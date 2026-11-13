ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'रामायण' 600 करोड़ के पार, फ्राइडे को 'छावा'-'पुष्पा 2' को पछाड़ा, जानें 9वें दिन का कलेक्शन

'रामायण' 600 करोड़ के पार, फ्राइडे को 'छावा'-'पुष्पा 2' को पछाड़ा, जानें 9वें दिन का कलेक्शन

Ramayana Box Office Collection: 'रामायण' का बॉक्स ऑफिस पर दबदबा 9वें दिन भी बरकरार है. फिल्म ने 600 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर लिया है. चलिए बताते हैं कलेक्शन.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 13 Nov 2026 09:58 PM (IST)
Preferred Sources

नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण' की इन दिनों खूब चर्चा हो रही है. फिल्म एक के बाद एक नए रिकॉर्ड्स बना रही है. ये रिलीज के बाद से ही सोशल मीडिया से लेकर बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है. फिल्म को स्ट्रान्ग वर्ड ऑफ माउथ का भरपूर फायदा मिल रहा है. यही वजह है कि फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 600 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस इंडिया में कर लिया है. 

'रामायण' की 7वें दिन यानी कि फ्राइडे को कमाई में गिरावट तो दर्ज की गई लेकिन बावजूद इसके फिल्म ने 600 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया और दूसरे शुक्रवार को कमाई के मामले में इसने 'छावा'-'पुष्पा 2' जैसी फिल्मों के रिकॉर्ड्स को भी ध्वस्त कर दिया है.

रिलेटेड स्टोरी >>

बॉलीवुड
Ramayana Box Office Collection Day 9 Live Updates: 'रामायण' का जलवा जारी, 9वें दिन 9.30 बजे तक 604 करोड़ के हुई पार
Live Updates: 'रामायण' का जलवा जारी, 9वें दिन 9.30 बजे तक 604 करोड़ के हुई पार
बॉलीवुड
'जया प्रदा से कोई मुकाबला नहीं...', क्लासिक सीता ने लव-कुश संग शेयर की फोटो, साई पल्लवी से तुलना
'जया प्रदा से कोई मुकाबला नहीं...', क्लासिक सीता की साई पल्लवी से तुलना
बॉलीवुड
'दिलबर' सिंगर ध्वनि भानुशाली ने की बॉयफ्रेंड यश से सगाई, फ्लॉन्ट की रिंग, देखें रोमांटिक तस्वीरें
'दिलबर' सिंगर ध्वनि भानुशाली ने की बॉयफ्रेंड से सगाई, देखें रोमांटिक तस्वीरें
बॉलीवुड
दिलजीत दोसांझ ने ग्रैमी अवॉर्ड्स में जीता दिल, विदेशी सिंगर डैडी यांकी की मां के छुए पैर
दिलजीत दोसांझ ने ग्रैमी अवॉर्ड्स में जीता दिल, विदेशी सिंगर डैडी यांकी की मां के छुए पैर

'रामायण' की 8 दिनों की कमाई

- सैकनिल्क के अनुसार, 'रामायण' ने पहले दिन 64.85 करोड़ की कमाई के साथ खाता खोला था
- वहीं दूसरे दिन 25.9% की गिरावट के साथ 48.05 करोड़ का बिजनेस किया.
- तीसरे दिन 45.3% की उछाल मिली और इसने 69.80 करोड़ का कलेक्शन किया.
- चौथे दिन इसकी कमाई में फिर से 19.6% गिरावट दर्ज की गई और इसने 56.15 करोड़ का कारोबार किया.
- पांचवे दिन 91.5% की उछाल आई और इसने 107.50 करोड़ का कलेक्शन किया.
- फिल्म ने छठे दिन 94.10 करोड़ का कलेक्शन किया और 12.5% की गिरावट दर्ज की गई.
- फिल्म की कमाई में 7वें दिन 24.9% की गिरावट आई और इसने 70.65 करोड़ कमाई की.
- इसने 8वें दिन 24.3% की गिरावट दर्ज की फिर 53.50 करोड़ की कमाई की. फिल्म ने 8 दिनों में 564.60 करोड़ का अच्छा खासा कारोबार किया.

यह भी पढ़ें: 'रामायण' से यश ने रचा इतिहास, कर्नाटक में तीसरी 100 करोड़ी फिल्म देने वाले बने पहले एक्टर

'रामायण' का 9वें दिन का कलेक्शन

रामायण बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑक्यूपेंसी
डे-9 39.67 करोड़ (रात 9.30 बजे तक) 29.3%
टोटल कलेक्शन 604.27 करोड़  

'रामायण' ने दूसरे शुक्रवार को 'छावा'-'पुष्पा 2' को पछाड़ा

इसके साथ ही दूसरे शुक्रवार को 'रामायण' ने बॉक्स ऑफिस पर दूसरे शुक्रवार को भी बंपर कलेक्शन किया और इसने 'छावा'-'पुष्पा 2' की कमाई को पीछे छोड़ दिया है. दूसरे शुक्रवार को भी ये सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली भारतीय फिल्म बन गई है. इसने 'धुरंधर 2' (37.50 करोड़), 'धुरंधर' (32.50 करोड़), 'पुष्पा 2' (27 करोड़) और 'छावा' (23.50 करोड़) जैसी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है.

