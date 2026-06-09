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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडबहन अंशुला कपूर संग चिल करते दिखे अर्जुन कपूर, ट्विनिंग कर भाई-बहन ने जीता दिल, देखें तस्वीरें

बहन अंशुला कपूर संग चिल करते दिखे अर्जुन कपूर, ट्विनिंग कर भाई-बहन ने जीता दिल, देखें तस्वीरें

Arjun-Anshula Vacation Photos: एक्टर अर्जुन कपूर इन दिनों अपनी बहन अंशुला कपूर संग वेकेशन एंजॉय कर रहे हैं. जिसकी झलक अंशुला कपूर के लेटेस्ट पोस्ट में देखने को मिली. चलिए देखते हैं फोटोज.

By : मयूरी सिंह  | Updated at : 09 Jun 2026 04:54 PM (IST)
Arjun-Anshula Vacation Photos: एक्टर अर्जुन कपूर इन दिनों अपनी बहन अंशुला कपूर संग वेकेशन एंजॉय कर रहे हैं. जिसकी झलक अंशुला कपूर के लेटेस्ट पोस्ट में देखने को मिली. चलिए देखते हैं फोटोज.

बॉलीवुड एक्टर अर्जुन कपूर इन दिनों अपनी बहन अंशुला कपूर के साथ वेकेशन एन्जॉय कर रहे हैं. जिसकी झलक हाल ही में सोशल मीडिया पर देखने को मिली. अंशुला कपूर ने वेकेशन की कई खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें भाई-बहन की शानदार बॉन्डिंग साफ नजर आ रही है. आइए देखते हैं अर्जुन और अंशुला की ये वायरल तस्वीरें.

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अर्जुन कपूर की बहन अंशुला कपूर ने अपने इंस्टाग्राम पर इस ट्रिप की कई फोटोज शेयर की हैं.
अर्जुन कपूर की बहन अंशुला कपूर ने अपने इंस्टाग्राम पर इस ट्रिप की कई फोटोज शेयर की हैं.
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शेयर की फोटोज में दोनों भाई-बहन एक दूसरे संग क्ववालिटी टाइम स्पेंड करते नजर आ रहे हैं.
शेयर की फोटोज में दोनों भाई-बहन एक दूसरे संग क्ववालिटी टाइम स्पेंड करते नजर आ रहे हैं.
Published at : 09 Jun 2026 04:54 PM (IST)
Tags :
Anshula Kapoor Arjun Kapoor

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