असिन की शादी को पूरे हुए 10 साल, पति राहुल ने शेयर की शादी की अनसीन फोटो

बॉलीवुड में गजनी फिल्म से पहचान बनाने वाली असिन अब एक्टिंग की दुनिया से दूर हो चुकी हैं.मगर एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं और अपनी फैमिली की झलक अक्सर फैंस को दिखाती रहती हैं. असिन ने एंट्रप्न्योर राहुल शर्मा से शादी की है. असिन और राहुल की शादी को 10 साल पूरे हो गए हैं और शादी की सालगिरह पर राहुल ने पत्नी के लिए एक खास पोस्ट शेयर किया है. उन्होंने शादी से असिन की एक अनसीन फोटो शेयर की है जो खूब वायरल हो रही है.

राहुल और असिन साल 2016 में शादी के बंधन में बंधे थे. इस कपल की एक क्यूट सी बेटी भी है. असिन अक्सर बेटी के साथ फोटोज शेयर करती रहती हैं. शादी के एक साल बाद ही असिन बेटी की मां बन गई थीं. अब शादी की 10वीं सालगिरह इस कपल ने शानदार तरीके से मनाई है.

राहुल ने शेयर की अनसीन फोटोज

राहुल ने असिन की शादी से एक अनदेखी फोटो शेयर की है. जिसमें वो व्हाइट गाउन पहने नजर आ रही हैं और जीभ चिढ़ा रही हैं. वहीं दूसरी फोटो एक सेल्फी है. राहुल ने फोटो शेयर करते हुए लिखा-10 खुशी भरे साल... वह मेरी जिंदगी में हर उस चीज की जबरदस्त को-फाउंडर हैं जो मायने रखती है, और मैं खुशकिस्मत हूं कि मुझे उनकी फिल्म में को-स्टार के तौर पर कास्ट किया गया! 10वीं एनिवर्सरी मुबारक हो, माई लव. तुम हमारे घर और मेरे दिल को एक तेजी से बढ़ते स्टार्टअप की तरह चलाओ, और मैं हर रोज तुम्हारी जिंदगी के सेट पर आऊं. साथ में एक जबरदस्त भविष्य की कामना करता हूं.

10 blissful years...



She’s the incredible co-founder of everything that matters in my life, and I’m fortunate to be cast as a co-star in hers!



Happy 10th anniversary, my love. May you run our home and my heart like a high-growth startup, and I show up on the set of your life… pic.twitter.com/rOIyXtyoyF — Rahul Sharma (@rahulsharma) January 19, 2026

असिन ने भी सेलिब्रेशन की फोटोज सोशल मीडिया पर शेयर की हैं. एक फोटो में उनकी बेटी रेत पर कुछ लिखती नजर आ रही है. वहीं दूसरी फोटो में असिन और राहुल के नाम के पहले अक्षर लिखे हुए हैं.

ये भी पढ़ें: Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi Written Update: परी करेगी चप्पल से रणविजय की पिटाई, मिहिर करेगा नॉयना से शादी!