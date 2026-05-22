हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडFriday Box Office Collection Live: 'चांद मेरा दिल' की धीमी हुई शुरुआत, 'दृश्यम 3' दूसरे दिन भी मचा रही धमाल, जानें- सभी फिल्मों का 2 बजे तक का कलेक्शन

Friday Box Office Collection Live: 'चांद मेरा दिल' की धीमी हुई शुरुआत, 'दृश्यम 3' दूसरे दिन भी मचा रही धमाल, जानें- सभी फिल्मों का 2 बजे तक का कलेक्शन

Friday Box Office Collection Live 22 May: फ्राइडे को बॉक्स ऑफिस पर काफी हलचल दिख रही है. दरअसल नई और कुछ हफ्ते पुरानी फिल्में कमाई के लिए पूरा दम लगा रही हैं. जानते हैं यहां पूरी बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट

By : निशा शर्मा | Updated at : 22 May 2026 02:50 PM (IST)
Preferred Sources

Friday Box Office Collection Live  22 May: फ्राइडे, 22 मई को सिनेमाघरों में अनन्या पांडे और लक्ष्य की चांद मेरा दिल रिलीज हुई है. वहीं इससे एक दिन पहले यानी गुरुवार को मोहनलाल की दृश्यम 3 सिनेमाघरों में पहुंची थीं. इनके अलावा थिएटर में दो हफ्ते पुरानी रितेश देशमुख की राजा शिवाजी भी मौजूद है. ऐसे में शुक्रवार को बॉक्स ऑफिस पर इन फिल्मों के बीच तगड़ा मुकाबला दिख रहा है. यहां इनके कलेक्शन और ऑक्यूपेंसी के बारे में जान सकते हैं. 

चांद  मेरा दिल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दिन 1 ( Chand Mera Dil BO Day 1 Live) 
धर्मा प्रोडक्शंस की अनन्या पांडे और लक्षय स्टारर मच अवेटेड फिल्म चांद मेरा दिल ने आज सिनेमाघरों में दस्तक दे दी है. ये फिल्म यंग ऑडियंस को ध्यान में रखकर बनाई गई है और ये नॉर्मल लव स्टोरी से थोड़ी हटकर है. फिल्म को क्रिटिक्स से अच्छा रिव्यू मिला है. फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक दोपहर 2 बजे तक फिल्म ने 0.78 करोड़ कमाए हैं. 

चांद मेरा दिल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑक्यूपेंसी
डे 1 0.78 करोड़ (दोपहर 2 बजे तक के आंकड़े)  12.0%
कुल कलेक्शन 0.78 करोड़ (रात 10.30 बजे के बाद आएंगे फाइनल आंकड़े)  

ये भी पढ़ें:-Chand Mera Dil Review: दिल को छू लेगी ये प्यारी सी इंटेंस लव स्टोरी, लक्ष्य और अनन्या पांडे की कमाल की परफॉर्मेंस

 

दृश्यम 3 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फ्राइडे डे 2 ( Drishyam 3 Box Office Collection Day 2 Live) 
मोहनलाल की मच अवेटेड ब्लॉकबस्टर फ्रेंचाइजी दृश्यम की तीसरी इंस्टॉलमेंट 21 मई, गुरुवार को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. फिल्म को दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिला है और इसने रिलीज के पहले दिन 15.85 करोड़ से ओपनिंग की. वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक रिलीज के दूसरे दिन यानी शुक्रवार को दोपहर 2 बजे तक फिल्म ने 2.77 करोड़ कमा लिए हैं. 

दृश्यम 3 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑक्यूपेंसी
डे 1 15.85 करोड़  51.3%
डे 2 2.77 करोड़ (दोपहर 2 बजे तक के आंकड़े) 34.8 %
कुल कलेक्शन 18.62 करोड़ (रात 10.30 बजे के बाद आएंगे फाइनल आंकड़े)  

करुप्पु का दूसरे फ्राइडे 8वें दिन का कलेक्शन (Karuppu BO Day 8 Live)
सूर्या की फिल्म करुप्पु ने अपने पहले हफ्ते में 113.85 करोड़ की जबरदस्त कमाई की है. वही सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म ने रिलीज के 8वें दिन दोपहर 2 बजे तक 1.39 करोड़ कमा डाले हैं. 