और पढ़ें

About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Live में सीनियर कॉपी एडिटर हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क संभालते हैं. उन्हें डिजिटल और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 साल से ज्यादा का अनुभव है. 
साउथ सिनेमा के साथ-साथ भोजपुरी सिनेमा पर उनकी मजबूत पकड़ और गहरी समझ है. वे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के ट्रेंड्स, फिल्मों और कलाकारों से जुड़ी खबरों की खास कवरेज करते हैं. एबीपी से पहले राहुल 'राजस्थान पत्रिका', 'दैनिक भास्कर', 'जनसत्ता' और 'न्यूज़18 हिंदी' जैसे प्रतिष्ठित मीडिया घरानों में काम कर चुके हैं. उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) से पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय (MCU) से जनसंचार में एमए (MA in Mass Communication) किया है.
Read More
Published at : 13 Nov 2026 08:31 PM (IST)
Tags :
BOX OFFICE COLLECTION
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
Ramayana Box Office Collection Day 9 Live Updates: 'रामायण' का जलवा जारी, 9वें दिन 9.30 बजे तक 604 करोड़ के हुई पार
Live Updates: 'रामायण' का जलवा जारी, 9वें दिन 9.30 बजे तक 604 करोड़ के हुई पार
बॉलीवुड
'जया प्रदा से कोई मुकाबला नहीं...', क्लासिक सीता ने लव-कुश संग शेयर की फोटो, साई पल्लवी से तुलना
'जया प्रदा से कोई मुकाबला नहीं...', क्लासिक सीता की साई पल्लवी से तुलना
बॉलीवुड
'दिलबर' सिंगर ध्वनि भानुशाली ने की बॉयफ्रेंड यश से सगाई, फ्लॉन्ट की रिंग, देखें रोमांटिक तस्वीरें
'दिलबर' सिंगर ध्वनि भानुशाली ने की बॉयफ्रेंड से सगाई, देखें रोमांटिक तस्वीरें
बॉलीवुड
दिलजीत दोसांझ ने ग्रैमी अवॉर्ड्स में जीता दिल, विदेशी सिंगर डैडी यांकी की मां के छुए पैर
दिलजीत दोसांझ ने ग्रैमी अवॉर्ड्स में जीता दिल, विदेशी सिंगर डैडी यांकी की मां के छुए पैर
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: हॉरर जॉनर में नया तड़का लगाने आ रहे जैकी श्रॉफ और शरद केलकर, 'काली खेती' की चर्चा तेज (13.11.26)
Apsara:😮Dhara ने अचानक किया Shaurya को Propose! प्यार के इस इजहार की नहीं थी बिल्कुल भी उम्मीद #sbs
Sansani: बेटे की नजरों के सामने पिता का मर्डर !
बेकाबू कार का कहर..ऑटो को मारी तेज टक्कर, CCTV में कैद खौफनाक मंजर!
ओवैसी अब 'आजाद'... किसका क्या बिगाड़ लेंगे?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
टेंडर-जमीन से जुड़े सवाल, हर आधे घंटे में मेडिकल चेकअप, आजम खान से पहले दिन 6 घंटे हुई पूछताछ
टेंडर-जमीन से जुड़े सवाल, हर आधे घंटे में मेडिकल चेकअप, आजम खान से पहले दिन 6 घंटे हुई पूछताछ
दिल्ली NCR
Exclusive: दिल्ली में दमघोंटू हवा ने बढ़ाई मास्क और दवाओं की मांग, N95-N99 की बिक्री में 4 गुना उछाल
दिल्ली में दमघोंटू हवा ने बढ़ाई मास्क और दवाओं की मांग, N95-N99 की बिक्री में 4 गुना उछाल
इंडिया
पाकिस्तान से मिला CM भगवंत मान को निमंत्रण तो MEA बोला, 'हम उम्मीद करते हैं कि हर कोई...'
पाकिस्तान से मिला CM भगवंत मान को निमंत्रण तो MEA बोला, 'हम उम्मीद करते हैं कि हर कोई...'
बॉलीवुड
'जया प्रदा से कोई मुकाबला नहीं...', क्लासिक सीता ने लव-कुश संग शेयर की फोटो, साई पल्लवी से तुलना
'जया प्रदा से कोई मुकाबला नहीं...', क्लासिक सीता की साई पल्लवी से तुलना
क्रिकेट
वनडे में टीम इंडिया को 100 से कम में ALL OUT करने वाली टीमें, न्यूजीलैंड टॉप पर
वनडे में टीम इंडिया को 100 से कम में ALL OUT करने वाली टीमें, न्यूजीलैंड टॉप पर
इंडिया
महादेव बेटिंग ऐप केस: प्रमोटर सौरभ चंद्राकर पर कसा शिंकजा, कोर्ट ने 7 दिन की ED कस्टडी में भेजा
महादेव बेटिंग ऐप केस: प्रमोटर सौरभ चंद्राकर पर कसा शिंकजा, कोर्ट ने 7 दिन की ED कस्टडी में भेजा
महाराष्ट्र
राहुल गांधी पर रामदास अठावले का हमला, बोले- संविधान को कोई नहीं बदल सकता
राहुल गांधी पर रामदास अठावले का हमला, बोले- संविधान को कोई नहीं बदल सकता
एग्रीकल्चर
Traditional Farming: बीज बोने से पहले राख में क्यों मिला देते थे पुराने किसान, क्या है इसका साइंस?
बीज बोने से पहले राख में क्यों मिला देते थे पुराने किसान, क्या है इसका साइंस?
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget