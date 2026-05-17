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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडPati Patni aur Woh Do BO: दूसरे दिन आयुष्मान खुराना की फिल्म की कमाई बढ़ी, बॉक्स ऑफिस पर किया इतना कलेक्शन

Pati Patni aur Woh Do BO: दूसरे दिन आयुष्मान खुराना की फिल्म की कमाई बढ़ी, बॉक्स ऑफिस पर किया इतना कलेक्शन

'पति पत्नी और वो दो' थिएटर में लगी है. फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रिस्पॉन्स मिल रहा है. फिल्म ने दो दिन में 10 करोड़ के आसपास कलेक्शन किया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 17 May 2026 11:24 AM (IST)
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'पति पत्नी और वो दो' को रिलीज हुए 2 दिन हो गए हैं. फिल्म को मिक्स रिव्यूज मिल रहे हैं. इस फिल्म  को बॉक्स ऑफिस पर भी एवरेज रिस्पॉन्स मिल रहा है. आइए जानते हैं फिल्म ने 2 दिनों में कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया है.

दूसरे दिन 'पति पत्नी और वो दो' का कलेक्शन

Sacnilk, के मुताबिक, फिल्म ने दूसरे दिन 5.75 करोड़ का कलेक्शन किया है. फिल्म को 16 परसेंट की ऑक्यूपेंसी मिली. फिल्म 6717 शोज पर रिलीज हुई. फिल्म ने पहले दिन 4 करोड़ का कलेक्शन किया था. दूसरे दिन अब फिल्म की कमाई में ग्रोथ देखने को मिली है. फिल्म ने टोटल 9.75 करोड़ का कलेक्शन किया.

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ओवरसीज मार्केट में फिल्म को खास रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है. फिल्म ने  दूसरे दिन 1 करोड़ का कलेक्शन किया. ओवरसीज मार्केट में फिल्म ने टोटल 2 करोड़ का कलेक्शन किया है. वर्ल्डवाइड टोटल 13.70 करोड़ की कमाई की है.

फिल्म में नजर आएंगे ये स्टार्स

फिल्म में आयुष्मान खुराना लीड रोल में हैं. इस के अलावा फिल्म में 3 एक्ट्रेसेस लीड रोल में हैं. फिल्म में सारा अली खान, रकुलप्रीत सिंह और वामिका गब्बी फीमेल लीड में हैं. फिल्म के ट्रेलर में तीनों एक्ट्रेसेस को काफी पसंद किया गया था. फिल्म को मुदस्सर अज़ीज़ ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में आयुष्मान खुराना प्रजापति पांडे के किरदार में हैं. वहीं वामिका गब्बी उनकी पत्नी अपर्णा के रोल में हैं. सारा अली खान उनकी पुरानी दोस्त चंचल के रोल में हैं. रकुल प्रीत सिंह उनकी कलीग नीलोफर के रोल में हैं. फिल्म में आयुष्मान खुरान वन विभाग के अधिकार के रोल में हैं.

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आयुष्मान खुराना के वर्क फ्रंट की बात करें तो उन्हें इससे पहले फिल्म 'थामा' में देखा गया था. अब उनके हाथ में तीन फिल्में हैं. वो 'उड़ता तीर', 'ये प्रेम मोल लिया' और 'मुपापा' में नजर आएंगे. उड़ता तीर पोस्ट प्रोडक्शन में हैं.

Published at : 17 May 2026 11:24 AM (IST)
Tags :
Box Office Pati Patni Aur Woh Do
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