क्रिस्टोफर नोलन की मचअवेटेड हॉलीवुड फिल्म 'द ओडिसी' आज यानी 17 जुलाई को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. फिल्म को लेकर लंबे समय से जबरदस्त बज बना हुआ था और एडवांस बुकिंग में भी इसे शानदार रिस्पॉन्स मिला. हालांकि, रिलीज से पहले टिकट बिक्री के मामले में ये 2026 की सबसे बड़ी फिल्म बनने से चूक गई.

इतना ही नहीं, 'द ओडिसी' सनी देओल की 'बॉर्डर 2' का एडवांस बुकिंग रिकॉर्ड भी नहीं तोड़ सकी. ऐसे में आइए जानते हैं कि इस साल एडवांस बुकिंग में सबसे ज्यादा टिकट बेचने वाली टॉप 4 फिल्में कौन-सी हैं.

धुरंधर: द रिवेंज

इस लिस्ट में पहले नंबर पर रणवीर सिंह स्टारर 'धुरंधर: द रिवेंज' है. रिलीज से पहले ही फिल्म ने करीब 9.25 लाख टिकट बेचकर नया रिकॉर्ड बना दिया. शानदार एडवांस बुकिंग की बदौलत फिल्म ने साल 2026 की सबसे बड़ी ओपनिंग दर्ज करने वाली फिल्मों में अपनी जगह बनाई. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भी शानदार कमाई की.

बॉर्डर 2

दूसरे नंबर पर सनी देओल की फिल्म 'बॉर्डर 2' रही. देशभक्ति से भरपूर इस फिल्म को दर्शकों का शानदार रिस्पॉन्स मिला और रिलीज से पहले इसके 1.45 लाख टिकट बिके. इसी के साथ फिल्म एडवांस बुकिंग के मामले में दूसरे स्थान पर रही.

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द ओडिसी

वहीं, तीसरे नंबर पर क्रिस्टोफर नोलन की हालिया रिलीज हॉलीवुड फिल्म 'द ओडिसी' रही. फिल्म ने रिलीज से पहले 1.40 लाख टिकट बेचे. हालांकि ये आंकड़ा काफी अच्छा माना जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद फिल्म 'बॉर्डर 2' का रिकॉर्ड तोड़ने में सफल नहीं हो सकी. अब देखना होगा कि फिल्म पहले दिन कितना कलेक्शन करती है.

भूत बंगला

इस लिस्ट में चौथे नंबर पर अक्षय कुमार की हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'भूत बंगला' रही. फिल्म ने एडवांस बुकिंग में 72 हजार टिकट बेचकर अच्छी शुरुआत दर्ज की. रिलीज के बाद भी लोगों ने फिल्म को भरपूर प्यार दिया.

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'द ओडिसी' रिव्यू

'द ओडिसी' का साउंड डिजाइन बेहद शानदार है. फिल्म आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाती है, हालांकि कुछ जगहों पर फिल्म थोड़ी लंबी और खिंची हुई महसूस हो सकती है. यहां पढ़ें पूरा रिव्यू.