही नहीं, दूसरी ओर लोगों के बीच बैठी बेटी अहाना का रो-रोकर बुरा हाल हो जाता है. वो फूट-फूटकर रोते हुए नजर आती हैं. वो हाथ जोड़कर पापा धर्मेंद्र को यादकर रोती हैं, जिसे देखने के बाद हेमा मालिनी के भी आंसू बहते हैं. इस सम्मान के दौरान यकीनन हर किसी ने धर्मेंद्र को मिस किया.दिवंगत एक्टर धर्मेंद्र को मिला 'पद्म विभूषण', हाथ जोड़ फूट-फूटकर रोने लगीं बेटी अहाना, हेमा मालिनी भी नहीं रोक पाईं आंसू

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89 साल की उम्र में धर्मेंद्र ने ली थी अंतिम सांस

गौरतलब है कि धर्मेंद्र ने 89 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया था. उन्होंने 24 नवंबर 2025 को अंतिम सांस ली थी. ऑर्गन फेल्योर की वजह से धर्मेंद्र का निधन हो गया था. विले पार्ले स्थित पवन हंस श्मशान घाट में उनका अंतिम संस्कार किया गया था. अंतिम घड़ी में उनसे कोई मिल नहीं पाया था. सनी देओल और बॉबी देओल समेत परिवार ने आनन-फानन में उनका अंतिम संस्कार कर दिया था. अमिताभ बच्चन जैसे सेलेब्स श्मशान घाट पर ही अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे थे. 

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 25 May 2026 05:51 PM (IST)
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Dharmendra Hema Malini Padma Awards
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