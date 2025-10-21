'एक दीवाने की दीवानियत' का फर्स्ट रिव्यू, कैसी है हर्षवर्धन राणे-सोनम बाजवा की फिल्म?

सनम तेरी कसम री-रिलीज की सक्सेस के बाद हर्षवर्धन राणे अब फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' लेकर आए हैं. फिल्म में वो सोनम बाजवा के साथ नजर आ रहे हैं. फिल्म 21 अक्टूबर को रिलीज हो गई हैं. ट्रेड एनालिस्ट ने फिल्म का रिव्यू भी कर दिया है. आइए जानते हैं कैसी बनी है फिल्म.

कैसी है फिल्म एक दीवाने की दीवानियत?

तरण आदर्श ने फिल्म को साढ़े तीन स्टार्स दिए हैं. उन्होंने फिल्म को एंगेजिंग बताया है. तरण ने लिखा- स्ट्रॉन्ग ड्रामा और म्यूजिक के साथ इंटेंस लव स्टोरी है. डायरेक्टर मिलाप जवेरी उन्हें अच्छे से दर्द, प्यार और जुनून को अच्छे से नेरेट किया और अच्छी फिल्म बनाई है.

#OneWordReview...#EkDeewaneKiDeewaniyat: ENGAGING.

Rating: ⭐⭐⭐½

An intense love story built on two strong pillars – drama and music... Director #MilapMilanZaveri skillfully weaves love, pain, and passion into the narrative, resulting in a compelling watch. #EDKDReview



Known… pic.twitter.com/kTIHUcAW6m — taran adarsh (@taran_adarsh) October 20, 2025

आगे तरण ने लिखा- मिलाप जवेरी को लव, हार्टब्रेक और जुनून को शानदार तरीके से पर्दे पर दिखाने के लिए जाना जाता है. जो आपको ज्यादा पार्ट में इंवेस्ट रखता है. हीरो का जुनून डर की यादें ताजा करता है. वहीं हीरोइन पुरानी कहावत को सच करती हैं- नर्क में भी तिरस्कृत स्त्री के समान कोई क्रोध नहीं है. राइटर मुस्ताक शेख और मिलाप जेवरी ने हाई वोल्टेज इमोशनल मोमेंट्स के साथ शानदार स्क्रीनप्ले लिखा है. कहानी धीरे-धीरे आपको अपनी ओर खींचती है और एक दमदार क्लाइमेक्स की ओर बढ़ती है. ड्रामा वाले पार्ट्स अच्छे लिखे और निभाए गए हैं. खासतौर पर इंटरवल वाला पार्ट. ये शॉक्ड कर देने वाला है.

तरण ने फिल्म की कमियों के बारे में भी बताया. उन्होंने लिखा- कहानी टेकऑफ करने में समय लेती है. शुरुआती 20 मिनट थोड़े खींचे हुए लगते हैं. इंटरवल के बाद कुछ सीक्वेंस भी खींचे लगते हैं. फीमेल लीड का एटीट्यूड भी एक पॉइंट के बाद थोड़ा अजीब लगता है. कई सीक्वेंस में ज्यादा डायलॉगबाजी है, जिसकी जरुरत नहीं थी. हालांकि, फिल्म का म्यूजिक शानदार है. बैकग्राउंड स्कोर काफी इम्पैक्ट डालता है. हर्षवर्धन राणे ने एक रॉ, दमदार परफॉर्मेंस दी है. प्यार में कमज़ोर, लड़ाई में गुस्सैल, और इमोशनली वो अच्छे दिखे हैं. सोनम बाजवा शानदार और जबरदस्त हैं. वो ग्रेस, फायर और इमोशनल डेप्थ के साथ रोल में दिखती हैं. एक दीवाने की दीवानियत एक इंटेंस ड्रामा है. चार्ट-टॉपिंग म्यूजिक के सपोर्ट के साथ एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसे फैंस जरुर पसंद करेंगे.