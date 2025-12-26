'अवतार फायर एंड ऐश' ने साल 2025 की सबसे ज्यादा कमाई वाली हॉलीवुड फिल्मों को इंडिया में पीछे छोड़ते हुए एक हफ्ते में ही नंबर 1 की जगह अपने नाम कर ली है. फिल्म ने 7वें दिन ब्रैड पिट की 'एफ1' को पीछे करते हुए ये जगह अपने नाम की. अब आज से फिल्म अपने नए टारगेट सेट कर चुकी है.

फिल्म 8वें दिन यानी आज भी बॉक्स ऑफिस पर ठीकठाक प्रदर्शन कर रही है और 2025 की सभी हॉलीवुड फिल्मों को पीछे छोड़ने के बाद अब तक इंडिया में सबसे ज्यादा कमाई वाली हॉलीवुड फिल्मों की लिस्ट में भी एंट्री करने की उम्मीद जगा चुकी है.

'अवतार फायर एंड ऐश' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

जेम्स कैमरून के डायरेक्शन में बनी 'अवतार' फ्रेंचाइजी के तीसरे पार्ट ने पहले हफ्ते में 109.5 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया. अब दूसरे दिन 7:05 बजे तक 4.24 करोड़ कमाते हुए टोटल 113.74 करोड़ रुपये का बिजनेस कर चुकी है. सैक्निल्क पर उपलब्ध आज का डेटा फाइनल नहीं है. इसमें बदलाव हो सकता है.

'अवतार फायर एंड ऐश' ने तोड़े इन बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड

'अवतार फायर एंड ऐश' ने टॉम क्रूज की 'मिशन इंपॉसिबल डेड रेकनिंग' को पीछे छोड़ दिया है. इस फिल्म ने 110.3 करोड़ रुपये कमाए थे. इसके अलावा, फिल्म पिछले कुछ सालों की इन बड़ी फिल्मों को भी आज मात दे चुकी है.

फास्ट एक्स- 109.80 करोड़

गॉडजिल एक्स कॉन्ग द न्यू एंपायर- 112.50 करोड़

इसके अलावा, फिल्म की नेक्स्ट टारगेट ये बड़ी हॉलीवुड फिल्में हैं-

डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मल्टीवर्स- 131.15 करोड़

ओपनहाइमर- 131.75 करोड़

डेडपूल एंड वुल्वरीन- 136.15 करोड़

'अवतार फायर एंड ऐश' का बजट और वर्ल्डवाइड कलेक्शन

जेम्स कैमरून की इस फिल्म को सैक्निल्क के मुताबिक 2200 करोड़ रुपये के भारी-भरकम बजट में तैयार किया गया है. फिल्म ने एक हफ्ते में वर्ल्डवाइड 5000 करोड़ रुपये का शानदार बिजनेस कर लिया है. इस वीकेंड फिल्म का कलेक्शन अब 6000 करोड़ रुपये के ऊपर पहुंच सकता है.