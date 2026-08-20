'ब्रह्मास्त्र 2' में दीपिका पादुकोण की एंट्री? आलिया भट्ट संग डबल रोल में दिखेंगे रणबीर कपूर

बॉलीवुड के पॉपुलर एक्टर रणबीर कपूर इन दिनों अपनी मच अवेटेड फिल्म 'रामायण' को लेकर चर्चा में हैं. इस फिल्म में वो भगवान श्रीराम के किरदार में नजर आएंगे. नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी 'रामायण' को लेकर फैंस के बीच काफी एक्साइटमेंट है. फिल्म की रिलीज से पहले अब रणबीर कपूर की अगली फिल्म को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है.

अप्रैल 2027 में शुरू होगी शूटिंग

पिंकविला की रिपोर्ट के अनुसार, 'रामायण' के बाद रणबीर कपूर साल 2022 में आई फिल्म 'ब्रह्मास्त्र: पार्ट वन- शिव' के सीक्वल में नजर आएंगे. अयान मुखर्जी ने फिल्म के अगले पार्ट के लिए तैयारी भी शुरू कर दी है. रणबीर कपूर जनवरी 2027 तक 'रामायण पार्ट 2' की शूटिंग पूरी कर सकते हैं. इसके बाद अप्रैल 2027 में रणबीर फिल्म 'ब्रह्मास्त्र 2' की शूटिंग शुरू करेंगे. बताया जा रहा है कि फिल्म की स्क्रिप्ट और प्री-प्रोडक्शन पर फिलहाल तेजी से काम चल रहा है.

डबल रोल में नजर आएंगे रणबीर कपूर

'ब्रह्मास्त्र 2' में रणबीर कपूर के किरदार को लेकर भी बड़ी जानकारी सामने आई है. रिपोर्ट के अनुसार, रणबीर इस बार डबल रोल में नजर आएंगे. वो फिल्म में देव और शिवा दोनों का किरदार निभाएंगे. ऐसे में उनके लिए ये फिल्म एक बड़ा चैलेंज होने वाला है. शिवा का किरदार वो पहली फिल्म में भी निभा चुके हैं.

आलिया भट्ट फिर बनेंगी ईशा

फिल्म के दूसरे पार्ट में आलिया भट्ट भी वापसी करेंगी. वो एक बार फिर ईशा के किरदार में नजर आएंगी. रणबीर और आलिया की जोड़ी को 'ब्रह्मास्त्र' में काफी पसंद किया गया था. अब दोनों को दोबारा स्क्रीन पर साथ देखने के लिए फैंस काफी एक्साइटेड हैं.

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दीपिका पादुकोण से भी चल रही बातचीत

'ब्रह्मास्त्र 2' की कास्ट में एक और बड़ा नाम जुड़ सकता है. मेकर्स एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण से अमृता के किरदार के लिए बातचीत कर रहे हैं. अयान मुखर्जी इस किरदार के लिए एक ऐसी एक्ट्रेस चाहते हैं, जो इसे मजबूती के साथ निभा सके. हालांकि, फिल्म में दीपिका की एंट्री को लेकर अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है.

बड़े स्तर पर बनेगी फिल्म

'ब्रह्मास्त्र 2' के जरिए अयान मुखर्जी अपने बनाए एस्ट्रावर्स को आगे बढ़ाएंगे. फिल्म में भारतीय पौराणिक कथाओं को मॉडर्न तरीके से दिखाने की कोशिश की जाएगी. बताया जा रहा है कि दूसरे पार्ट का स्केल पहली फिल्म से भी बड़ा होगा और मेकर्स इसे शानदार विजुअल एक्सपीरियंस बनाने की तैयारी में हैं.

ओटीटी पर कहां देखें 'ब्रह्मास्त्र'?

'ब्रह्मास्त्र' में रणबीर और आलिया के अलावा अमिताभ बच्चन, मौनी राय और अक्किनेनी नागार्जुन जैसे एक्टर्स भी नजर आए थे. इसमें शाहरुख खान का कैमियो था. सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक, 'ब्रह्मास्त्र' ने दुनिया भर में 431 करोड़ रुपये का कारोबार किया था. इस फिल्म को आप जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं.

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