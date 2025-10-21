एक्ट्रेस कृति सेनन अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी चर्चा में रहती हैं. उनके बिजनेसमैन कबीर बहिया को डेट करने की खबरें चर्चा में हैं. अक्सर उन्हें साथ में स्पॉट किया जाता है. हालांकि, कृति और कबीर ने इन खबरों पर कभी रिएक्ट नहीं किया है.

कृति सेनन का दिवाली सेलिब्रेशन

अब दोनों की दिवाली सेलिब्रेशन की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल है. फोटो को मेकअप आर्टिस्ट Adrian Jacobs ने शेयर किया है. इस फोटो में कृति को कबीर संग पोज देते देखा जा सकता है. कृति ने पिंक कलर की स्ट्रैपलेस गाउन पहनी हुई है. साथ झुमके भी पेयर किए हैं. कृति ने हैंड बैग से इस लुक को कंप्लीट किया. उन्होंने मिडिल पार्टेड हेयरस्टाइल बनाई है और मिनिमल मेकअप किया है.

वहीं कबीर की बात करें तो वो ब्लैक कलर की शेरवानी में दिख रहे हैं. कृति और कबीर ने साथ में खुश नजर आ रहे हैं.





कबीर की बात करें तो यूके बेस्ड बिजनेसमैन हैं. उन्होंने इंग्लैंड से स्कूलिंग की है. वो Worldwide Aviation and Tourism Limited के फाउंडर हैं. वो कुलजिंदर बहिया के बेटे हैं, जो कि Southall ट्रैवल के मालिक हैं. ये यूके बेल्ड ट्रैवल एजेंसी है. कबीर क्रिकेटर एमएस धोनी से भी क्लोज हैं.

इन फिल्मों में दिखेंगी कृति सेनन

कृति सेनन के वर्क फ्रंट की बात करें तो उन्हें आनंद एल राय की फिल्म तेरे इश्क में देखा जाएगा. इस फिल्म वो धनुष के अपोजिट रोल में दिखेंगी. धनुष और कृति की इस फिल्म का टीजर रिलीज हो गया है. फिल्म 28 नवंबर को रिलीज होने वाली हैं. ये एक रोमांटिक ड्रामा है. फिल्म को लेकर फैंस बहुत एक्साइटेड हैं.

इसके अलावा कृति को फिल्म कॉकटेल 2 में देखा जाएगा. इस फिल्म में रश्मिका मंदाना और शाहिद कपूर भी नजर आएंगे. कुछ समय पहले ही फिल्म की शूटिंग सेट से कई तस्वीरें वायरल हुई थीं.