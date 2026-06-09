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बहन अंशुला कपूर संग चिल करते दिखे अर्जुन कपूर, ट्विनिंग कर भाई-बहन ने जीता दिल, देखें तस्वीरें
Arjun-Anshula Vacation Photos: एक्टर अर्जुन कपूर इन दिनों अपनी बहन अंशुला कपूर संग वेकेशन एंजॉय कर रहे हैं. जिसकी झलक अंशुला कपूर के लेटेस्ट पोस्ट में देखने को मिली. चलिए देखते हैं फोटोज.
बॉलीवुड एक्टर अर्जुन कपूर इन दिनों अपनी बहन अंशुला कपूर के साथ वेकेशन एन्जॉय कर रहे हैं. जिसकी झलक हाल ही में सोशल मीडिया पर देखने को मिली. अंशुला कपूर ने वेकेशन की कई खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें भाई-बहन की शानदार बॉन्डिंग साफ नजर आ रही है. आइए देखते हैं अर्जुन और अंशुला की ये वायरल तस्वीरें.
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Published at : 09 Jun 2026 04:54 PM (IST)
Tags :Anshula Kapoor Arjun Kapoor
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