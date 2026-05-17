सूर्या और तृषा कृष्णन की फिल्म 'करुप्पु' की हर करफ चर्चा है. फिल्म एक दिन डिले भी हो गई थी, जिसकी वजह से फैंस उदास हो गए थे. हालांकि, अब फिल्म थिएटर में लगी है और धमाकेदार कमाई कर रही है. दो दिन में ही फिल्म ने वर्ल्डवाइड 60 करोड़ का आंकड़ा टच कर लिया है. आइए जानते हैं फिल्म ने दूसरे दिन कितना कलेक्शन किया है.

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'करुप्पु' का धमाका

Sacnilk के मुताबिक, 'करुप्पु' ने दूसरे दिन 23.40 करोड़ का कलेक्शन किया. फिल्म को 6288 शोज मिले और 56.8 परसेंट की ऑक्यूपेंसी मिली. फिल्म के दूसरे दिन के कलेक्शन के आंकड़े अभी ऑफिशियल सामने नहीं आए हैं. पर अगर फिल्म ने दूसरे दिन 23.40 करोड़ कमाए हैं तो फिल्म का टोटल नेट कलेक्शन 38.90 करोड़ हो गया है. फिल्म ने पहले दिन 15.50 करोड़ की ओपनिंग की थी.

तमिल भाषा में फिल्म ने 19.75 करोड़ कमाए. वहीं तेलुगू भाषा में फिल्म ने 3.65 करोड़ कमाए.

वर्ल्डवाइड 'करुप्पु' ने किया इतना कलेक्शन

'करुप्पु' को वर्ल्डवाइड भी काफी पसंद किया जा रहा है. ओवरसीज मार्केट में फिल्म ने दूसरे दिन 10 करोड़ का कलेक्शन किया और ओवरसीज मार्केट में टोटल 21 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है. फिल्म ने दुनियाभर में 66.04 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है.

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2026 की इन तमिल फिल्मों को पछाड़ा

'करुप्पु' ताबड़तोड़ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर रही है. फिल्म ने 2026 में रिलीज हुई सारी तमिल फिल्मों को पछाड़ दिया है. 'पराशक्ति' ने दूसरे दिन 10.10 करोड़ कमाए थे. वहीं 'लव इंश्योरेंस कंपनी' ने दूसरे दिन 7.95 करोड़ का कलेक्शन किया. धनुष की फिल्म 'कारा' ने 6.95 करोड़ और यूथ ने 3.6 करोड़ कमाए थे. 'करुप्पु' ने दूसरे दिन की कमाई के मामले में सभी को पछाड़ दिया है.

'करुप्पु' में एक्टर सूर्या लीड रोल में हैं. वहीं तृषा कृष्णन फीमेल लीड रोल मेें हैं. फिल्म को आरजे बालाजी ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में लंबे समय के बाद सूर्या और तृषा कृष्णन स्क्रीन पर नजर आए है.