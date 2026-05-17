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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडEk Din Lifetime Collection: आमिर खान के बेटे जुनैद की दूसरी फिल्म 'एक दिन' फ्लॉप, 20 करोड़ का हुआ नुकसान

Ek Din Lifetime Collection: आमिर खान के बेटे जुनैद की दूसरी फिल्म 'एक दिन' फ्लॉप, 20 करोड़ का हुआ नुकसान

जुनैद खान की फिल्म 'एक दिन' को फैंस से अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला. ये फिल्म फ्लॉप हो गई. जुनैद खान की इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर नजर डालते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 17 May 2026 12:28 PM (IST)
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जुनैद खान और साई पल्लवी की फिल्म 'एक दिन' थिएटर से  2 हफ्ते में ही हट गई. फिल्म को सुनील पांडे ने डायरेक्ट किया था. फिल्म को निगेटिव रिव्यूज मिले थे और बॉक्स ऑफिस पर भी खास कमाई नहीं की. फिल्म फ्लॉप हो गई. आइए जानते हैं फिल्म का क्लोजिंग बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना रहा.

'एक दिन' का लाइफटाइम कलेक्शन

कोईमोई की खबर के मुताबिक, फिल्म ने 1.15 करोड़ की ओपनिंग की थी. ये जुनैद की थिएट्रिकल डेब्यू लवयापा (1.25 करोड़) की कमाई से भी कम था. फिल्म के लाइफटाइम कलेक्शन की बात करें तो सिर्फ 4.30 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है. वहीं फिल्म ने ग्रॉस 5.07 करोड़ कमाए हैं. फिल्म ने पहले हफ्ते में 4 करोड़ और दूसरे हफ्ते में 30 लाख कमाए.

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बजट का सिर्फ 17 परसेंट ही निकाल पाई फिल्म

एक दिन को 25 करोड़ के बजट में बनाया गया था. लेकिन फिल्म सिर्फ 17 परसेंट ही बजट वसूल पाई है. इस फिल्म को आमिर खान ने प्रोड्यूस किया था. आमिर खान को 20.7 करोड़ का नुकसान हुआ है.

वहीं जुनैद की लवयापा की बात करें तो इस फिल्म ने 7.69 करोड़ का लाइफटाइम कलेक्शन किया था. जुनैद की दो फिल्में थिएटर में रिलीज हुईं. लेकिन दोनों ही फ्लॉप हो गईं. लवयापा में जुनैद के अपोजिट एक्ट्रेस खुशी कपूर को देखा गया था.

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फिल्म को आमिर खान के साथ-साथ मंसूर खान और अपर्णा पुरोहित ने प्रोड्यूस किया. सुनील पांडे फिल्म के डायरेक्टर हैं. इस फिल्म में जुनैद खान और साई पल्लवी के अलावा कुणला कपूर, कवीन दवे, रेशमा शेट्टी जैसे स्टार्स नजर आए. फिल्म 1 मई को रिलीज हुई. ये साई पल्लवी की बॉलीवुड डेब्यू फिल्म थी. हालांकि, साई को बॉलीवुड फिल्म में वो प्यार नहीं मिला जो उन्हें साउथ फिल्मों में मिलता है.

अब वो बिग बजट फिल्म 'रामायण' में दिखेंगी. इस फिल्म में वो मां सीता के रोल में हैं. वहीं रणबीर कपूर भगवान राम के रोल में हैं.

Published at : 17 May 2026 12:28 PM (IST)
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