ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'जया प्रदा से कोई मुकाबला नहीं...', क्लासिक सीता ने लव-कुश संग शेयर की फोटो, साई पल्लवी से तुलना

'जया प्रदा से कोई मुकाबला नहीं...', क्लासिक सीता ने लव-कुश संग शेयर की फोटो, साई पल्लवी से तुलना

'रामायण' में सीता का रोल प्ले करने को लेकर साई पल्लवी चर्चा में हैं. उन्हें मिली-जुली प्रतिक्रिया मिल रही है. इसी बीच क्लासिक सीता की वापसी दिखी है. जया प्रदा ने फोटो शेयर की है.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 13 Nov 2026 09:28 PM (IST)
Preferred Sources

नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण' इन दिनों काफी चर्चा में बनी हुई है. फिल्म की तारीफ तो की जा रही है साथ ही इसके हर किरदारों की भी चर्चा खूब हो रही है. भगवान राम के रोल में रणबीर कपूर को दर्शकों से भरपूर प्यार मिल रहा है. वहीं, सीता के रोल को मिली जुली प्रतिक्रिया मिल रही है. जबकि मुकेश खन्ना का मानना है कि इसमें रावण को ग्लोरीफाई किया गया है. उन्होंने इसे 'रामायण' नहीं 'रावणायण' कहा.

इतना ही नहीं, 'रामायण' सीता के अवतार में साई पल्लवी के एक्शन की भी आलोचना की जा रही है. सोशल मीडिया यूजर्स और कुछ सेलेब्स का भी मानना है कि सीता के एक्शन अवतार के बारे में नहीं सुना. इस मिली जुली प्रतिक्रिया के बीच फिल्म इंडस्ट्री की क्लासिक सीता का लुक चर्चा में आ गया है, जिससे साई पल्लवी की तुलना हो रही है.

रिलेटेड स्टोरी >>

बॉलीवुड
Ramayana Box Office Collection Day 9 Live Updates: 'रामायण' का जलवा जारी, 9वें दिन 9 बजे तक 597 करोड़ के हुई पार
Live Updates: 'रामायण' का जलवा जारी, 9वें दिन 9 बजे तक 597 करोड़ के हुई पार
बॉलीवुड
'रामायण' 600 करोड़ के पार, फ्राइडे को 'छावा'-'पुष्पा 2' को पछाड़ा, जानें 8.30 बजे तक का कलेक्शन
'रामायण' 600 करोड़ के पार, फ्राइडे को 'छावा'-'पुष्पा 2' को पछाड़ा, जानें 8.30 बजे तक का कलेक्शन
बॉलीवुड
'दिलबर' सिंगर ध्वनि भानुशाली ने की बॉयफ्रेंड यश से सगाई, फ्लॉन्ट की रिंग, देखें रोमांटिक तस्वीरें
'दिलबर' सिंगर ध्वनि भानुशाली ने की बॉयफ्रेंड से सगाई, देखें रोमांटिक तस्वीरें
बॉलीवुड
दिलजीत दोसांझ ने ग्रैमी अवॉर्ड्स में जीता दिल, विदेशी सिंगर डैडी यांकी की मां के छुए पैर
दिलजीत दोसांझ ने ग्रैमी अवॉर्ड्स में जीता दिल, विदेशी सिंगर डैडी यांकी की मां के छुए पैर

जया प्रदा ने लव-कुश संग शेयर की फोटो

जया प्रदा ने इंस्टाग्राम पर लव-कुश समेत फोटो शेयर की है. उन्होंने इंस्टाग्राम पर तस्वीर साझा की है. इसमें उन्हें ऑनस्क्रीन सीता के रोल में देखा जा सकता है जबकि उनकी गोद में लव-कुश के रोल में बाल कलाकार भी नजर आ रहे हैं. इसमें उनका लुक सीता अवतार में देखते ही बन रहा है. सिंपल और सहज लुक फैंस का दिल जीत रहा है. लोग उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं और उस दौर को याद कर रहे हैं. 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jaya Prada (@jayapradaofficial)

