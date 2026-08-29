जावेद अख्तर पर क्यों आया शबाना आजमी का दिल? एक्ट्रेस ने सालों बाद खोला राज

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'मेरे जावेद अख्तर से बहुत झगड़े होते हैं...', शादी के 40 साल बाद शबाना आजमी का बड़ा खुलासा

'मेरे जावेद अख्तर से बहुत झगड़े होते हैं...', शादी के 40 साल बाद शबाना आजमी का बड़ा खुलासा

शबाना आजमी ने जावेद अख्तर संग अपनी शादीशुदा जिंदगी को लेकर खुलकर बात की है. उन्होंने बताया कि दोनों के बीच खूब झगड़े होते हैं, लेकिन उनकी मजबूत दोस्ती और एक जैसी सोच रिश्ते को खास बनाती है.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 29 Aug 2026 02:21 PM (IST)
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बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस शबाना आजमी और मशहूर स्क्रीनराइटर जावेद अख्तर की शादी को 40 साल से ज्यादा समय हो चुका है. दोनों की जोड़ी बॉलीवुड की सबसे पॉपुलर्स जोड़ियों में से एक है. हालांकि, शबाना ने हाल ही में खुलासा किया कि उनकी शादीशुदा जिंदगी हमेशा परफेक्ट नहीं रही. एक इंटरव्यू में उन्होंने जावेद अख्तर के साथ अपने रिश्ते और उनके बीच की बॉन्डिंग को लेकर खुलकर बात की.

जावेद अख्तर की इस बात ने खींचा था शबाना आजमी का ध्यान
हाल ही में जूम को दिए एक इंटरव्यू में शबाना आजमी ने अपनी शादीशुदा जिंदगी के बारे में खुलकर बात की. शबाना आजमी ने बताया कि जावेद अख्तर की समझदारी और तेज दिमाग ने उन्हें काफी इंप्रेस किया था. उन्होंने जावेद अख्तर को उन सबसे बुद्धिमान लोगों में से एक बताया, जिनसे वो अब तक मिली हैं.

 
 
 
 
 
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'हमारे बीच बहुत झगड़े होते हैं'
शबाना ने कहा कि जावेद और उनके पिता की सोच और बैकग्राउंड काफी मिलता-जुलता था. जावेद के माता-पिता भी लेखक थे और कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे. उन्हें उर्दू शायरी से भी काफी लगाव था. शबाना ने कहा, 'जावेद और मेरे बीच बहुत बड़े झगड़े होते हैं. ऐसा नहीं है कि हमारे बीच सब कुछ हंकी डोरी है, लेकिन हमारी दोस्ती बहुत मजबूत है और हमारा नजरिया एक जैसा है. हमारी विचारधाराएं भी एक जैसी हैं. मेरे लिए यही सबसे ज्यादा मायने रखता है.' 

मेरे जावेद अख्तर से बहुत झगड़े होते हैं...', शादी के 40 साल बाद शबाना आजमी का बड़ा खुलासा

शबाना आजमी ने की जावेद अख्तर की तारीफ
शबाना ने जावेद की जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा, 'वो ऐसे इंसान हैं जो किसी भी तरह की कंपनी में आसानी से सहज हो सकते हैं. लोगों से बातचीत करने की उनकी क्षमता बहुत अच्छी है. वो बहुत अच्छे इंसान हैं और मैं इस बात की उनकी बहुत इज्जत करती हूं.' 

मेरे जावेद अख्तर से बहुत झगड़े होते हैं...', शादी के 40 साल बाद शबाना आजमी का बड़ा खुलासा

1984 में हुई थी शबाना आजमी और जावेद अख्तर की शादी
शबाना आजमी और जावेद अख्तर ने साल 1984 में शादी की थी. इससे पहले जावेद अख्तर की शादी स्क्रीनराइटर हनी ईरानी से हुई थी. इस शादी से उनके दो बच्चे फरहान अख्तर और जोया अख्तर हैं. शबाना और जावेद की शादी को चार दशक से ज्यादा का वक्त हो चुका है. इतने सालों बाद भी दोनों के रिश्ते में दोस्ती और एक-दूसरे के लिए सम्मान कायम है, जो उनकी शादी की सबसे खास बात है.

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About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
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Published at : 29 Aug 2026 02:21 PM (IST)
Tags :
Shabana Azmi Javed Akhtar
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