करुप्पु बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑक्यूपेंसी
पहला हफ्ता 113.85  करोड़   
8वां दिन 1.39 करोड़ (दोपहर 2 बजे तक के आंकड़े) 21.2 %
कुल कलेक्शन 115.24  करोड़ (रात 10.30 बजे के बाद आएंगे फाइनल आंकड़े)  

राजा शिवाजी  बॉक्स ऑफिस कलेक्शन थर्ड फ्राइडे डे 22 ( Raja Shivaji BO Day 22 Live)
रितेश देशमुख की राजा शिवाजी ने बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार परफॉर्म किया है. रिलीज के तीन हफ्ते बमफाड़ कमाई करने के बाद ये अब चौथे हफ्ते में एंट्री कर चुकी है. वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक राजा शिवाजी ने रिलीज के 22वें दिन यानी चौथे फ्राइडे को दोपहर 2 बजे तक 0.13 करोड़ कमाए हैं. 

राजा शिवाजी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑक्यूपेंसी
पहला हफ्ता  52.65 करोड़   
दूसरा हफ्ता 24.30 करोड़   
तीसरा हफ्ता 12 करोड़  
चौथा फ्राइडे, 22वां दिन 0.13 करोड़ ( दोपहर 2 बजे तक के आंकड़े) 12.8%
कुल कलेक्शन 89.08 करोड़ (रात 10.30 बजे के बाद आएंगे फाइनल आंकड़े)  

नोट: सभी आंकड़े सैकनिल्क वेबसाइट से लिए गए हैं और रात 10.30 बजे के बाद ही सभी के फाइनल आंकड़े आएंगे. 

ये भी पढ़ें:-Cannes 2026 के लिए आराध्या संग रवाना हुईं ऐश्वर्या राय, एयरपोर्ट पर ब्लैक में ट्विनिंग कर स्टाइलिश अवतार में दिखीं मां-बेटी, तस्वीरें वायरल

Published at : 22 May 2026 01:17 PM (IST)
Tags :
Drishyam 3 Chand Mera Dil Friday Box Office Collection Raja Shivaji Occupancy
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
Friday Box Office Collection Live: 'चांद मेरा दिल' की धीमी हुई शुरुआत, 'दृश्यम 3' दूसरे दिन भी मचा रही धमाल, जानें- सभी फिल्मों का 2 बजे तक का कलेक्शन
Live: 'चांद मेरा दिल' की धीमी हुई शुरुआत, 'दृश्यम 3' दूसरे दिन भी मचा रही धमाल, जानें- 2 बजे तक का कलेक्शन
बॉलीवुड
बच्चों के साथ दोस्त की तरह रहते हैं जैकी श्रॉफ, ‘द ग्रेट ग्रैंड सुपरहीरो’ एक्टर बोले- कोई जेनरेशन गैप नहीं
बच्चों के साथ दोस्त की तरह रहते हैं जैकी श्रॉफ, ‘द ग्रेट ग्रैंड सुपरहीरो’ एक्टर बोले- कोई जेनरेशन गैप नहीं
बॉलीवुड
भारत में तहलका मचाएगी धांसू एक्शन से पैक्ड फिल्म 'द फ्यूरियस',जानें- कब सिनेमाघरों में होगी रिलीज
भारत में तहलका मचाएगी धांसू एक्शन से पैक्ड फिल्म 'द फ्यूरियस',जानें- कब सिनेमाघरों में होगी रिलीज
बॉलीवुड
पूजा भट्ट ने शेयर की आमिर खान संग अपनी थ्रो बैक तस्वीरें, लिखा- 'इनके पीछे की कहानी एक दिन जरूर...'
पूजा भट्ट ने शेयर की आमिर खान संग अपनी थ्रो बैक तस्वीरें, फैंस से किया ये वादा
Advertisement