साई पल्लवी से हो रही तुलना

जया प्रदा का सीता अवतार में लुक सामने आने के बाद लोग साई पल्लवी से तुलना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जया प्रदा का कोई मुकाबला नहीं कर सकता है. एक यूजर ने लिखा, 'अब तक की बेस्ट सीता. जया प्रदा आकर्षक दिव्य रानी सीता के रूप में रहीं! साई पल्लवी का जया प्रदा से कोई मुकाबला नहीं है.' दूसरे ने लिखा, 'अगर ब्यूटी की कोई परिभाषा होती तो ये जया प्रदा होतीं. आपको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता.' इसी तरह से लोग इस पर कमेंट्स कर रहे हैं. 

जया प्रदा ने इंस्टाग्राम पर लव-कुश के साथ फोटो शेयर करने के साथ ही कैप्शन लिखा, 'थ्रोबैक फोटो लव कुश.' आपको बता दें कि जया प्रदा की ये फोटो फिल्म 'लव कुश' की है.

'रामायण' ने बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ का पार किया आंकड़ा

इसके अलावा अगर नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण' के बॉक्स ऑफिस के बारे में बात की जाए तो इसकी रिलीज को 8 दिनों का वक्त हो गया है. सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने 9 दिनों में 600 करोड़ के क्लब में एंट्री मार ली है. वहीं, फिल्म ने वर्ल्डवाइड 8 दिनों में 1,028.55 करोड़ का कारोबार कर लिया था.

गौरतलब है कि 'रामायण' में राम की भूमिका में रणबीर कपूर, तो सीता के रोल को साई पल्लवी और यश रावण बने है. जबकि रवि दुबे लक्ष्मण तो लारा दत्ता कैकेयी और दशरथ के रोल में अरुण गोविल जैसे अन्य कलाकार भी अहम रोल में हैं. अभी फिल्म का फर्स्ट पार्ट रिलीज किया गया है जबकि इसका अगला पार्ट दिवाली 2027 के मौके पर रिलीज किया जाएगा.

