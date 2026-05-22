Friday Box Office Collection Live 22 May: फ्राइडे, 22 मई को सिनेमाघरों में अनन्या पांडे और लक्ष्य की चांद मेरा दिल रिलीज हुई है. वहीं इससे एक दिन पहले यानी गुरुवार को मोहनलाल की दृश्यम 3 सिनेमाघरों में पहुंची थीं. इनके अलावा थिएटर में दो हफ्ते पुरानी रितेश देशमुख की राजा शिवाजी भी मौजूद है. ऐसे में शुक्रवार को बॉक्स ऑफिस पर इन फिल्मों के बीच तगड़ा मुकाबला दिख रहा है. यहां इनके कलेक्शन और ऑक्यूपेंसी के बारे में जान सकते हैं.

चांद मेरा दिल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दिन 1 ( Chand Mera Dil BO Day 1 Live)

धर्मा प्रोडक्शंस की अनन्या पांडे और लक्षय स्टारर मच अवेटेड फिल्म चांद मेरा दिल ने आज सिनेमाघरों में दस्तक दे दी है. ये फिल्म यंग ऑडियंस को ध्यान में रखकर बनाई गई है और ये नॉर्मल लव स्टोरी से थोड़ी हटकर है. फिल्म को क्रिटिक्स से अच्छा रिव्यू मिला है. फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक दोपहर 2 बजे तक फिल्म ने 0.78 करोड़ कमाए हैं.

चांद मेरा दिल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑक्यूपेंसी डे 1 0.78 करोड़ (दोपहर 2 बजे तक के आंकड़े) 12.0% कुल कलेक्शन 0.78 करोड़ (रात 10.30 बजे के बाद आएंगे फाइनल आंकड़े)

ये भी पढ़ें:-Chand Mera Dil Review: दिल को छू लेगी ये प्यारी सी इंटेंस लव स्टोरी, लक्ष्य और अनन्या पांडे की कमाल की परफॉर्मेंस

दृश्यम 3 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फ्राइडे डे 2 ( Drishyam 3 Box Office Collection Day 2 Live)

मोहनलाल की मच अवेटेड ब्लॉकबस्टर फ्रेंचाइजी दृश्यम की तीसरी इंस्टॉलमेंट 21 मई, गुरुवार को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. फिल्म को दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिला है और इसने रिलीज के पहले दिन 15.85 करोड़ से ओपनिंग की. वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक रिलीज के दूसरे दिन यानी शुक्रवार को दोपहर 2 बजे तक फिल्म ने 2.77 करोड़ कमा लिए हैं.

दृश्यम 3 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑक्यूपेंसी डे 1 15.85 करोड़ 51.3% डे 2 2.77 करोड़ (दोपहर 2 बजे तक के आंकड़े) 34.8 % कुल कलेक्शन 18.62 करोड़ (रात 10.30 बजे के बाद आएंगे फाइनल आंकड़े)

करुप्पु का दूसरे फ्राइडे 8वें दिन का कलेक्शन (Karuppu BO Day 8 Live)

सूर्या की फिल्म करुप्पु ने अपने पहले हफ्ते में 113.85 करोड़ की जबरदस्त कमाई की है. वही सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म ने रिलीज के 8वें दिन दोपहर 2 बजे तक 1.39 करोड़ कमा डाले हैं.

करुप्पु बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑक्यूपेंसी पहला हफ्ता 113.85 करोड़ 8वां दिन 1.39 करोड़ (दोपहर 2 बजे तक के आंकड़े) 21.2 % कुल कलेक्शन 115.24 करोड़ (रात 10.30 बजे के बाद आएंगे फाइनल आंकड़े)

राजा शिवाजी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन थर्ड फ्राइडे डे 22 ( Raja Shivaji BO Day 22 Live)

रितेश देशमुख की राजा शिवाजी ने बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार परफॉर्म किया है. रिलीज के तीन हफ्ते बमफाड़ कमाई करने के बाद ये अब चौथे हफ्ते में एंट्री कर चुकी है. वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक राजा शिवाजी ने रिलीज के 22वें दिन यानी चौथे फ्राइडे को दोपहर 2 बजे तक 0.13 करोड़ कमाए हैं.

राजा शिवाजी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑक्यूपेंसी पहला हफ्ता 52.65 करोड़ दूसरा हफ्ता 24.30 करोड़ तीसरा हफ्ता 12 करोड़ चौथा फ्राइडे, 22वां दिन 0.13 करोड़ ( दोपहर 2 बजे तक के आंकड़े) 12.8% कुल कलेक्शन 89.08 करोड़ (रात 10.30 बजे के बाद आएंगे फाइनल आंकड़े)

नोट: सभी आंकड़े सैकनिल्क वेबसाइट से लिए गए हैं और रात 10.30 बजे के बाद ही सभी के फाइनल आंकड़े आएंगे.

ये भी पढ़ें:-Cannes 2026 के लिए आराध्या संग रवाना हुईं ऐश्वर्या राय, एयरपोर्ट पर ब्लैक में ट्विनिंग कर स्टाइलिश अवतार में दिखीं मां-बेटी, तस्वीरें वायरल