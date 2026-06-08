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एयरपोर्ट पर स्पॉट हुईं दिशा पाटनी, 11 जून को आएगा उनकी फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' का टीजर
Disha Patani Airport Look: एक्ट्रेस दिशा पाटनी हाल ही में एयरपोर्ट पर स्टाइलिश कैजुअल लुक में स्पॉट हुईं. व्हाइट टैंक टॉप, जींस और कैप में उनका अंदाज खूब पसंद किया जा रहा है, जो वायरल हो रहा हैं.
बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी इन दिनों अपनी फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' को लेकर चर्चा में हैं. इसी बीच हाल ही में दिशा को एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया है, जिसमें वो कैजुअल और स्टाइलिश लुक में नजर आ रही हैं. सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं.
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Published at : 08 Jun 2026 09:01 PM (IST)
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