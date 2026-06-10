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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडMika Singh Birthday: राखी सावंत को जबरन किस से लेकर थप्पड़ कांड तक, मीका सिंह की वो 5 कॉन्ट्रोवर्सी, जिसने मचा दिया था बवाल

Mika Singh Birthday: राखी सावंत को जबरन किस से लेकर थप्पड़ कांड तक, मीका सिंह की वो 5 कॉन्ट्रोवर्सी, जिसने मचा दिया था बवाल

Mika Singh Controversies: मीका सिंह 10 जून को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. वो अपने गानों के साथ अपनी हरकतों के चलते विवादों में रहे हैं. आइए सिंगर के बर्थडे पर उनसे जुड़ी कुछ खास बातें जानते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: Diksha Sharma | Updated at : 10 Jun 2026 07:03 AM (IST)
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बॉलीवुड के मशहूर सिंगर और रैपर मीका सिंह आज किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं. वो अपने करियर में एक से बढ़कर एक गाने गा चुके हैं. उनकी आवाज का जादू उनके फैंस के सिर पर चढ़कर बोलता है, लेकिन 'मौजा ही मौजा' और 'धन्नो' जैसे ब्लॉकबस्टर गाना गाने वाले मीका सिंह अपनी निजी जिंदगी को लेकर काफी ज्यादा चर्चा में रहते हैं. मीका सिंह 10 जून को अपना 49वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. आइए ऐसे में सिंगर से जुड़ी उन 5 मशहूर कॉन्ट्रोवर्सी के बारे में जानते हैं, जिन्होंने बवाल मचा दिया था.  

राखी सावंत को सरेआम किया था किस
मीका सिंह ने अपनी बर्थडे पार्टी में एक्ट्रेस राखी सावंत को सरेआम किस कर दिया था, जिसे लेकर वो रातोंरात सुर्खियों में छा गए थे. आज भी लोग सिंगर के उस किस कांड को नहीं भूल पाए हैं. इस घटना पर काफी विवाद भी हुआ था. हालांकि, बाद में ये मामला शांत हो गया था. बता दें कि इस घटना के बाद मीत ब्रोस ने 'ए भाई तूने पप्पी क्यों ली' गाना रिलीज किया था.

डॉक्टर को जड़ा था थप्पड़
मीका सिंह अक्सर किसी ना किसी बात को लेकर विवादों में रहे हैं. इनमें थप्पड़ कांड भी शामिल हैं. दरअसल, साल 2015 के दौरान मीका सिंह दिल्ली में आयोजित एक म्यूजिक इवेंट में मौजूद थे. वहां उन्होंने मंच पर ही एक डॉक्टर को थप्पड़ जड़ दिया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था. इस पर सिंगर ने कहा था कि डॉक्टर उनके साथ बदसलूकी कर रहा था.

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हिट एंड रन केस में भी आया मीका का नाम
मीका सिंह हिट एंड रन केस में भी फंस चुके हैं. साल 2014 में मीका सिंह को एक ऑटो रिक्शा को टक्कर मारने का आरोप लगा था. इस दौरान ऑटो में बैठे पैसेंजर्स को चोट आ गई थी. मीका सिंह ने कहा था कि वह गाड़ी नहीं चला रहे थे. 

कस्टम टैक्स चोरी का आरोप
मीका सिंह पर कस्टम टैक्स चोरी का भी आरोप लग चुका है. साल 2013 में मीका बैंकॉक से मुंबई वापस लौट रहे थे. इस दौरान उनके पास सीमा से अधिक विदेशी मुद्रा थी. मीका सिंह को मुंबई एयरपोर्ट में कस्टम अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया था. हालांकि, बाद में उन्हें जमानत मिल गई थी. इस मामले में उनसे पूछताछ भी की गई थी.

यूएई में हिरासत में लिए गए थे मीका
मीका सिंह कॉन्ट्रोवर्सी किंग कहा जाता है. उनको साल 2018 के दौरान यूएई में हिरासत में लिया गया था. दरअसल, ब्राजील की एक लड़की ने मीका के खिलाफ कथित उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई थी. इस मामले के सामने आने के बाद मीका काफी सुर्खियों में आ गए थे. हालांकि, बाद में लीगल प्रोसेस के बाद उन्हें राहत मिली और मामला आगे चलकर शांत हो गया.

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Published at : 10 Jun 2026 07:01 AM (IST)
Tags :
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