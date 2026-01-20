शाहरुख खान के साथ ही फराह खान बनाएंगी अपनी अगली फिल्म, किया खुलासा

कोरियोग्राफर-डायरेक्टर फराह खान इन दिनों अपने बेबाक और मजेदार यूट्यूब व्लॉग्स से इंटरनेट पर खूब सुर्खियां बटोर रही हैं. फराह खान ने आखिरकार ऐलान कर दिया है कि वह बतौर डायरेक्टर अपनी अगली फिल्म बनाने के लिए तैयार हैं. वहीं अब फैंस को भी उनकी अगली फिल्म का बेसब्री से इंतजार है. फराह खान इससे पहले मैं हूं ना, ओम शांति ओम और तीस मार खान जैसी यादगार बॉलीवुड फिल्मों का निर्देशन कर चुकी हैं.

अगली फिल्म बनाने के लिए तैयार हैं फराह खान

बता दें, अपने हालिया व्लॉग में, जिसमें फराह नकुल मेहता के मुंबई वाले घर पहुंचीं, वहां फराह ने बतौर डायरेक्टर अपनी अगली फिल्म को लेकर बड़ा अपडेट साझा किया. दअसल, बात तब शुरू हुई जब नकुल मेहता ने कहा कि उन्हें फराह खान की बनाई फिल्मों का जॉनर बहुत मिस होता है. इस पर फराह ने हंसते हुए कहा, 'मैं अब फिल्म बनाऊंगी. मेरे बच्चे कॉलेज चले जाएंगे ना, उसके बाद बनाऊंगी. इंटरनेट पर मेरे लिए ‘वापस आओ फराह खान’ नाम से एक पूरी पिटीशन चल रही है. तो मुझे लगता है अब वक्त आ गया है. शायद इसी साल के आखिर तक मैं काम शुरू कर दूंगी.'

शाहरुख के साथ ही फराह खान बनाएंगी अपनी अगली फिल्म

इसके बाद फराह ने मज़ाकिया अंदाज में कहा कि वो यूट्यूब छोड़ नहीं रही हैं, क्योंकि बच्चों की फीस भी तो भरनी है. जब नकुल ने उनसे पूछा कि क्या उनकी अगली फिल्म यूट्यूब ही प्रोड्यूस करेगा, तो फराह ने हंसते हुए जवाब दिया, 'अगर मैं फिल्म बनाऊंगी तो शाहरुख के साथ ही बनाऊंगी, नहीं तो फिर यूट्यूब ही करती रहूंगी.'

उनकी आखिरी फिल्म के बारे में

फराह खान की आखिरी डायरेक्टेड फिल्म हैप्पी न्यू ईयर थी. इस फिल्म में शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, सोनू सूद और बोमन ईरानी नजर आए थे. साल 2014 में रिलीज हुई यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफी हिट साबित हुई थी. वहीं, फराह ने 2025 में अपने व्लॉग्स की शुरुआत की. टीम के कहने पर उन्होंने यूट्यूब पर कदम रखा और अपने कुक दिलीप को ऑन-स्क्रीन साथी बनाया. फराह के दिए मजेदार डायलॉग्स और दोनों की नोकझोंक को लोगों ने इतना पसंद किया कि दिलीप रातों-रात इंटरनेट सेंसेशन बन गए.