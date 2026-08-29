Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडइमरान हाशमी को हुआ स्वाइन फ्लू, H1N1 टेस्ट आया पॉजिटिव

इमरान हाशमी को हुआ स्वाइन फ्लू, H1N1 टेस्ट आया पॉजिटिव

बॉलीवुड एक्टर इमरान हाशमी स्वाइन फ्लू की चपेट में आ गए हैं. उनका H1N1 टेस्ट पॉजिटिव आया है. डॉक्टरों ने उन्हें आराम करने और जरूरी सावधानियां बरतने की सलाह दी है.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 29 Aug 2026 03:03 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड के पॉपुलर एक्टर इमरान हाशमी इन दिनों अपनी फिल्म 'आवारापन 2' की सक्सेस को एंजॉय कर रहे हैं. इसी बीच एक्टर की हेल्थ को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है. इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, इमरान हाशमी स्वाइन फ्लू की चपेट में आ गए हैं. उनका H1N1 टेस्ट पॉजिटिव आया है. हाल ही में काम के सिलसिले में ट्रैवल करने के बाद उनकी तबीयत कुछ दिनों से खराब थी, जिसके बाद उन्होंने टेस्ट कराया और टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है.

इमरान को हुआ स्वाइन फ्लू
इंडिया टुडे को एक सोर्स ने बताया कि इमरान हाल ही में शूटिंग के सिलसिले में रांची गए थे. वहां से लौटने के बाद उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और वो कई दिनों से अस्वस्थ महसूस कर रहे थे. इसके बाद उन्होंने स्वाइन फ्लू का टेस्ट कराया, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई. डॉक्टरों ने उन्हें आराम करने और जरूरी सावधानियां बरतने की सलाह दी है. फिलहाल, इमरान हाशमी की ओर से इस बारे में कोई ऑफिशियल बयान सामने नहीं आया है.

इमरान हाशमी को हुआ स्वाइन फ्लू, H1N1 टेस्ट आया पॉजिटिव

ये भी पढ़ें:-फ्राइडे को 'टॉक्सिक' का बिगड़ा खेल, 'इरुमुडी'- 'आवारापन 2' ने मचाई धूम, जानें-कलेक्शन

'आवारापन 2' की सक्सेस एंजॉय कर रहे इमरान हाशमी
इमरान की हेल्थ से जुड़ी ये खबर ऐसे समय में सामने आई है, जब वो अपनी फिल्म 'आवारापन 2' को लेकर लगातार चर्चा में हैं. साल 2007 में आई 'आवारापन' के सीक्वल को दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. ये फिल्म 14 अगस्त 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और पहले दिन से ही ये बॉक्स ऑफ्स पर अच्छा परफॉर्म कर रही है. बॉलीवुड हंगामा के अनुसार, ये फिल्म दुनिया भर में 200 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर चुकी है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Vishesh Films (@visheshfilms)

'आवारापन 2' के बारे में जानिए
'आवारापन 2' में दिशा पाटनी और शबाना आजमी भी लीड रोल में हैं. इसके अलावा सुविंदर विक्की, विजयंत कोहली और पूरन गब्बी भी फिल्म का हिस्सा हैं. नितिन कक्कड़ के निर्देशन में बनी इस फिल्म में इमरान हाशमी एक बार फिर शिवम पंडित के किरदार में नजर आ रहे हैं. हाल ही में इमरान अपनी को-स्टार दिशा पटानी के साथ मुंबई के एक थिएटर पहुंचे थे, जहां दोनों ने फिल्म को मिल रहे शानदार रिस्पॉन्स के लिए दर्शकों का शुक्रिया अदा किया. इस दौरान इमरान ने 'आवारापन' के तीसरे पार्ट पर मुहर लगाई.

