'स्थिति चिंताजनक, नजरअंदाज नहीं कर सकते', बांग्लादेश मॉब लिंचिंग पर बोले एल्विश यादव

बांग्लादेश की राजधानी ढाका में दीपू चंद्र दास के साथ जो हुआ उससे सभी वाकिफ हैं. 27 वर्षीय मामूली से फैक्ट्री वर्कर को वहशी भीड़ ने अपना शिकार बनाकर जान ले ली. बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ हो रहे अन्याय पर जाह्नवी कपूर ने अपनी बात रखी है. इसके बाद एल्विश यादव ने इस मामले पर खुलकर अपना बयान दिया है और ऐसी मुद्दों पर चिंता जताई है.

'सीरियस और निरंतर अटेंशन की जरूरत...'

यूट्यूबर और एक्टर एल्विश यादव ने शुक्रवार को अपने एक्स हैंडल पर दीपू चंद्र दास के साथ हुए बर्बरता पर अपनी चिंता जताई है. इसके पहले बॉलीवुड एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर दीपू चंद्र दास जैसे लोगों के लिए आवाज उठाई थी.

अब यूट्यूबर और एक्टर ने अपने पोस्ट से सबका ध्यान इस सीरियस मुद्दे की ओर मोड़ दिया है. एल्विश यादव ने अपने एक्स हैंडल पर ट्वीट कर लिखा कि, 'ये केवल स्टोरीज पोस्ट करने या कुछ बयान देने के बारे में नहीं है.'

'स्थिति पर गंभीर और निरंतर ध्यान की जरूरत है. मैंने 2021 और 2024 में भी बांग्लादेशी हिंदुओं की स्थिति के बारे में एक वीडियो बनाया था बनाया था और आज मैं इसे एक बार फिर दोहरा रहा हूं. बांग्लादेश में माइनॉरिटीज की स्थिति बहुत ही चिंताजनक है और इसे अब और नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है.' एल्विश यादव का ये पोस्ट धड़ल्ले से वायरल हो रहा है और फैंस इसपर अपनी सहमति भी जता रहे हैं.

This is not just about posting stories or making a few statements. The situation demands serious and sustained attention. I raised this concern back in 2021 and in 2024 through a video about the condition of Bangladeshi Hindus, and I am reiterating it today. The state of… — Elvish Yadav (@ElvishYadav) December 26, 2025

'बांग्लादेश में जो हो रहा है वो बर्बर है... '

कुछ दिनों पहले बॉलीवुड एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर ने भी इस इश्यू पर अपनी चिंता जाहिर की थी. उन्होंने अपने इंस्टाग्राम के स्टोरीज सेक्शन में एक नोट शेयर किया था. उन्होंने लिखा कि, 'बांग्लादेश में जो हो रहा है वो बर्बर है. ये नरसंहार है और कोई अकेली घटना नहीं है. यदि आप कोई अमानवीय मॉब लिंचिंग के बारे में नहीं जानते हैं तो इसके बारे में पढ़े, वीडियो देखें, सवाल पूछे और अगर इन सबके बावजूद आपको गुस्सा नहीं आता है तो यह ठीक ईसी तरह का पाखंड है जो हमें जानने से पहले ही नष्ट कर देगा. ' इसके अलावा साउथ और बॉलीवुड की एक्ट्रेस काजल अग्रवाल और वेटरन अदाकारा जया प्रदा ने भी इस मामले में अपनी चिंता जाहिर की थी.

क्या है पूरा मामला

18 दिसंबर की रात ढाका के यमनसिंह के क्लॉथ फैक्ट्री में काम करने वाले 27 वर्षीय दीपू चंद्र दास को गुस्साई भीड़ ने मौत के घाट उतार दिया. इसके बाद से वहां स्थिति काफी तनावपूर्ण हो गई है और भारत में हिंदुओं की निर्मम हत्या के खिलाफ लोगों ने आंदोलन छेड़ दिया है. लंबे समय से माइनॉर्टीज के साथ हो रहे अत्याचार पर अब आम लोगों के साथ सेलेब्स ने भी सवाल उठाना शुरू कर दिया है.