वीडियोज

Twisha Sharma Case: पुलिस स्टेशन में मीडिया पर भड़के वकील, Giribala ने साधी चुप्पी! | Breaking | MP
Mumbai News | Bandra Clash | Stone Pelting: बुलडोजर कार्रवाई के चौथे दिन भारी बवाल! | Breaking
NEET Paper Leak Update : नीट पेपर लीक को लेकर देशफर में बवाल | CBI | NTA | Breaking
War Update: Trump की चाल से Netanyahu नाराज? | War Update | Iran | US | Breaking News
CBSE Marking Controversy: CBSE पोर्टल डाउन! छात्र परेशान | Breaking News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'बम से उड़ा देंगे', PM मोदी को झालमुरी खिलाने वाले की आफत में जान, पाकिस्तान से आई धमकी
'बम से उड़ा देंगे', PM मोदी को झालमुरी खिलाने वाले की आफत में जान, पाकिस्तान से आई धमकी
दिल्ली NCR
Asian Games में विनेश फोगाट को नहीं किया गया शामिल, दिल्ली HC ने WFI को लगाई फटकार
Asian Games में विनेश फोगाट को नहीं किया गया शामिल, दिल्ली HC ने WFI को लगाई फटकार
इंडिया
'NCERT बुक का विवादित चैप्टर लिखने वालों की माफी स्वीकार', सुप्रीम कोर्ट ने वापस लिया आदेश, कहा- अब इन्हें नौकरी....
'NCERT बुक का विवादित चैप्टर लिखने वालों की माफी स्वीकार', सुप्रीम कोर्ट ने वापस लिया आदेश, कहा- अब इन्हें नौकरी....
ओटीटी
Chand Mera Dil OTT Release: थिएट्रिकल रन के बाद ओटीटी पर कब और कहां रिलीज होगी अनन्या-लक्ष्य की 'चांद मेरा दिल'? यहां है पूरी डिटेल
थिएट्रिकल रन के बाद ओटीटी पर कब और कहां रिलीज होगी 'चांद मेरा दिल'? यहां है पूरी डिटेल
विश्व
Explained: ईरान जंग पर ट्रंप और नेतन्याहू फिर आमने-सामने! 78 सालों में 14 अमेरिकी राष्ट्रपति बदले, इजरायल से रिश्ते क्यों नहीं?
ईरान जंग पर ट्रंप और नेतन्याहू आमने-सामने! 14 US प्रेसिडेंट बदलते, इजरायल से रिश्ते क्यों नहीं?
इंडिया
कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर आई शशि थरूर की प्रतिक्रिया, बोले- 'युवाओ की नाराजगी को...'
कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर आई शशि थरूर की प्रतिक्रिया, बोले- 'युवाओ की नाराजगी को...'
दिल्ली NCR
उमर खालिद को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत, 3 दिन के लिए जेल से आएंगे बाहर
उमर खालिद को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत, 3 दिन के लिए जेल से आएंगे बाहर
ट्रेंडिंग
देसी जुगाड़... फर्राटा को बना दिया देसी एयर कंडीशनर, वीडियो देख यूजर्स बोले- ये है टेक्नोलॉजिया 
देसी जुगाड़... फर्राटा को बना दिया देसी एयर कंडीशनर, वीडियो देख यूजर्स बोले- ये है टेक्नोलॉजिया 
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
ENT LIVE
Jr NTR की Dragon Glimpse में दिखा KGF-Salaar वाला Vibe, Fans को नहीं मिला ‘Mind-Blowing’ Moment
Jr NTR की Dragon Glimpse में दिखा KGF-Salaar वाला Vibe, Fans को नहीं मिला ‘Mind-Blowing’ Moment
ENT LIVE
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
ENT LIVE
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
ENT LIVE
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
Embed widget