और पढ़ें

About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Live में सीनियर कॉपी एडिटर हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क संभालते हैं. उन्हें डिजिटल और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 साल से ज्यादा का अनुभव है. 
साउथ सिनेमा के साथ-साथ भोजपुरी सिनेमा पर उनकी मजबूत पकड़ और गहरी समझ है. वे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के ट्रेंड्स, फिल्मों और कलाकारों से जुड़ी खबरों की खास कवरेज करते हैं. एबीपी से पहले राहुल 'राजस्थान पत्रिका', 'दैनिक भास्कर', 'जनसत्ता' और 'न्यूज़18 हिंदी' जैसे प्रतिष्ठित मीडिया घरानों में काम कर चुके हैं. उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) से पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय (MCU) से जनसंचार में एमए (MA in Mass Communication) किया है.
Read More
Published at : 13 Nov 2026 09:28 PM (IST)
Tags :
Jaya Prada Ramayana
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
Ramayana Box Office Collection Day 9 Live Updates: 'रामायण' का जलवा जारी, 9वें दिन 9 बजे तक 597 करोड़ के हुई पार
Live Updates: 'रामायण' का जलवा जारी, 9वें दिन 9 बजे तक 597 करोड़ के हुई पार
बॉलीवुड
'रामायण' 600 करोड़ के पार, फ्राइडे को 'छावा'-'पुष्पा 2' को पछाड़ा, जानें 8.30 बजे तक का कलेक्शन
'रामायण' 600 करोड़ के पार, फ्राइडे को 'छावा'-'पुष्पा 2' को पछाड़ा, जानें 8.30 बजे तक का कलेक्शन
बॉलीवुड
'दिलबर' सिंगर ध्वनि भानुशाली ने की बॉयफ्रेंड यश से सगाई, फ्लॉन्ट की रिंग, देखें रोमांटिक तस्वीरें
'दिलबर' सिंगर ध्वनि भानुशाली ने की बॉयफ्रेंड से सगाई, देखें रोमांटिक तस्वीरें
बॉलीवुड
दिलजीत दोसांझ ने ग्रैमी अवॉर्ड्स में जीता दिल, विदेशी सिंगर डैडी यांकी की मां के छुए पैर
दिलजीत दोसांझ ने ग्रैमी अवॉर्ड्स में जीता दिल, विदेशी सिंगर डैडी यांकी की मां के छुए पैर
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: हॉरर जॉनर में नया तड़का लगाने आ रहे जैकी श्रॉफ और शरद केलकर, 'काली खेती' की चर्चा तेज (13.11.26)
Apsara:😮Dhara ने अचानक किया Shaurya को Propose! प्यार के इस इजहार की नहीं थी बिल्कुल भी उम्मीद #sbs
Sansani: बेटे की नजरों के सामने पिता का मर्डर !
बेकाबू कार का कहर..ऑटो को मारी तेज टक्कर, CCTV में कैद खौफनाक मंजर!
ओवैसी अब 'आजाद'... किसका क्या बिगाड़ लेंगे?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सोनम वांगचुक हुए हाउस अरेस्ट? प्रूफ के लिए बनाया Video, बोले- 'यह लोग मुझे...'
सोनम वांगचुक हुए हाउस अरेस्ट? प्रूफ के लिए बनाया Video, बोले- 'यह लोग मुझे...'
दिल्ली NCR
Exclusive: दिल्ली में दमघोंटू हवा ने बढ़ाई मास्क और दवाओं की मांग, N95-N99 की बिक्री में 4 गुना उछाल
दिल्ली में दमघोंटू हवा ने बढ़ाई मास्क और दवाओं की मांग, N95-N99 की बिक्री में 4 गुना उछाल
इंडिया
पाकिस्तान से मिला CM भगवंत मान को निमंत्रण तो MEA बोला, 'हम उम्मीद करते हैं कि हर कोई...'
पाकिस्तान से मिला CM भगवंत मान को निमंत्रण तो MEA बोला, 'हम उम्मीद करते हैं कि हर कोई...'
बॉलीवुड
स्वास्थ्य संबंधी समस्या से जूझ रहे शरद कपूर, बदहाली में जिंदगी जीने को मजबूर, नहीं रुके आंसू!
स्वास्थ्य संबंधी समस्या से जूझ रहे शरद कपूर, बदहाली में जिंदगी जीने को मजबूर, नहीं रुके आंसू!
क्रिकेट
वनडे में टीम इंडिया को 100 से कम में ALL OUT करने वाली टीमें, न्यूजीलैंड टॉप पर
वनडे में टीम इंडिया को 100 से कम में ALL OUT करने वाली टीमें, न्यूजीलैंड टॉप पर
इंडिया
महादेव बेटिंग ऐप केस: प्रमोटर सौरभ चंद्राकर पर कसा शिंकजा, कोर्ट ने 7 दिन की ED कस्टडी में भेजा
महादेव बेटिंग ऐप केस: प्रमोटर सौरभ चंद्राकर पर कसा शिंकजा, कोर्ट ने 7 दिन की ED कस्टडी में भेजा
महाराष्ट्र
राहुल गांधी पर रामदास अठावले का हमला, बोले- संविधान को कोई नहीं बदल सकता
राहुल गांधी पर रामदास अठावले का हमला, बोले- संविधान को कोई नहीं बदल सकता
इंडिया
BJP कार्यकर्ता को आया चक्कर तो मदद को आगे आए पीएम मोदी, सामने आई तस्वीर
BJP कार्यकर्ता को आया चक्कर तो मदद को आगे आए पीएम मोदी, सामने आई तस्वीर
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget