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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडHJTIHH BO Day 5: मंगलवार को बिगड़ा 'है जवानी तो इश्क होना है' का सारा खेल, कमाई में आई मंदी, 5 दिन का कलेक्शन शॉकिंग

HJTIHH BO Day 5: मंगलवार को बिगड़ा 'है जवानी तो इश्क होना है' का सारा खेल, कमाई में आई मंदी, 5 दिन का कलेक्शन शॉकिंग

Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai BO Day 5: वरुण धवन की लेटेस्ट रिलीज 'है जवानी तो इश्क होना है' की कमाई में सोमवार के बाद अब मंगलवार को भी गिरावट दर्ज की गई है.

By : निशा शर्मा | Updated at : 10 Jun 2026 08:31 AM (IST)
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डेविड धवन निर्देशित रोमांटिक कॉमेडी फ़िल्म 'है जवानी तो इश्क़ होना है' से काफ़ी उम्मीदें थीं. वरुण धवन, पूजा हेगड़े और मृणाल ठाकुर स्टारर यह फ़िल्म इस शुक्रवार, 5 जून को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई. ये फिल्म  बॉक्स ऑफ़िस पर धमाकेदार शुरुआत तो नहीं कर पाई लेकिन ठीक ओपनिंग के बाद,इसने वीकेंड में अच्छी कमाई की लेकिन वीकडेज में एंट्री करते ही इसकी रफ्तार धीमी पड़ गई है. सोमवार को इसके कलेक्शन में मंदी देखी गई थी. जानते हैं इसने रिलीज के 5वें दिन यानी मंगलवार को कितना कलेक्शन किया है?

'है जवानी तो इश्क होना है' ने 5वें दिन कितनी की कमी?
सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक  वरुण धवन स्टारर 'है जवानी तो इश्क होना है' ने रिलीज़ के पांचवें दिन 3.21 करोड़ कमाए हैं. यह इसका अब तक का सबसे कम कलेक्शन है. इसने सोमवार को यानी चौथे दिन 3.50 करोड़ कमाए थे. जबकि इसने ओपनिंग डे पर 7.50 करोड़ और दूसरे दिन शनिवार को भी 7.50 करोड़ का कलेक्शन किया था. वहीं रिलीज के तीसरे दिन यानी रविवार को इसकी कमाई 9.00 करोड़ रुपये रही थी. इसके बाद फिल्म का भारत में कुल नेट कलेक्शन 30.71 करोड़ हो गया है. जबकि इसकी ग्रॉस कमाई ग्रॉस 36.72 करोड़ रुपये है.

ओवरसीज़ और वर्ल्डवाइड कितना हुआ कलेक्शन
इंटरनेशनल मार्केट में, वरुण धवन की फ़िल्म ने पांचवें दिन 1 करोड़ रुपये कमाए, जिससे इसका कुल ओवरसीज़ कलेक्शन 10.50 करोड़ रुपये हो गया है. वहीं घरेलू कलेक्शन को मिलाकर, अब इसकी वर्ल्डवाइड कमाई 47.42 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है.

साल टॉप 10 लिस्ट में भी एंट्री नहीं कर पाई वरुण की फिल्म
5वें दिन अनुमानित कमाई को मिलाकर, फिल्म का भारत में कुल घरेलू नेट कलेक्शन 30.71 करोड़ रुपये हो गया है. इस कमाई के साथ, वरुण धवन की फिल्म रिलीज के 5 दिन बाद भी साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली टॉप 10 फिल्मों की लिस्ट में अभी शामिल नहीं हो पाई है. 10वीं जगह हासिल करने के लिए ये लक्ष्य और अनन्या पांडे की फिल्म 'चांद मेरा दिल' (30.73 करोड़ रुपये) को पछाड़ने से इंचभर दूर रह गई है.

बॉक्स ऑफिस (भारत नेट कलेक्शन) पर 2026 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली टॉप 10 हिंदी फिल्में

  1. धुरंधर 2- 1186.25 करोड़ रुपये
  2. बॉर्डर 2-  362.76 करोड़ रुपये
  3. भूत बंगला- 198.63 करोड़ रुपये
  4. ओ रोमियो- 83.35 करोड़ रुपये
  5. पति पत्नी और वो दो - 58.75 करोड़ रुपये
  6. मर्दानी 3- 52.99 करोड़ रुपये
  7. द केरला स्टोरी 2 -52.25 करोड़ रुपये
  8. कृष्णावतारम पार्ट 1- 38.13 करोड़ रुपये
  9. इक्कीस- 36.25 करोड़ रुपये
  10. चांद मेरा दिल- 30.73 करोड़ रुपये

ये भी पढ़ें:-Peddi BO Day 6: मंगलवार को राम चरण की 'पेद्दी' की कमाई को लगा झटका, सिंगल डिजिट में किया कलेक्शन, जानें- 200 करोड़ से रह गई कितनी दूर?

'है जवानी तो इश्क होना है' के बारे में
इस फिल्म में वरुण धवन, मृणाल ठाकुर और पूजा हेगड़े के अलावा  मौनी रॉय, राकेश बेदी, राजेश कुमार, मनीष पॉल और अन्य कलाकार भी अहम भूमिकाओं में हैं. फ़िल्म को टिप्स फ़िल्म्स के बैनर तले रमेश तौरानी ने प्रोड्यूस किया है और मैक्सिमिलियन फ़िल्म्स के गौरव बोस ने इसे को-प्रोड्यूस किया है. डेविड धवन ने इस फ़िल्म के रिलीज़ होने के बाद रिटायर होने का फ़ैसला किया है. इतने सालों में, उनकी कई कॉमेडी फ़िल्में 'कल्ट' का दर्जा पा चुकी हैं. डेविड धवन ने सलमान खान, गोविंदा, संजय दत्त, अक्षय कुमार और अनिल कपूर जैसे स्टार्स के साथ कई ब्लॉकबस्टर फ़िल्में दी हैं. 

ये भी पढ़ें:-Batwara 1947 Release Date: अब 'बंटवारा 1947' से गदर मचाएंगे सनी देओल,फिल्म की पहली झलक आई सामने, रिलीज डेट भी हुई अनाउंस

Published at : 10 Jun 2026 07:33 AM (IST)
Tags :
Mrunal Thakur Varun Dhawan BOX OFFICE COLLECTION Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai
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