ये भी पढ़ें:- 'मेरे जावेद अख्तर से बहुत झगड़े होते हैं...', शादी के 40 साल बाद शबाना आजमी का बड़ा खुलासा

और पढ़ें

About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
Read More
Published at : 29 Aug 2026 02:35 PM (IST)
Tags :
Emraan Hashmi Swine Flu
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
इमरान हाशमी को हुआ स्वाइन फ्लू, H1N1 टेस्ट आया पॉजिटिव
इमरान हाशमी को हुआ स्वाइन फ्लू, H1N1 टेस्ट आया पॉजिटिव
बॉलीवुड
'आवारापन 2' का 15वें दिन तहलका, अजय देवगन की 'शैतान' सहित 3 फिल्मों के रिकॉर्ड किए ध्वस्त
'आवारापन 2' का 15वें दिन तहलका, अजय देवगन की 'शैतान' को दी मात
बॉलीवुड
'टॉक्सिक' ने कन्नड़ में बनाया बड़ा रिकॉर्ड, बनी 5वीं ऑल टाइम हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म
'टॉक्सिक' ने कन्नड़ में बनाया बड़ा रिकॉर्ड, बनी 5वीं ऑल टाइम हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म
बॉलीवुड
'मेरे जावेद अख्तर से बहुत झगड़े होते हैं...', शादी के 40 साल बाद शबाना आजमी का बड़ा खुलासा
जावेद अख्तर पर क्यों आया शबाना आजमी का दिल? एक्ट्रेस ने सालों बाद खोला राज
Advertisement

वीडियोज

Nepal Flood Disaster 2.0 | Breaking: नेपाल में जलप्रलय 2.0 का खतरा! | Balen Shah | Death Toll | ABP
Big Breaking | Nepal Flood Latest Update | Death Toll: नेपाल में मौत का आंकड़ा पहुंचा 600 | ABP
Big Breaking | Nepal Flood Latest Update: जहां मची भयानक तबाही...वहां अभी कैसे हालात? | Death Toll
सिंगर अंकित बालियान के कत्ल की LIVE पिक्चर! | Sansani | ABP News
देखिए नेपाल में तबाही की हर एक तस्वीर
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
सैलाब तो थम गया, पर नहीं थम रहे आंसू! मलबे से उठ रही दुर्गंध और अपनों की तलाश
सैलाब तो थम गया, पर नहीं थम रहे आंसू! मलबे से उठ रही दुर्गंध और अपनों की तलाश
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'PDA से घबराए हैं सामंतवादी लोग...', अखिलेश यादव का BJP पर हमला
'PDA से घबराए हैं सामंतवादी लोग...', अखिलेश यादव का BJP पर हमला
क्रिकेट
इमाम उल हक की चोट पर उठे सवाल, पूर्व चीफ सिलेक्टर ने बताया फेक इंजरी
इमाम उल हक की चोट पर उठे सवाल, पूर्व चीफ सिलेक्टर ने बताया फेक इंजरी
बॉलीवुड
इमरान हाशमी को हुआ स्वाइन फ्लू, H1N1 टेस्ट आया पॉजिटिव
इमरान हाशमी को हुआ स्वाइन फ्लू, H1N1 टेस्ट आया पॉजिटिव
इंडिया
भागवत के न्यूयॉर्क कार्यक्रम का कौन और क्यों कर रहा विरोध, क्या है वजह
भागवत के न्यूयॉर्क कार्यक्रम का कौन और क्यों कर रहा विरोध, क्या है वजह
इंडिया
सोनिया गांधी की किताब को लेकर सियासी बवाल! कांग्रेस-BJP आमने-सामने
सोनिया गांधी की किताब को लेकर सियासी बवाल! कांग्रेस-BJP आमने-सामने
शिक्षा
NEET UG काउंसलिंग राउंड 2 का शेड्यूल जारी, 3 सितंबर से शुरू होगी प्रक्रिया
NEET UG काउंसलिंग राउंड 2 का शेड्यूल जारी, 3 सितंबर से शुरू होगी प्रक्रिया
Home Tips
Floor Cleaning Tips: झाड़ू लगाने के बाद भी फर्श पर आती है धूल? न करें ये 1 गलती
झाड़ू लगाने के बाद भी फर्श पर आती है धूल? न करें ये 1 गलती
ABP NEWS
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
ABP NEWS
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
ABP NEWS
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
ABP NEWS
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
ABP NEWS
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
Embed widget