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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडएयरपोर्ट पर स्पॉट हुईं दिशा पाटनी, 11 जून को आएगा उनकी फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' का टीजर

एयरपोर्ट पर स्पॉट हुईं दिशा पाटनी, 11 जून को आएगा उनकी फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' का टीजर

Disha Patani Airport Look: एक्ट्रेस दिशा पाटनी हाल ही में एयरपोर्ट पर स्टाइलिश कैजुअल लुक में स्पॉट हुईं. व्हाइट टैंक टॉप, जींस और कैप में उनका अंदाज खूब पसंद किया जा रहा है, जो वायरल हो रहा हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 08 Jun 2026 09:01 PM (IST)
Disha Patani Airport Look: एक्ट्रेस दिशा पाटनी हाल ही में एयरपोर्ट पर स्टाइलिश कैजुअल लुक में स्पॉट हुईं. व्हाइट टैंक टॉप, जींस और कैप में उनका अंदाज खूब पसंद किया जा रहा है, जो वायरल हो रहा हैं.

बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी इन दिनों अपनी फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' को लेकर चर्चा में हैं. इसी बीच हाल ही में दिशा को एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया है, जिसमें वो कैजुअल और स्टाइलिश लुक में नजर आ रही हैं. सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं.

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दिशा ने व्हाइट कलर का स्लीवलेस टैंक टॉप पहना है, जिसे उन्होंने हल्के नीले रंग की बैगी डेनिम जींस के साथ स्टाइल किया है.
दिशा ने व्हाइट कलर का स्लीवलेस टैंक टॉप पहना है, जिसे उन्होंने हल्के नीले रंग की बैगी डेनिम जींस के साथ स्टाइल किया है.
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उन्होंने सफेद रंग के स्पोर्टी स्नीकर्स पहने हैं, जो पूरे आउटफिट को ट्रैवल-फ्रेंडली बना रहे हैं.
उन्होंने सफेद रंग के स्पोर्टी स्नीकर्स पहने हैं, जो पूरे आउटफिट को ट्रैवल-फ्रेंडली बना रहे हैं.
Published at : 08 Jun 2026 09:01 PM (IST)
Tags :
Disha Patani Welcome To The Jungle

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